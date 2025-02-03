«Мог пропустить уведомления, потому что пользуется кнопочным телефоном». Панарин должен налоговой 75 тысяч рублей
Хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин уже несколько месяцев не может погасить задолженность перед налоговой службой в размере 75 тысяч рублей, сообщает Telegram-канала Mash. В случае неуплаты спортсмену могут заблокировать счета в России. Представитель 33-летнего россиянина Артем Гаврилов объяснил случившееся странной, но логичной причиной.
Что известно о долге
По информации Telegram-канала Mash, россиянин должен 74 796 рублей Федеральной налоговой службе и уже несколько месяцев не оплачивает эту сумму. При этом Артемий входит в топ-5 самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ и за год зарабатывает 11,64 миллиона долларов (до вычета налогов, которые в США составляют больше 50 процентов).
По данным источника, у Панарина нет бизнесов в России — только благотворительный фонд, занимающийся изданием книг, газет, журналов, а также предоставлением финансовых и социальных услуг. Он был зарегистрирован 10 сентября 2019 года и специализируется в основном на помощи жителям родного для Артемия города Коркино в Челябинской области.
Налоговая отправила хоккеисту уже несколько уведомлений, ни на одно из которых он не ответил. В случае неуплаты задолженности Панарину могут заблокировать счета, а также подать на него в суд. Представитель хоккеиста Артем Гаврилов прокомментировал финансовое положение Артемия и предположил, почему долг до сих пор не был выплачен. Также он уточнил информацию о деятельности благотворительного фонда спортсмена.
«Мы в ближайшее время закроем этот вопрос. Предполагаю, это связано с каким-то автомобильным налогом. Тема мог пропустить уведомления, потому что он в Америке и пользуется только кнопочным телефоном. Еще уточню, что у Артемия есть благотворительный фонд. Но он не связан с изданием книг, газет, журналов, как написали в новости. Мы занимаемся помощью людям в жизненных ситуациях, которые касаются здоровья детей и взрослых, лечения животных, решения проблем ЖКХ», — прокомментировал Гаврилов «Матч ТВ».
Как проводит сезон Панарин
Минувшей ночью россиянин стал одной из главных звезд матча против «Вегаса» (4:2). Артемий отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами, а «Рейнджерс» оформил волевую победу — проигрывал 0:1 и 1:2, но закончил встречу 4:2. Всего на счету хоккеиста в этом сезоне 56 (22+34) результативных действий в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Панарин — с отрывом лучший бомбардир «Нью-Йорка».
Форварда даже включили в первый символический состав «синерубашечников» за последние 25 лет в НХЛ — выбор игроков представил сайт лиги. Россиянин выступает за клуб с 2019 года. Во второй состав также попал вратарь Игорь Шестеркин.
В игре против «Вегаса» клуб Панарина прервал серию из трех поражений. Следующий матч «Рейнджерс» проведет 6 февраля против «Бостона» на своем льду. В турнирной таблице Западной конференции команда расположилась на 12-й строчке и уже на пять баллов отстала от топ-8.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|52
|34
|18
|75
|2
|Каролина
|53
|32
|21
|68
|3
|Нью-Джерси
|54
|29
|25
|64
|4
|Коламбус
|53
|26
|27
|59
|5
|Айлендерс
|52
|24
|28
|55
|6
|Рейнджерс
|52
|25
|27
|54
|7
|Питтсбург
|54
|22
|32
|52
|8
|Филадельфия
|54
|23
|31
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|54
|32
|22
|67
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|64
|3
|Оттава
|52
|28
|24
|60
|4
|Детройт
|53
|27
|26
|59
|5
|Тампа-Бэй
|51
|27
|24
|58
|6
|Бостон
|54
|26
|28
|58
|7
|Монреаль
|52
|24
|28
|53
|8
|Баффало
|52
|21
|31
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|54
|37
|17
|77
|2
|Даллас
|52
|34
|18
|69
|3
|Миннесота
|53
|31
|22
|66
|4
|Колорадо
|54
|31
|23
|64
|5
|Сент-Луис
|53
|24
|29
|52
|6
|Юта
|52
|21
|31
|51
|7
|Нэшвилл
|51
|18
|33
|43
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|52
|32
|20
|68
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Калгари
|52
|26
|26
|59
|5
|Ванкувер
|52
|23
|29
|57
|6
|Анахайм
|52
|22
|30
|50
|7
|Сиэтл
|54
|23
|31
|49
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
|3.02
|00:00
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Анахайм – Монреаль
|3 : 2
|3.02
|02:00
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Рейнджерс – Вегас
|4 : 2
|3.02
|02:00
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Даллас – Коламбус
|5 : 3
|3.02
|02:00
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Флорида – Айлендерс
|6 : 3
|3.02
|03:00
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Юта – Сент-Луис
|1 : 2
|3.02
|04:00
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Ванкувер – Детройт
|2 : 3 ОТ
|3.02
|05:00
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Сиэтл – Калгари
|2 : 3