«Вратарь сыграл дерьмово. Мне стыдно». Шестеркин уничтожил сам себя

Обзор игрового дня НХЛ.

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)

Голы: Панарин — 6 (Хытил, Миллер), 1:20 — 1:0. Зибанежад — 11 (Крайдер, Труба), 3:01 — 2:0. Татар — 6 (Братт, Хишир), 7:33 — 2:1. Шарангович — 7, 13:25 — 2:2. Хьюз — 12 (Мерсер), 25:44 — 2:3. Маклеод — 3 (Вуд, Зеттерлунд), 29:40 — 2:4. Трочек — 8 (бол., Крайдер, Фокс), 53:18 — 3:4. Шарангович — 8 (п.в., Татар), 59:44 — 3:5.

Вратари: Шестеркин (57:56 — 59:44) — Ванечек.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 38 (11+10+17) — 38 (13+20+5).

Наши: Панарин (24.29/5/-1) — -.

29 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17928 зрителей.

Дела у «Рейнджерс» откровенно пошли на спад. Команда Жерара Галлана осталась без набранных очков в третьем матче подряд и в очередной раз растеряла преимущество в счете. Сегодня «бродвейцы» на родном льду принимали «Нью-Джерси», но реабилитироваться за недавний провал во встрече с «Эдмонтоном» у команды не получилось. Хозяевам не помог даже Артемий Панарин, который наконец-то прервал долгую серию без голов из двенадцати матчей.

В начале встречи казалось, что у «Рейнджерс» все под контролем. Уже на третьей минуте игры «бродвейцы» повели 2:0, а Панарин вспомнил, что такое забивать голы. В прошлом матче его шайбу отменили из-за спорного офсайда, но сегодня обошлось без сюрпризов. Россиянин на пару с Филипом Хытилом убежали в контратаку и не оставили никаких шансов Витеку Ванечеку. Артемий не забивал с 30 октября, когда поразил ворота «Аризоны» и остается надеяться, что теперь прицел форварда заработает.

Несмотря на провальный старт, «Нью-Джерси» сохранил спокойствие и быстро перевернул игру. За шесть минут команда организовала два гола, а автором одного из них стал Егор Шарангович. Белорусский нападающий потихоньку находит свою игру и набирает очки уже в шести из последних семи матчей. Это его седьмой гол в сезоне, и с таким точным броском Игорь Шестеркин ничего не смог поделать. Пока Шаранговичу не хватает стабильности, но белорусу доверяют важные игровые отрезки, а значит, Линди Рафф доволен его действиями.

После перерыва «Рейнджерс» посыпались. Гости вновь забили два быстрых гола, а в третьем матче подряд забросил Джек Хьюз. За эти три игры на его счету пять шайб и, кажется, молодой американец наконец-то показывает тот хоккей, который все от него ждали. Первый номер драфта НХЛ-2019 в этом сезоне идет по графику больше балла за игру и если все обойдется без травм, то Джек может сделать настоящий прорыв. Просто посмотрите, как легко он разобрался с Шестеркиным.

Однако стоит признать, что пока Игорь далек от своей оптимальной формы. Его команда окончательно подтвердила, насколько была зависима от игры своего вратаря в прошлом сезоне. На данный момент выезжать на плечах Шестеркина у «Рейнджерс» не получается. «Бродвейцы» идут лишь пятыми в своем дивизионе, а вот «Нью-Джерси» — по-прежнему одна из самых горячих команд лиги. В третьем периоде им пришлось выдержать мощный навал соперника, но гол Винса Трочека не сломал их морально. Шарангович отправил шайбу в пустые ворота и оформил дубль.

После матча Шестеркин был очень недоволен собой, и дал журналисту Винсу Меркольяно эмоциональный комментарий: «Вратарь опять сыграл дерьмово. Мне стыдно. Каждый гол соперника был простым для меня. Я должен был остановить эти шайбы. Если наша команда хочет побеждать, то мне необходимо действовать гораздо лучше. А я играю слишклм плохо». Понять расстроенные чувства голкипера можно, но обороне «Рейнджерс» пора крепко задуматься о работе над ошибками.

Кучеров в «огне»

«Баффало» — «Тампа-Бэй» — 5:6 ОТ (2:2, 1:1, 2:2, 0:1)

Голы: Пойнт — 9 (бол., Кучеров, Хагель), 7:54 — 0:1. Перри — 3 (Стэмкос), 16:48 — 0:2. Томпсон — 14, 17:54 — 1:2. Куинн — 4 (Петерка, Пауэр), 18:53 — 2:2. Джост — 1 (Окпосо, Гиргенсонс), 29:07 — 3:2. Пойнт — 10 (бол., Кучеров, Сергачев), 36:26 — 3:3. Козенс — 6 (Далин, Самуэльссон), 49:37 — 4:3. Скиннер — 10 (Томпсон, Так), 54:19 — 5:3. Стэмкос — 11 (Киллорн, Сергачев), 54:35 — 5:4. Хагель — 7 (бол., Кучеров, Сергачев), 57:58 — 5:5. Стэмкос — 12 (Пол), 62:44 — 5:6.

Вратари: Луукконен — Эллиотт (57:37 — 57:58).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 37 (14+8+10+5) — 25 (4+10+10+1).

Наши: Любушкин (14.00/0/+1) — Кучеров (26.00/3/-1), Наместников (10.17/2/-1), Сергачев (24.55/1/0).

Баффало. KeyBank Center.

«Тампа» гостила в Баффало и команды выдали настоящую хоккейную перестрелку. «Сэйбрз» не могут похвастаться такими результатами, как на старте чемпионата, но в этом сезоне их команда не похожа на мальчика для битья. В составе «клинков» много прогрессирующих хоккеистов и заиграли даже такие персонажи, как Джефф Скиннер. Тэйдж Томпсон включил режим зверя и забил уже 14 голов. Сегодня американец вновь продемонстрировал высочайший класс, уничтожив оборону «Тампы» и голкипера Брайана Эллиота.

«Лайтнинг» любят создать проблемы на ровном месте. Команда упустила преимущество в две шайбы, а за шесть минут до окончания третьего периода уже уступала со счетом 3:5. Правда, болельщики «молний» уже привыкли к подобным сценариям, когда «Тампа» на характере спасает игру. Этот матч не был исключением, а одним из главных героев камбека стал Стивен Стэмкос. Капитан команды забросил две важнейшие шайбы, в том числе победную в овертайме. В текущем сезоне на счету канадца 12 голов и представить без него «Тампу» просто невозможно. Уже в следующей игре он может достичь планки в тысячу набранных очков.

Огромный вклад в победу внесли и российские игроки. Никита Кучеров и Михаил Сергачев записал на свой счет по ассистентскому хет-трику. В трех из четырех последних матчах Никита набирает по три балла. Сумасшедший темп, и уже 34 (10+24) очка в 21 игре сезона. И если такой ход Кучерова вряд ли кого-то удивляет, то Сергачев продолжает удерживать планку «очко за игру», а в 21 матче у него 22 (4+18) балла. Новый контракт защитника еще даже не начал действовать, а он уже спешит расстроить всех скептиков. У «Тампы» все крайне неплохо. В последних семи матчах команда одержала шесть побед и начинает напоминать саму себя.