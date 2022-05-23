Русские тащат «Рейнджерс»! Панарин сделал суперпас, а Шестеркин творил чудеса в воротах
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч
«Рейнджерс» — «Каролина» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Зибанежад — 4 (бол., Панарин, Фокс), 11:54 — 1:0. Крайдер — 6 (Зибанежад, Труба), 25:55 — 2:0. Нидеррайтер — 4 (Стаал, Б. Смит), 28:18 — 2:1. Мотт — 1 (п.в.), 58:37 — 3:1.
Вратари: Шестеркин — Раанта.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 33 (13+10+10) — 44 (17+18+9).
Наши: Панарин (15.22/2/0) — Свечников (17.22/5/0).
22 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
Счет в серии: 1-2.
После двух поражений на выезде у «Рейнджерс» не было права на ошибку дома. «Каролина» была сильнее в мелочах — у «Харрикейнз» поровнее состав, да и кубкового опыта заметно больше. Но и у «Рейнджерс» нашлись свои преимущества.
Артемий Панарин не набрал ни одного очка в первых двух матчах серии. На домашней арене у российского нападающего дела сразу пошли лучше. В большинстве он на замахе перевел шайбу на Зибанежада, который в касание поразил ворота соперника.
Командная работа и взаимопонимание — важные компоненты для любого успешного действия на льду. И важно, когда небольшая хитрость остается незамеченной. Мика Зибанежад аккуратно поддел клюшку в руках Деанджело, и тот не смог нормально прессинговать Крайдера. Впрочем, это не снимает вины с Раанты — такой гол вратарь пропускать не имел права.
Игорь Шестеркин проводит серию практически безошибочно — его точно нельзя обвинить в двух поражениях «Рейнджерс». Но сегодня гол Нидеррайтера на его совести.
Но стоит ли вообще предъявлять какие-то претензии российскому вратарю? «Каролина» нанесла за матч 44 броска — и Шестеркин был великолепен. Только благодаря его игре «Рейнджерс» сохраняют интригу в серии. По крайней мере, сегодня Игорь выглядел намного увереннее Раанты. Да и в целом наличие главного претендента на «Везина Трофи» — важнейшее (и чуть ли не единственное) преимущество «Рейнджерс» в этой серии. Скандирование «Игорь! Игорь!» на «Мэдисон Сквер Гарден» звучало очень мощно. У кого Шестеркин, тот и сильнее.
На последних минутах поразил Крис Крайдер — лучший снайпер «Рейнджерс» не попал в пустые ворота и устроил команде жаркую концовку. Нервы болельщикам сохранил Тайлер Мотт, не глядя точно бросивший по воротам. Серия — в самом разгаре, и с таким Шестеркиным «Рейнджерс» могут преподнести сюрприз.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 1
|
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
2 - 1
|2 - 1
|
Колорадо - Сент-Луис
|2 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 3
|0 - 3
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|20
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|20
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|9
|15
|И
|Г
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|7
|8
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|9
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|9
|7
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81