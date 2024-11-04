Топ-матч Панарина: сделал дубль, вернулся в десятку бомбардиров, приблизил юбилей
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Голы: Крайдер — 7 (мен., Зибанежад), 3:44 — 1:0. Трочек — 3 (Смит), 21:21 — 2:0. Сизикас — 1 (Энгвалль, Хольмстрем), 24:38 — 2:1. Панарин — 8 (бол., Зибанежад, Фокс), 31:04 — 3:1. Нельсон — 5 (Палмиери, Ли), 39:52 — 3:2. Эдстрем — 1 (Шнайдер, Джонс), 45:18 — 4:2. Панарин — 9 (п.в., Труба, Зибанежад), 56:37 — 5:2.
Вратари: Шестеркин — Сорокин.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 40 (11+16+13) — 37 (10+18+9).
Наши: Панарин (15.53/5/+1) — Цыплаков (16.32/2/-2).
3 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей
Незадолго до первой в этом регулярном чемпионате Битвы за Нью-Йорк «Айлендерс» оказались в незавидном положении. Все дело в том, что одновременно в лазарете «островитян» оказались сразу пятеро хоккеистов основы — Энтони Дюклер, Александр Романов, Мэттью Барзал, Адам Пелек и Майк Райлли. И если потерю Дюклера благодаря наличию Пьера Энгвалля парни с Лонг Айленда пережили относительно безболезненно, то травмы первого нападающего и крайне важного защитника серьезно ударили по ним во время крайне тяжелого отрезка на старте сезона.
Однако проблемы «островитян» мало интересовали их принципиальных соперников с Бродвея. Идущие вторыми на «Востоке» «Рейнджерс» на домашнем льду без особых проблем разобрались с кризисным оппонентом, обеспечив себя комфортное преимущество в начале второго периода и заставив гостей догонять себя большую часть встречи.
Не сумел помешать хозяевам даже великолепно отыгравший этим вечером Илья Сорокин. Сегодня голкипер, проваливший прошлый сезон, несколько раз выручал свою команду в почти безнадежных ситуациях и был крайне близок к своей лучшей версии.
Особенно эффектным получилось спасение в моменте, когда его воротам угрожал Филип Хытил. После броска чеха в штангу шайба взмыла вверх и наткнулась на преграду в виде головы российского вратаря. Кажется, сам Илья сперва не совсем понял, что произошло в этом эпизоде.
Но перед классным большинством команды Питера Лавиолетта и великолепным Артемием Панариным он все же оказался бессилен. В середине матча он не сумел спасти «Айлендерс» от гола Хлебушка, который воспользовался трафиком от Винсента Трочека и броском от синей линии сделал счет 3:1.
За несколько секунд до второго перерыва гости поправили ситуацию голом Брока Нельсона, который на пару с Кайлом Палмьери выставил клоунами на пятачке перед воротами Игоря Шестеркина Джейкобу Трубу, Алекси Лафреньера и Филипа Хытил.
Вот только на 46-й минуте они вновь позволили «Рейнджерс» вернуть преимущество в две шайбы, не сумев предотвратить добивание после дальнего броска Брэйдена Шнайдера. После гола Адама Эдстрема сил на камбэк у обескровленных «островитян» уже не хватило. За четыре минуты до финальной сирены Руа ожидаемо пошел ва-банк, заменив вратаря на шестого полевого, но вскоре последние шансы гостей на спасение похоронил голом в пустые ворота все тот же парень из Коркино.
Сегодняшний дубль позволил Хлебушку с его 18 (9+9) очками вернуться в топ-10 бомбардиров сезона. Что до снайперских достижений, то Панарин по заброшенным шайбам сравнялся с Никитой Кучеровым и Кайлом Коннором. Теперь впереди него по этому показателю только Сэм Райнхарт, Нико Хишир и Коул Кофилд (все — по 10).
А еще Артемию осталось набрать всего один результативный балл, чтобы покорить отметку в 800 очков в НХЛ. Разменять девятую сотню он может уже 8 ноября в домашнем встрече с «Баффало», который «синерубашечники» примут после нескольких дней отдыха — и за эти четыре дня у медиа-служба ньюйоркцев точно должна придумать, как команда отпразднует покорение им очередной красивой отметки.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|2
|Вашингтон
|10
|8
|2
|16
|3
|Нью-Джерси
|14
|7
|7
|16
|4
|Каролина
|9
|7
|2
|14
|5
|Коламбус
|11
|5
|6
|11
|6
|Питтсбург
|13
|5
|8
|11
|7
|Айлендерс
|12
|4
|8
|10
|8
|Филадельфия
|12
|4
|8
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|13
|9
|4
|19
|2
|Тампа-Бэй
|12
|7
|5
|14
|3
|Торонто
|12
|6
|6
|13
|4
|Оттава
|11
|6
|5
|12
|5
|Детройт
|11
|5
|6
|11
|6
|Бостон
|12
|5
|7
|11
|7
|Баффало
|12
|4
|8
|9
|8
|Монреаль
|12
|4
|8
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|12
|11
|1
|22
|2
|Миннесота
|10
|7
|3
|16
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Юта
|12
|5
|7
|13
|5
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|12
|6
|Колорадо
|12
|5
|7
|10
|7
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|9
|8
|Чикаго
|12
|4
|8
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|8
|4
|17
|2
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|15
|3
|Ванкувер
|10
|5
|5
|13
|4
|Калгари
|11
|6
|5
|13
|5
|Эдмонтон
|11
|5
|6
|11
|6
|Сиэтл
|12
|5
|7
|11
|7
|Анахайм
|10
|4
|6
|10
|8
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
|4.11
|01:00
|
Каролина – Вашингтон
|- : -
|4.11
|01:00
|
Бостон – Сиэтл
|- : -
|4.11
|02:00
|
Миннесота – Торонто
|- : -
|4.11
|04:00
|
Калгари – Эдмонтон
|- : -
|4.11
|04:00
|
Анахайм – Чикаго
|- : -