«Рейнджерс» провалили матч без Панарина, а Бучневичу даже пришлось подраться

Забить «Бостону» так и не получилось.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Бостон» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Ритчи — 5 (Крейчи, Лозон), 29:27 — 0:1. Вратари: Шестеркин (58:52) — Галак. Штраф: 22 — 36. Броски: 21 (10+6+5) — 30 (6+18+6). Наши: Бучневич (20.34/0/0) — -.

13 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Рейнджерс» сегодня вновь уступили «Бостону», а без Артемия Панарина, получившего травму в предыдущем матче между командами, выглядели максимально пресными в атаке.

Лучший бомбардир команды с 15 (5+10) очками выбыл на несколько дней из-за повреждения нижней части тела. По сообщениям североамериканских СМИ, травма не носит серьезного характера, и скоро мы увидим российского нападающего на льду. Стартовая пятерка «Рейнджерс» сегодня выглядела следующим образом.

На месте Панарина во втором сочетании сыграл Алексис Лафренье. Его партнерами по звену стали Райан Строум и Каапо Какко. Место в воротах команды занял Игорь Шестеркин, который в последних матчах чувствует себя намного увереннее, а его процент отраженных бросков не опускается ниже отметки 91.

Забавный эпизод произошел перед игрой. Ни для кого не секрет, насколько хоккеисты суеверны и какое внимание уделяется тому факту, кто же последним покинет лед после раскатки. Мика Зибанежад и Брэд Маршан выжидали около пяти минут, и никто не хотел сдаваться.

Что делать в таких ситуациях? Конечно, прибегнуть к старому доброму приему под кодовым названием «камень, ножницы, бумага». Шведский форвард «Рейнджерс» пока далек от своей оптимальной игровой формы, но на пальцах готов дать бой любому.

How all decision should be made ???



Zibanejad and Marchand figuring out who gets to be last off the ice ?pic.twitter.com/ErwcaGSndx — Hockey Night in Canada (@hockeynight) February 13, 2021

Хозяева ожидаемо блекло смотрелись в атаке и в каждом из трех периодов не смогли нанести более шести бросков по воротам «Бостона». Отдельного внимания заслуживает игра «Рейнджерс» в большинстве. По этому показателю ньюйоркцы — одни из худших в лиге. В последних восьми матчах команда реализовала лишь две попытки из 27. В сегодняшней встрече ничего не поменялось.

Чем запомнились «Рейнджеры» в большинстве, так это эпизодом с участием Шестеркина. Российский голкипер не испугался Маршана и спокойно сыграл на партнера.

Стоит отметить, что вечер у Игоря выдался непростым. Мало того что «Бостон» существенно перебрасывал соперника, он еще и провоцировал. Посмотрите, как Ник Ритчи подло сыграл против Шестеркина, ударив его по шлему.

Refs need to take control of this one. Couple of minutes before the hit on Zboril, Ritchie gets away with skating into Shesterkin's head after the whistle pic.twitter.com/54EDK5MEnz — NHL Safety Watch (@NHLSafetyWatch) February 13, 2021

Российскому вратарю это очень не понравилось, и он не на шутку завелся.

Кстати, незадолго до этой ситуации именно Ритчи и вывел «Бостон» вперед. Нападающему удался коварный бросок из-за ворот, после которого шайба просочилась под щитком голкипера.

Nick Ritchie nets it to put the Bruins (-180 ML) in front 1-0



Ritchie first goal scorer +1900 ?

pic.twitter.com/JAaRKopzrU — Bet The Pucks (@betthepucks) February 13, 2021

После этого гола ситуация на площадке заметно накалилась, а команды выдали порцию олдскульных драк. Вот так эффектно на точке вбрасывания сошлись Трент Фредерик и Брендан Лемье.

Не остался в стороне и Павел Бучневич, который подрался во второй раз за карьеру в НХЛ. Впервые форвард сделал это в начале февраля во время матча с «Калгари». Сегодня, как и в прошлый раз, он уступил оппоненту.

Забавно, что за два первых периода команды в сумме заработали 52 минуты штрафа. Заключительная двадцатиминутка выдалась не такой веселой. Слишком много эмоций ушло на потасовки, поэтому на хоккей осталось не так много сил.

В концовке «Рейнджерс» получили прекрасный шанс перевести игру в овертайм. Защитник «Бостона» Чарли Макэвой выбросил шайбу за пределы площадки, и хозяева целую минуту играли в формате «6 на 4». Однако даже при таких раскладах ньюйоркцы не смогли забить. 21 неточный бросок за матч и шесть нереализованных попыток большинства: такими темпами далеко команда не уедет.

Также стоит отметить голкипера «Бостона» Ярослава Галака, который оформил 51-й шатаут в карьере и помог команде одержать пятую победу подряд. Он был признан первой звездой матча.