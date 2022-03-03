Гениальная игра Панарина! Набрал три очка и перевернул матч для «Рейнджерс»

Иван Барбашев отметился очередным голом.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Сент-Луис» — 5:3 (1:0, 1:3, 3:0)

Голы: Лафренье — 13 (Фокс), 8:55 — 1:0. Строум — 12 (Панарин, Труба), 36:36 — 2:0. О`Райлли — 12 (Саад, Перрон), 37:30 — 2:1. Барбашев — 17 (Кайру), 38:37 — 2:2. Перрон — 12 (О`Райлли, Парэйко), 39:44 — 2:3. Немет — 1 (Строум, Хант), 47:27 — 3:3. Крайдер — 35 (бол., Фокс, Панарин), 51:40 — 4:3. Панарин — 15 (п.в., Фокс), 58:08 — 5:3.

Вратари: Шестеркин — Хуссо (58:01).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 29 (8+7+14) — 32 (9+10+13).

Наши: Панарин (22.08/2/+2) — Барбашев (17.12/1/0), Бучневич (18.51/5/-2), Тарасенко (15.28/2/-3).

3 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Сент-Луис» после паузы в чемпионате набрал неплохой ход. «Блюзмены» выиграли шесть из последних восьми матчей и закрепились на второй строчке Центрального дивизиона. Крейг Беруби ставит не самый симпатичный, но приносящий результат хоккей, который поможет команде дольше остаться в борьбе за Кубок Стэнли. Немалая заслуга в успехе «Сент-Луиса» принадлежит русской банде: Тарасенко, Бучневичу и Барбашеву. Еще до олимпийской паузы главный тренер объединял их в одну тройку, но в последнее время Владимир и Павел играют вместе с Робертом Томасом. Российские нападающие стабильно набирают очки и входят в топ-5 по результативности в команде. Правда, против «Рейнджерс» звено Томаса ушло в тень, а единственный гол Барбашева не помог «Музыкантам» разжиться очками.

Затмил русское трио «Блюз» Артемий Панарин, поучаствовавший во всех важных шайбах ньюйоркцев. Два первых периода складывались для команды Жерара Галлана оптимистично. На 9-й минуте Алексис Лафренье — мишень для критики фанатов «Рейнджерс» и поклонников НХЛ — удачно приехал на пятак и подкараулил отскок от вратаря. В последних матчах первый номер драфта-2020 радует голами, но высокие ожидания нападающий по-прежнему не оправдывает. Все шло по сценарию хозяев и во втором периоде. Казалось, что гол Райана Строума, которому ассистировал Панарин, только воодушевит «Рейнджерс» и деморализует «Сент-Луис». Форварды которого раз за разом упирались в блестящего Игоря Шестеркина.

Но Шестеркин дрогнул — и пропустил трижды за последние 150 секунд второго отрезка. О`Райлли, Барбашев и Перрон перевернули матч для «Блюз». На льду творилось нечто невообразимое. «Сент-Луис» забил три гола с трех бросков. Для Ивана это уже 17-я шайба в сезоне. Двусторонний форвард проводит феноменальный чемпионат — к своим привычным активным действиям по обе стороны площадки он добавил голы и передачи, раскрыв солидный атакующий потенциал.

Галлан отказался от замены Шестеркина перед третьим периодом. Впрочем, больших претензий к вратарю по пропущенным шайбам нет. Две лихие контратаки, когда партнеры забыли, что помимо чужих, в хоккее есть еще и собственные ворота. И классный розыгрыш с коварной передачей из-за ворот. Игорь тренера не подвел: оставил мысли о кошмарном отрезке в раздевалке и выручил команду в нужные моменты.

«Рейнджерс» быстро отыгрались — помог первый гол в сезон защитника Патрика Немета. Далее напомнил о себе конкурент Александра Овечкина по снайперской гонке Крис Крайдер. Нападающий забросил 35 шайбу в регулярке, которая помогла не только увеличить отрыв от россиянина, но и повести в счете против «Сент-Луиса». За оставшееся время ньюйоркцы методично довели матч до победы. Точку в драматичной игре поставил Панарин. Только Вилле Хуссо убежал на скамейку, как хозяева перехватили шайбу, и Артемий из средней зоны не промахнулся по пустым воротам.

«Рейнджерс» заставили болельщиков понервничать и позволили «Блюз» перевернуть матч за три минуты. Драма и интрига — это хорошо, но в плей-офф подобные трюки непозволительны. Однако команда Жерара Галлана показала, что способна выбираться из неприятных ситуаций и отыгрываться даже у цельного и прагматичного «Сент-Луиса». До плей-офф осталось немного времени, и такие матчи полезны перед вторым этапом чемпионата, особенно для развивающейся команды. «Рейнджерс» — на правильном пути, как бы сильно их результаты ни зависели от геройств Игоря Шестеркина.