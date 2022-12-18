Панарин продолжает бить рекорды: он обошел настоящую легенду

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Голы: ван Римсдайк — 5 (Типпетт), 7:11 — 1:0. Панарин — 7 (Гудроу, Зибанежад), 16:58 — 1:1. Миллер — 2, 29:09 — 1:2. Гудроу — 7 (Зибанежад, Панарин), 32:14 — 1:3. Лотон — 6 (мен.), 37:56 — 2:3. Веси — 6 (Трочек), 46:22 — 2:4. Фрост — 5 (Санхейм, Йорк), 47:53 — 3:4. Труба — 1 (мен., п.в., Миллер), 57:52 — 3:5. Линдгрен — 1 (п.в.), 59:12 — 3:6.

Вратари: Харт (57:31 — 57:52, 58:05 — 58:46, 59:00 — 59:12) — Галак.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 32 (8+14+10) — 34 (8+11+15).

Наши: Проворов (21.58/0/+1) — Кравцов (10.14/1/0), Панарин (16.43/4/0).

Филадельфия. Wells Fargo Center. 18340 зрителей.

«Рейнджерс» набрали приличный ход и одержали шестую победу подряд. Сегодня «Бродвейцы» гостили в Филадельфии, но главный тренер «Летчиков» Джон Торторелла не смог огорчить свою бывшую команду. Кроме того, американец оставил в запасе лучшего бомбардира «Флайерз» Кевина Хэйса, за что подвергся большому потоку критики. Вряд ли Тортореллу волнует чужое мнение, но серьезного просвета в игре «Филадельфии» не видно.

Несмотря на то что хозяева открыли счет первыми, «Рейнджерс» старались не транжирить свои моменты и создали комфортное преимущество. Началось все с гола Артемия Панарина, который восстановил равновесие и забил свой первый гол за девять матчей. В этот раз Баркли Гудроу взял на себя роль диспетчера и снабдил россиянина классной передачей. Промахнуться из такой убойной позиции было бы непростительно.

В середине матча Панарин уже сам поучаствовал в голе Гудроу и отметился 30-й передачей в сезоне. Благодаря ей в списке левых нападающих он превзошел знаменитого Люка Робитайла по количеству передач за восемь сезонов с момента дебюта в лиге (412). В концовке второго периода россиянин допустил грубую ошибку, благодаря которой Скотт Лоутон убежал в контратаку и переиграл Ярослава Галака.

К счастью, на результате для «Рейнджерс» это никак не сказалось. Команда вариативно выглядела в атаке, а периодически создавала впереди настоящую красоту. Как, например, защитник команды К'Андре Миллер. Для 22-летнего американца это всего вторая шайба в сезоне, зато какая. Несмотря на подножку со стороны соперника, он устоял на скорости на ногах и эффектно разобрался с Картером Хартом. Судя по последним результатам, дела у «бродвейцев» нормализуются.

Кучерова не остановить

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Голы: Хагель — 11 (Коул, Чернак), 2:57 — 0:1. Пол — 13 (Пербикс, Стэмкос), 11:39 — 0:2. Чирелли — 1 (бол., Перри, Кучеров), 29:26 — 0:3. Хагель — 12 (бол., Хедман, Стэмкос), 37:47 — 0:4. Сузуки — 15 (Гуле), 40:16 — 1:4. Кучеров — 12 (Хагель), 58:01 — 1:5.

Вратари: Аллен — Василевский.

Штраф: 19 — 13.

Броски: 23 (14+4+5) — 27 (11+12+4).

Наши: — - Кучеров (18.23/3/+1), Наместников (12.25/2/0).

Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

«Тампа» в последних пяти матчах забросила 24 шайбы и не испытывает никаких проблем. Сегодня команда Джона Купера уверенно разобралась на выезде с «Монреалем», а Никита Кучеров включил режим зверя. За три последние игры он набрал 8 (1+7) очков, а в 30 матчах сезона в его активе 47 (12+35) баллов. Его гол стал последним во встрече с «Монреалем» и окончательно добил соперника.

В начале третьего периода Ник Сузуки испортил Андрею Василевскому «сухарь». Российский голкипер отразил 22 из 23 бросков, но в текущем сезоне еще ни разу не сыграл на ноль. В целом же Андрей заметно набирает форму и выглядит гораздо увереннее, чем на старте чемпионата. Игроки «Тампы» могут себе спокойно позволить раскачиваться без спешки. Все уже и так прекрасно знают, что время настоящих «Лайтнинг» начинается только в плей-офф.

Свечников в порядке

«Каролина» — «Даллас» — 5:4 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы: Ноесен — 5 (бол., Терявяйнен, Бернс), 6:20 — 1:0. Свечников — 17 (Чатфилд, де Хаан), 17:03 — 2:0. Павелски — 11 (бол., Робертсон, Хейсканен), 18:38 — 2:1. Бенн — 13 (бол., Хейсканен, Робертсон), 25:38 — 2:2. Терявяйнен — 1 (бол., Нечас, Бернс), 33:54 — 3:2. Джарвис — 6 (Шей), 42:44 — 4:2. Сегин — 6 (Миллер), 49:05 — 4:3. Хаканпяя — 4 (Робертсон), 50:47 — 4:4. Нечас — 13 (Свечников), 62:19 — 5:4.

Вратари: Раанта — Уэджвуд.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 38 (8+13+15+2) — 30 (9+6+13+2).

Наши: Свечников (17.02/4/+2) — Гурьянов (12.25/0/0).

Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.

«Даллас» и «Каролина» выдали один из самых зрелищных матчей всего игрового дня. Интрига сохранялась на протяжении всей встречи, а в третьем периоде «Старз» отыграли две шайбы, сделав счет 4:4. Судьба противостояния решилась в овертайме. Андрей Свечников хоть и не попал в тройку лучших игроков матча, но внес большой вклад в победу своей команды. На его счету 17-я шайба в сезоне и передача на победный гол Мартина Нечаса.

В активе Свечникова стало 29 (17+12) очков в 30 играх сезона, и пока он идет на самый результативный сезон в своей карьере. На данный момент лучший результат Андрея — 69 (30+39) баллов в прошлом чемпионате. Выбить сотню в системе Рода Бриндамора точно не получится, но россиянина вряд ли это сильно заботит. В своих интервью он неоднократно давал понять, что конкурентоспособность и перспективы команды беспокоят его гораздо больше.