«Рейнджерс» провалили матч без Панарина, а Бучневичу даже пришлось подраться
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Бостон» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Ритчи — 5 (Крейчи, Лозон), 29:27 — 0:1. Вратари: Шестеркин (58:52) — Галак. Штраф: 22 — 36. Броски: 21 (10+6+5) — 30 (6+18+6). Наши: Бучневич (20.34/0/0) — -.
13 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
«Рейнджерс» сегодня вновь уступили «Бостону», а без Артемия Панарина, получившего травму в предыдущем матче между командами, выглядели максимально пресными в атаке.
Лучший бомбардир команды с 15 (5+10) очками выбыл на несколько дней из-за повреждения нижней части тела. По сообщениям североамериканских СМИ, травма не носит серьезного характера, и скоро мы увидим российского нападающего на льду. Стартовая пятерка «Рейнджерс» сегодня выглядела следующим образом.
На месте Панарина во втором сочетании сыграл Алексис Лафренье. Его партнерами по звену стали Райан Строум и Каапо Какко. Место в воротах команды занял Игорь Шестеркин, который в последних матчах чувствует себя намного увереннее, а его процент отраженных бросков не опускается ниже отметки 91.
Забавный эпизод произошел перед игрой. Ни для кого не секрет, насколько хоккеисты суеверны и какое внимание уделяется тому факту, кто же последним покинет лед после раскатки. Мика Зибанежад и Брэд Маршан выжидали около пяти минут, и никто не хотел сдаваться.
Что делать в таких ситуациях? Конечно, прибегнуть к старому доброму приему под кодовым названием «камень, ножницы, бумага». Шведский форвард «Рейнджерс» пока далек от своей оптимальной игровой формы, но на пальцах готов дать бой любому.
Хозяева ожидаемо блекло смотрелись в атаке и в каждом из трех периодов не смогли нанести более шести бросков по воротам «Бостона». Отдельного внимания заслуживает игра «Рейнджерс» в большинстве. По этому показателю ньюйоркцы — одни из худших в лиге. В последних восьми матчах команда реализовала лишь две попытки из 27. В сегодняшней встрече ничего не поменялось.
Чем запомнились «Рейнджеры» в большинстве, так это эпизодом с участием Шестеркина. Российский голкипер не испугался Маршана и спокойно сыграл на партнера.
Стоит отметить, что вечер у Игоря выдался непростым. Мало того что «Бостон» существенно перебрасывал соперника, он еще и провоцировал. Посмотрите, как Ник Ритчи подло сыграл против Шестеркина, ударив его по шлему.
Российскому вратарю это очень не понравилось, и он не на шутку завелся.
Кстати, незадолго до этой ситуации именно Ритчи и вывел «Бостон» вперед. Нападающему удался коварный бросок из-за ворот, после которого шайба просочилась под щитком голкипера.
После этого гола ситуация на площадке заметно накалилась, а команды выдали порцию олдскульных драк. Вот так эффектно на точке вбрасывания сошлись Трент Фредерик и Брендан Лемье.
Не остался в стороне и Павел Бучневич, который подрался во второй раз за карьеру в НХЛ. Впервые форвард сделал это в начале февраля во время матча с «Калгари». Сегодня, как и в прошлый раз, он уступил оппоненту.
Забавно, что за два первых периода команды в сумме заработали 52 минуты штрафа. Заключительная двадцатиминутка выдалась не такой веселой. Слишком много эмоций ушло на потасовки, поэтому на хоккей осталось не так много сил.
В концовке «Рейнджерс» получили прекрасный шанс перевести игру в овертайм. Защитник «Бостона» Чарли Макэвой выбросил шайбу за пределы площадки, и хозяева целую минуту играли в формате «6 на 4». Однако даже при таких раскладах ньюйоркцы не смогли забить. 21 неточный бросок за матч и шесть нереализованных попыток большинства: такими темпами далеко команда не уедет.
Также стоит отметить голкипера «Бостона» Ярослава Галака, который оформил 51-й шатаут в карьере и помог команде одержать пятую победу подряд. Он был признан первой звездой матча.
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