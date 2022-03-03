Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:25

Гениальная игра Панарина! Набрал три очка и перевернул матч для «Рейнджерс»

Артемий Панарин набрал три очка и помог «Рейнджерс» обыграть «Сент-Луис» в чемпионате НХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото Associated Press
Иван Барбашев отметился очередным голом.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Сент-Луис» — 5:3 (1:0, 1:3, 3:0)
Голы: Лафренье — 13 (Фокс), 8:55 — 1:0. Строум — 12 (Панарин, Труба), 36:36 — 2:0. О`Райлли — 12 (Саад, Перрон), 37:30 — 2:1. Барбашев — 17 (Кайру), 38:37 — 2:2. Перрон — 12 (О`Райлли, Парэйко), 39:44 — 2:3. Немет — 1 (Строум, Хант), 47:27 — 3:3. Крайдер — 35 (бол., Фокс, Панарин), 51:40 — 4:3. Панарин — 15 (п.в., Фокс), 58:08 — 5:3.
Вратари: Шестеркин — Хуссо (58:01).
Штраф: 11 — 9.
Броски: 29 (8+7+14) — 32 (9+10+13).
Наши: Панарин (22.08/2/+2) — Барбашев (17.12/1/0), Бучневич (18.51/5/-2), Тарасенко (15.28/2/-3).
3 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Сент-Луис» после паузы в чемпионате набрал неплохой ход. «Блюзмены» выиграли шесть из последних восьми матчей и закрепились на второй строчке Центрального дивизиона. Крейг Беруби ставит не самый симпатичный, но приносящий результат хоккей, который поможет команде дольше остаться в борьбе за Кубок Стэнли. Немалая заслуга в успехе «Сент-Луиса» принадлежит русской банде: Тарасенко, Бучневичу и Барбашеву. Еще до олимпийской паузы главный тренер объединял их в одну тройку, но в последнее время Владимир и Павел играют вместе с Робертом Томасом. Российские нападающие стабильно набирают очки и входят в топ-5 по результативности в команде. Правда, против «Рейнджерс» звено Томаса ушло в тень, а единственный гол Барбашева не помог «Музыкантам» разжиться очками.

Затмил русское трио «Блюз» Артемий Панарин, поучаствовавший во всех важных шайбах ньюйоркцев. Два первых периода складывались для команды Жерара Галлана оптимистично. На 9-й минуте Алексис Лафренье — мишень для критики фанатов «Рейнджерс» и поклонников НХЛ — удачно приехал на пятак и подкараулил отскок от вратаря. В последних матчах первый номер драфта-2020 радует голами, но высокие ожидания нападающий по-прежнему не оправдывает. Все шло по сценарию хозяев и во втором периоде. Казалось, что гол Райана Строума, которому ассистировал Панарин, только воодушевит «Рейнджерс» и деморализует «Сент-Луис». Форварды которого раз за разом упирались в блестящего Игоря Шестеркина.

Но Шестеркин дрогнул — и пропустил трижды за последние 150 секунд второго отрезка. О`Райлли, Барбашев и Перрон перевернули матч для «Блюз». На льду творилось нечто невообразимое. «Сент-Луис» забил три гола с трех бросков. Для Ивана это уже 17-я шайба в сезоне. Двусторонний форвард проводит феноменальный чемпионат — к своим привычным активным действиям по обе стороны площадки он добавил голы и передачи, раскрыв солидный атакующий потенциал.

Галлан отказался от замены Шестеркина перед третьим периодом. Впрочем, больших претензий к вратарю по пропущенным шайбам нет. Две лихие контратаки, когда партнеры забыли, что помимо чужих, в хоккее есть еще и собственные ворота. И классный розыгрыш с коварной передачей из-за ворот. Игорь тренера не подвел: оставил мысли о кошмарном отрезке в раздевалке и выручил команду в нужные моменты.

«Рейнджерс» быстро отыгрались — помог первый гол в сезон защитника Патрика Немета. Далее напомнил о себе конкурент Александра Овечкина по снайперской гонке Крис Крайдер. Нападающий забросил 35 шайбу в регулярке, которая помогла не только увеличить отрыв от россиянина, но и повести в счете против «Сент-Луиса». За оставшееся время ньюйоркцы методично довели матч до победы. Точку в драматичной игре поставил Панарин. Только Вилле Хуссо убежал на скамейку, как хозяева перехватили шайбу, и Артемий из средней зоны не промахнулся по пустым воротам.

«Рейнджерс» заставили болельщиков понервничать и позволили «Блюз» перевернуть матч за три минуты. Драма и интрига — это хорошо, но в плей-офф подобные трюки непозволительны. Однако команда Жерара Галлана показала, что способна выбираться из неприятных ситуаций и отыгрываться даже у цельного и прагматичного «Сент-Луиса». До плей-офф осталось немного времени, и такие матчи полезны перед вторым этапом чемпионата, особенно для развивающейся команды. «Рейнджерс» — на правильном пути, как бы сильно их результаты ни зависели от геройств Игоря Шестеркина.

Артемий Панарин
Иван Барбашев
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
0

Читайте также

Непряева вместо Кубка мира будет стартовать на Деминском марафоне. Но сохраняет шансы на «Глобус»
Вернер сравнил финал Кубка лиги с игрой против «Лутона»
Марселино: «Атлетик» сделал все, чтобы выйти в финал»
Как нужно правильно завтракать. Советы эксперта
Тренировка памяти: как лучше запоминать информацию
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Уровень дискриминации зашкаливает». Русских хоккеистов травят в США и Канаде
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 53 37 16 79
2 Питтсбург 55 33 22 74
3 Рейнджерс 54 34 20 73
4 Вашингтон 55 28 27 65
5 Коламбус 54 28 26 57
6 Айлендерс 50 20 30 48
7 Нью-Джерси 54 19 35 43
8 Филадельфия 53 16 37 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 52 35 17 76
2 Флорида 53 35 18 75
3 Торонто 54 35 19 74
4 Бостон 54 32 22 68
5 Детройт 54 24 30 54
6 Оттава 52 19 33 43
7 Баффало 55 17 38 42
8 Монреаль 54 13 41 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 54 40 14 84
2 Сент-Луис 53 32 21 70
3 Миннесота 51 31 20 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 53 30 23 63
6 Виннипег 54 24 30 57
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 52 32 20 70
2 Лос-Анджелес 55 29 26 65
3 Вегас 54 30 24 64
4 Эдмонтон 54 30 24 63
5 Анахайм 56 26 30 61
6 Ванкувер 55 26 29 58
7 Сан-Хосе 54 24 30 54
8 Сиэтл 55 16 39 37
Результаты / календарь
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
3.03 03:30
Рейнджерс – Сент-Луис
 5 : 3
3.03 03:30
Торонто – Баффало
 1 : 5
3.03 04:30
Даллас – Лос-Анджелес
 4 : 3
3.03 06:00
Сиэтл – Нэшвилл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 77
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 76
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 37
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 50 37
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 53 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 34 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 24 1.95
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 20 2.03
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости