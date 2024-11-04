Топ-матч Панарина: сделал дубль, вернулся в десятку бомбардиров, приблизил юбилей

«Рейнджерс» уверенно обыграли «Айлендерс», несмотря на классную игру Сорокина.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Голы: Крайдер — 7 (мен., Зибанежад), 3:44 — 1:0. Трочек — 3 (Смит), 21:21 — 2:0. Сизикас — 1 (Энгвалль, Хольмстрем), 24:38 — 2:1. Панарин — 8 (бол., Зибанежад, Фокс), 31:04 — 3:1. Нельсон — 5 (Палмиери, Ли), 39:52 — 3:2. Эдстрем — 1 (Шнайдер, Джонс), 45:18 — 4:2. Панарин — 9 (п.в., Труба, Зибанежад), 56:37 — 5:2.

Вратари: Шестеркин — Сорокин.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 40 (11+16+13) — 37 (10+18+9).

Наши: Панарин (15.53/5/+1) — Цыплаков (16.32/2/-2).

3 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей

Незадолго до первой в этом регулярном чемпионате Битвы за Нью-Йорк «Айлендерс» оказались в незавидном положении. Все дело в том, что одновременно в лазарете «островитян» оказались сразу пятеро хоккеистов основы — Энтони Дюклер, Александр Романов, Мэттью Барзал, Адам Пелек и Майк Райлли. И если потерю Дюклера благодаря наличию Пьера Энгвалля парни с Лонг Айленда пережили относительно безболезненно, то травмы первого нападающего и крайне важного защитника серьезно ударили по ним во время крайне тяжелого отрезка на старте сезона.

Однако проблемы «островитян» мало интересовали их принципиальных соперников с Бродвея. Идущие вторыми на «Востоке» «Рейнджерс» на домашнем льду без особых проблем разобрались с кризисным оппонентом, обеспечив себя комфортное преимущество в начале второго периода и заставив гостей догонять себя большую часть встречи.

Не сумел помешать хозяевам даже великолепно отыгравший этим вечером Илья Сорокин. Сегодня голкипер, проваливший прошлый сезон, несколько раз выручал свою команду в почти безнадежных ситуациях и был крайне близок к своей лучшей версии.

Особенно эффектным получилось спасение в моменте, когда его воротам угрожал Филип Хытил. После броска чеха в штангу шайба взмыла вверх и наткнулась на преграду в виде головы российского вратаря. Кажется, сам Илья сперва не совсем понял, что произошло в этом эпизоде.

Но перед классным большинством команды Питера Лавиолетта и великолепным Артемием Панариным он все же оказался бессилен. В середине матча он не сумел спасти «Айлендерс» от гола Хлебушка, который воспользовался трафиком от Винсента Трочека и броском от синей линии сделал счет 3:1.

За несколько секунд до второго перерыва гости поправили ситуацию голом Брока Нельсона, который на пару с Кайлом Палмьери выставил клоунами на пятачке перед воротами Игоря Шестеркина Джейкобу Трубу, Алекси Лафреньера и Филипа Хытил.

Вот только на 46-й минуте они вновь позволили «Рейнджерс» вернуть преимущество в две шайбы, не сумев предотвратить добивание после дальнего броска Брэйдена Шнайдера. После гола Адама Эдстрема сил на камбэк у обескровленных «островитян» уже не хватило. За четыре минуты до финальной сирены Руа ожидаемо пошел ва-банк, заменив вратаря на шестого полевого, но вскоре последние шансы гостей на спасение похоронил голом в пустые ворота все тот же парень из Коркино.

Сегодняшний дубль позволил Хлебушку с его 18 (9+9) очками вернуться в топ-10 бомбардиров сезона. Что до снайперских достижений, то Панарин по заброшенным шайбам сравнялся с Никитой Кучеровым и Кайлом Коннором. Теперь впереди него по этому показателю только Сэм Райнхарт, Нико Хишир и Коул Кофилд (все — по 10).

А еще Артемию осталось набрать всего один результативный балл, чтобы покорить отметку в 800 очков в НХЛ. Разменять девятую сотню он может уже 8 ноября в домашнем встрече с «Баффало», который «синерубашечники» примут после нескольких дней отдыха — и за эти четыре дня у медиа-служба ньюйоркцев точно должна придумать, как команда отпразднует покорение им очередной красивой отметки.