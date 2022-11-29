«Вратарь сыграл дерьмово. Мне стыдно». Шестеркин уничтожил сам себя
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
Голы: Панарин — 6 (Хытил, Миллер), 1:20 — 1:0. Зибанежад — 11 (Крайдер, Труба), 3:01 — 2:0. Татар — 6 (Братт, Хишир), 7:33 — 2:1. Шарангович — 7, 13:25 — 2:2. Хьюз — 12 (Мерсер), 25:44 — 2:3. Маклеод — 3 (Вуд, Зеттерлунд), 29:40 — 2:4. Трочек — 8 (бол., Крайдер, Фокс), 53:18 — 3:4. Шарангович — 8 (п.в., Татар), 59:44 — 3:5.
Вратари: Шестеркин (57:56 — 59:44) — Ванечек.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 38 (11+10+17) — 38 (13+20+5).
Наши: Панарин (24.29/5/-1) — -.
29 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17928 зрителей.
Дела у «Рейнджерс» откровенно пошли на спад. Команда Жерара Галлана осталась без набранных очков в третьем матче подряд и в очередной раз растеряла преимущество в счете. Сегодня «бродвейцы» на родном льду принимали «Нью-Джерси», но реабилитироваться за недавний провал во встрече с «Эдмонтоном» у команды не получилось. Хозяевам не помог даже Артемий Панарин, который наконец-то прервал долгую серию без голов из двенадцати матчей.
В начале встречи казалось, что у «Рейнджерс» все под контролем. Уже на третьей минуте игры «бродвейцы» повели 2:0, а Панарин вспомнил, что такое забивать голы. В прошлом матче его шайбу отменили из-за спорного офсайда, но сегодня обошлось без сюрпризов. Россиянин на пару с Филипом Хытилом убежали в контратаку и не оставили никаких шансов Витеку Ванечеку. Артемий не забивал с 30 октября, когда поразил ворота «Аризоны» и остается надеяться, что теперь прицел форварда заработает.
Несмотря на провальный старт, «Нью-Джерси» сохранил спокойствие и быстро перевернул игру. За шесть минут команда организовала два гола, а автором одного из них стал Егор Шарангович. Белорусский нападающий потихоньку находит свою игру и набирает очки уже в шести из последних семи матчей. Это его седьмой гол в сезоне, и с таким точным броском Игорь Шестеркин ничего не смог поделать. Пока Шаранговичу не хватает стабильности, но белорусу доверяют важные игровые отрезки, а значит, Линди Рафф доволен его действиями.
После перерыва «Рейнджерс» посыпались. Гости вновь забили два быстрых гола, а в третьем матче подряд забросил Джек Хьюз. За эти три игры на его счету пять шайб и, кажется, молодой американец наконец-то показывает тот хоккей, который все от него ждали. Первый номер драфта НХЛ-2019 в этом сезоне идет по графику больше балла за игру и если все обойдется без травм, то Джек может сделать настоящий прорыв. Просто посмотрите, как легко он разобрался с Шестеркиным.
Однако стоит признать, что пока Игорь далек от своей оптимальной формы. Его команда окончательно подтвердила, насколько была зависима от игры своего вратаря в прошлом сезоне. На данный момент выезжать на плечах Шестеркина у «Рейнджерс» не получается. «Бродвейцы» идут лишь пятыми в своем дивизионе, а вот «Нью-Джерси» — по-прежнему одна из самых горячих команд лиги. В третьем периоде им пришлось выдержать мощный навал соперника, но гол Винса Трочека не сломал их морально. Шарангович отправил шайбу в пустые ворота и оформил дубль.
После матча Шестеркин был очень недоволен собой, и дал журналисту Винсу Меркольяно эмоциональный комментарий: «Вратарь опять сыграл дерьмово. Мне стыдно. Каждый гол соперника был простым для меня. Я должен был остановить эти шайбы. Если наша команда хочет побеждать, то мне необходимо действовать гораздо лучше. А я играю слишклм плохо». Понять расстроенные чувства голкипера можно, но обороне «Рейнджерс» пора крепко задуматься о работе над ошибками.
Кучеров в «огне»
«Баффало» — «Тампа-Бэй» — 5:6 ОТ (2:2, 1:1, 2:2, 0:1)
Голы: Пойнт — 9 (бол., Кучеров, Хагель), 7:54 — 0:1. Перри — 3 (Стэмкос), 16:48 — 0:2. Томпсон — 14, 17:54 — 1:2. Куинн — 4 (Петерка, Пауэр), 18:53 — 2:2. Джост — 1 (Окпосо, Гиргенсонс), 29:07 — 3:2. Пойнт — 10 (бол., Кучеров, Сергачев), 36:26 — 3:3. Козенс — 6 (Далин, Самуэльссон), 49:37 — 4:3. Скиннер — 10 (Томпсон, Так), 54:19 — 5:3. Стэмкос — 11 (Киллорн, Сергачев), 54:35 — 5:4. Хагель — 7 (бол., Кучеров, Сергачев), 57:58 — 5:5. Стэмкос — 12 (Пол), 62:44 — 5:6.
Вратари: Луукконен — Эллиотт (57:37 — 57:58).
Штраф: 10 — 4.
Броски: 37 (14+8+10+5) — 25 (4+10+10+1).
Наши: Любушкин (14.00/0/+1) — Кучеров (26.00/3/-1), Наместников (10.17/2/-1), Сергачев (24.55/1/0).
Баффало. KeyBank Center.
«Тампа» гостила в Баффало и команды выдали настоящую хоккейную перестрелку. «Сэйбрз» не могут похвастаться такими результатами, как на старте чемпионата, но в этом сезоне их команда не похожа на мальчика для битья. В составе «клинков» много прогрессирующих хоккеистов и заиграли даже такие персонажи, как Джефф Скиннер. Тэйдж Томпсон включил режим зверя и забил уже 14 голов. Сегодня американец вновь продемонстрировал высочайший класс, уничтожив оборону «Тампы» и голкипера Брайана Эллиота.
«Лайтнинг» любят создать проблемы на ровном месте. Команда упустила преимущество в две шайбы, а за шесть минут до окончания третьего периода уже уступала со счетом 3:5. Правда, болельщики «молний» уже привыкли к подобным сценариям, когда «Тампа» на характере спасает игру. Этот матч не был исключением, а одним из главных героев камбека стал Стивен Стэмкос. Капитан команды забросил две важнейшие шайбы, в том числе победную в овертайме. В текущем сезоне на счету канадца 12 голов и представить без него «Тампу» просто невозможно. Уже в следующей игре он может достичь планки в тысячу набранных очков.
Огромный вклад в победу внесли и российские игроки. Никита Кучеров и Михаил Сергачев записал на свой счет по ассистентскому хет-трику. В трех из четырех последних матчах Никита набирает по три балла. Сумасшедший темп, и уже 34 (10+24) очка в 21 игре сезона. И если такой ход Кучерова вряд ли кого-то удивляет, то Сергачев продолжает удерживать планку «очко за игру», а в 21 матче у него 22 (4+18) балла. Новый контракт защитника еще даже не начал действовать, а он уже спешит расстроить всех скептиков. У «Тампы» все крайне неплохо. В последних семи матчах команда одержала шесть побед и начинает напоминать саму себя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|23
|19
|4
|38
|2
|Айлендерс
|23
|15
|8
|30
|3
|Каролина
|22
|11
|11
|27
|4
|Питтсбург
|22
|11
|11
|25
|5
|Рейнджерс
|23
|10
|13
|24
|6
|Вашингтон
|23
|9
|14
|21
|7
|Филадельфия
|22
|7
|15
|19
|8
|Коламбус
|21
|7
|14
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|18
|3
|36
|2
|Торонто
|24
|14
|10
|33
|3
|Тампа-Бэй
|21
|13
|8
|27
|4
|Детройт
|21
|11
|10
|26
|5
|Флорида
|22
|10
|12
|24
|6
|Монреаль
|21
|11
|10
|23
|7
|Баффало
|22
|9
|13
|19
|8
|Оттава
|21
|8
|13
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|23
|13
|10
|30
|2
|Виннипег
|20
|13
|7
|27
|3
|Колорадо
|19
|12
|7
|25
|4
|Миннесота
|21
|10
|11
|22
|5
|Сент-Луис
|22
|11
|11
|22
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|20
|7
|13
|17
|8
|Чикаго
|21
|6
|15
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|17
|7
|35
|2
|Сиэтл
|21
|13
|8
|29
|3
|Лос-Анджелес
|24
|12
|12
|27
|4
|Эдмонтон
|22
|12
|10
|24
|5
|Калгари
|21
|9
|12
|21
|6
|Ванкувер
|22
|9
|13
|21
|7
|Сан-Хосе
|24
|7
|17
|18
|8
|Анахайм
|22
|6
|16
|13
|29.11
|03:00
|
Баффало – Тампа-Бэй
|5 : 6 ОТ
|29.11
|03:00
|
Детройт – Торонто
|2 : 4
|29.11
|03:00
|
Коламбус – Вегас
|2 : 3 Б
|29.11
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|3 : 5
|29.11
|04:00
|
Сент-Луис – Даллас
|1 : 4
|29.11
|05:30
|
Эдмонтон – Флорида
|4 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|22
|39
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|36
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|22
|33
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|19
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|22
|17
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|22
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|15
|2.07
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|16
|2.19