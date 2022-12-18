Панарин продолжает бить рекорды: он обошел настоящую легенду
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
Голы: ван Римсдайк — 5 (Типпетт), 7:11 — 1:0. Панарин — 7 (Гудроу, Зибанежад), 16:58 — 1:1. Миллер — 2, 29:09 — 1:2. Гудроу — 7 (Зибанежад, Панарин), 32:14 — 1:3. Лотон — 6 (мен.), 37:56 — 2:3. Веси — 6 (Трочек), 46:22 — 2:4. Фрост — 5 (Санхейм, Йорк), 47:53 — 3:4. Труба — 1 (мен., п.в., Миллер), 57:52 — 3:5. Линдгрен — 1 (п.в.), 59:12 — 3:6.
Вратари: Харт (57:31 — 57:52, 58:05 — 58:46, 59:00 — 59:12) — Галак.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 32 (8+14+10) — 34 (8+11+15).
Наши: Проворов (21.58/0/+1) — Кравцов (10.14/1/0), Панарин (16.43/4/0).
Филадельфия. Wells Fargo Center. 18340 зрителей.
«Рейнджерс» набрали приличный ход и одержали шестую победу подряд. Сегодня «Бродвейцы» гостили в Филадельфии, но главный тренер «Летчиков» Джон Торторелла не смог огорчить свою бывшую команду. Кроме того, американец оставил в запасе лучшего бомбардира «Флайерз» Кевина Хэйса, за что подвергся большому потоку критики. Вряд ли Тортореллу волнует чужое мнение, но серьезного просвета в игре «Филадельфии» не видно.
Несмотря на то что хозяева открыли счет первыми, «Рейнджерс» старались не транжирить свои моменты и создали комфортное преимущество. Началось все с гола Артемия Панарина, который восстановил равновесие и забил свой первый гол за девять матчей. В этот раз Баркли Гудроу взял на себя роль диспетчера и снабдил россиянина классной передачей. Промахнуться из такой убойной позиции было бы непростительно.
В середине матча Панарин уже сам поучаствовал в голе Гудроу и отметился 30-й передачей в сезоне. Благодаря ей в списке левых нападающих он превзошел знаменитого Люка Робитайла по количеству передач за восемь сезонов с момента дебюта в лиге (412). В концовке второго периода россиянин допустил грубую ошибку, благодаря которой Скотт Лоутон убежал в контратаку и переиграл Ярослава Галака.
К счастью, на результате для «Рейнджерс» это никак не сказалось. Команда вариативно выглядела в атаке, а периодически создавала впереди настоящую красоту. Как, например, защитник команды К'Андре Миллер. Для 22-летнего американца это всего вторая шайба в сезоне, зато какая. Несмотря на подножку со стороны соперника, он устоял на скорости на ногах и эффектно разобрался с Картером Хартом. Судя по последним результатам, дела у «бродвейцев» нормализуются.
Кучерова не остановить
«Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
Голы: Хагель — 11 (Коул, Чернак), 2:57 — 0:1. Пол — 13 (Пербикс, Стэмкос), 11:39 — 0:2. Чирелли — 1 (бол., Перри, Кучеров), 29:26 — 0:3. Хагель — 12 (бол., Хедман, Стэмкос), 37:47 — 0:4. Сузуки — 15 (Гуле), 40:16 — 1:4. Кучеров — 12 (Хагель), 58:01 — 1:5.
Вратари: Аллен — Василевский.
Штраф: 19 — 13.
Броски: 23 (14+4+5) — 27 (11+12+4).
Наши: — - Кучеров (18.23/3/+1), Наместников (12.25/2/0).
Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.
«Тампа» в последних пяти матчах забросила 24 шайбы и не испытывает никаких проблем. Сегодня команда Джона Купера уверенно разобралась на выезде с «Монреалем», а Никита Кучеров включил режим зверя. За три последние игры он набрал 8 (1+7) очков, а в 30 матчах сезона в его активе 47 (12+35) баллов. Его гол стал последним во встрече с «Монреалем» и окончательно добил соперника.
В начале третьего периода Ник Сузуки испортил Андрею Василевскому «сухарь». Российский голкипер отразил 22 из 23 бросков, но в текущем сезоне еще ни разу не сыграл на ноль. В целом же Андрей заметно набирает форму и выглядит гораздо увереннее, чем на старте чемпионата. Игроки «Тампы» могут себе спокойно позволить раскачиваться без спешки. Все уже и так прекрасно знают, что время настоящих «Лайтнинг» начинается только в плей-офф.
Свечников в порядке
«Каролина» — «Даллас» — 5:4 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)
Голы: Ноесен — 5 (бол., Терявяйнен, Бернс), 6:20 — 1:0. Свечников — 17 (Чатфилд, де Хаан), 17:03 — 2:0. Павелски — 11 (бол., Робертсон, Хейсканен), 18:38 — 2:1. Бенн — 13 (бол., Хейсканен, Робертсон), 25:38 — 2:2. Терявяйнен — 1 (бол., Нечас, Бернс), 33:54 — 3:2. Джарвис — 6 (Шей), 42:44 — 4:2. Сегин — 6 (Миллер), 49:05 — 4:3. Хаканпяя — 4 (Робертсон), 50:47 — 4:4. Нечас — 13 (Свечников), 62:19 — 5:4.
Вратари: Раанта — Уэджвуд.
Штраф: 14 — 12.
Броски: 38 (8+13+15+2) — 30 (9+6+13+2).
Наши: Свечников (17.02/4/+2) — Гурьянов (12.25/0/0).
Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.
«Даллас» и «Каролина» выдали один из самых зрелищных матчей всего игрового дня. Интрига сохранялась на протяжении всей встречи, а в третьем периоде «Старз» отыграли две шайбы, сделав счет 4:4. Судьба противостояния решилась в овертайме. Андрей Свечников хоть и не попал в тройку лучших игроков матча, но внес большой вклад в победу своей команды. На его счету 17-я шайба в сезоне и передача на победный гол Мартина Нечаса.
В активе Свечникова стало 29 (17+12) очков в 30 играх сезона, и пока он идет на самый результативный сезон в своей карьере. На данный момент лучший результат Андрея — 69 (30+39) баллов в прошлом чемпионате. Выбить сотню в системе Рода Бриндамора точно не получится, но россиянина вряд ли это сильно заботит. В своих интервью он неоднократно давал понять, что конкурентоспособность и перспективы команды беспокоят его гораздо больше.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|31
|21
|10
|44
|2
|Каролина
|30
|18
|12
|42
|3
|Питтсбург
|30
|18
|12
|40
|4
|Рейнджерс
|32
|17
|15
|39
|5
|Айлендерс
|32
|18
|14
|37
|6
|Вашингтон
|33
|16
|17
|36
|7
|Филадельфия
|32
|10
|22
|27
|8
|Коламбус
|30
|10
|20
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|30
|24
|6
|50
|2
|Торонто
|32
|19
|13
|44
|3
|Тампа-Бэй
|30
|20
|10
|41
|4
|Флорида
|32
|15
|17
|34
|5
|Детройт
|30
|13
|17
|32
|6
|Баффало
|31
|15
|16
|32
|7
|Оттава
|30
|14
|16
|30
|8
|Монреаль
|31
|14
|17
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|32
|18
|14
|42
|2
|Виннипег
|30
|20
|10
|41
|3
|Миннесота
|30
|17
|13
|36
|4
|Колорадо
|29
|16
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|6
|Нэшвилл
|29
|12
|17
|28
|7
|Аризона
|29
|10
|19
|24
|8
|Чикаго
|29
|7
|22
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|22
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|34
|17
|17
|39
|3
|Сиэтл
|29
|16
|13
|35
|4
|Эдмонтон
|32
|17
|15
|35
|5
|Калгари
|31
|13
|18
|32
|6
|Ванкувер
|30
|13
|17
|29
|7
|Сан-Хосе
|32
|10
|22
|26
|8
|Анахайм
|32
|9
|23
|21
|18.12
|00:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|3 : 4
|18.12
|03:00
|
Вашингтон – Торонто
|5 : 2
|18.12
|03:00
|
Каролина – Даллас
|5 : 4 ОТ
|18.12
|03:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|1 : 5
|18.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Флорида
|2 : 4
|18.12
|03:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|3 : 6
|18.12
|05:00
|
Аризона – Баффало
|2 : 5
|18.12
|05:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|3 : 1
|18.12
|06:00
|
Ванкувер – Виннипег
|1 : 5
|18.12
|06:00
|
Вегас – Айлендерс
|2 : 5
|18.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|3 : 2 Б
|18.12
|22:00
|
Миннесота – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|62
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|32
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|49
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|32
|23
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|21
|1.83
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|8
|1.96
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|12
|1.98