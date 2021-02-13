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«Рейнджерс» провалили матч без Панарина, а Бучневичу даже пришлось подраться

Андрей Жданюк
Андрей Жданюк
Корреспондент
Сегодня, 07:55
«Бостон» вновь обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Фото twitter.com/NHLBruins
«Бостон» вновь обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Фото twitter.com/NHLBruins
Теги:
Забить «Бостону» так и не получилось.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Бостон» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Ритчи — 5 (Крейчи, Лозон), 29:27 — 0:1. Вратари: Шестеркин (58:52) — Галак. Штраф: 22 — 36. Броски: 21 (10+6+5) — 30 (6+18+6). Наши: Бучневич (20.34/0/0) — -.
13 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

11&nbsp;февраля. &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бостон&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3 ОТ. Артемий Панарин.Похоже, у «Рейнджерс» проблемы: Панарин получил травму и не доиграл матч

«Рейнджерс» сегодня вновь уступили «Бостону», а без Артемия Панарина, получившего травму в предыдущем матче между командами, выглядели максимально пресными в атаке.

Лучший бомбардир команды с 15 (5+10) очками выбыл на несколько дней из-за повреждения нижней части тела. По сообщениям североамериканских СМИ, травма не носит серьезного характера, и скоро мы увидим российского нападающего на льду. Стартовая пятерка «Рейнджерс» сегодня выглядела следующим образом.

На месте Панарина во втором сочетании сыграл Алексис Лафренье. Его партнерами по звену стали Райан Строум и Каапо Какко. Место в воротах команды занял Игорь Шестеркин, который в последних матчах чувствует себя намного увереннее, а его процент отраженных бросков не опускается ниже отметки 91.

Забавный эпизод произошел перед игрой. Ни для кого не секрет, насколько хоккеисты суеверны и какое внимание уделяется тому факту, кто же последним покинет лед после раскатки. Мика Зибанежад и Брэд Маршан выжидали около пяти минут, и никто не хотел сдаваться.

Что делать в таких ситуациях? Конечно, прибегнуть к старому доброму приему под кодовым названием «камень, ножницы, бумага». Шведский форвард «Рейнджерс» пока далек от своей оптимальной игровой формы, но на пальцах готов дать бой любому.

Хозяева ожидаемо блекло смотрелись в атаке и в каждом из трех периодов не смогли нанести более шести бросков по воротам «Бостона». Отдельного внимания заслуживает игра «Рейнджерс» в большинстве. По этому показателю ньюйоркцы — одни из худших в лиге. В последних восьми матчах команда реализовала лишь две попытки из 27. В сегодняшней встрече ничего не поменялось.

Чем запомнились «Рейнджеры» в большинстве, так это эпизодом с участием Шестеркина. Российский голкипер не испугался Маршана и спокойно сыграл на партнера.

Стоит отметить, что вечер у Игоря выдался непростым. Мало того что «Бостон» существенно перебрасывал соперника, он еще и провоцировал. Посмотрите, как Ник Ритчи подло сыграл против Шестеркина, ударив его по шлему.

Российскому вратарю это очень не понравилось, и он не на шутку завелся.

Кстати, незадолго до этой ситуации именно Ритчи и вывел «Бостон» вперед. Нападающему удался коварный бросок из-за ворот, после которого шайба просочилась под щитком голкипера.

После этого гола ситуация на площадке заметно накалилась, а команды выдали порцию олдскульных драк. Вот так эффектно на точке вбрасывания сошлись Трент Фредерик и Брендан Лемье.

Не остался в стороне и Павел Бучневич, который подрался во второй раз за карьеру в НХЛ. Впервые форвард сделал это в начале февраля во время матча с «Калгари». Сегодня, как и в прошлый раз, он уступил оппоненту.

Забавно, что за два первых периода команды в сумме заработали 52 минуты штрафа. Заключительная двадцатиминутка выдалась не такой веселой. Слишком много эмоций ушло на потасовки, поэтому на хоккей осталось не так много сил.

В концовке «Рейнджерс» получили прекрасный шанс перевести игру в овертайм. Защитник «Бостона» Чарли Макэвой выбросил шайбу за пределы площадки, и хозяева целую минуту играли в формате «6 на 4». Однако даже при таких раскладах ньюйоркцы не смогли забить. 21 неточный бросок за матч и шесть нереализованных попыток большинства: такими темпами далеко команда не уедет.

Также стоит отметить голкипера «Бостона» Ярослава Галака, который оформил 51-й шатаут в карьере и помог команде одержать пятую победу подряд. Он был признан первой звездой матча.

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