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Сегодня, 08:45

Очередной суперматч Панарина: набрал три очка и обошел легендарного Дацюка!

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал три очка против «Флориды»
Андрей Жданюк
Корреспондент
«Рейнджерс» — «Флорида» — 5:2. Артемий Панарин (второй справа) празднует с одноклубниками заброшенную шайбу.
«Рейнджерс» продолжают побеждать.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Флорида» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Голы: Зибанежад — 18, 0:35 — 1:0. Дюклер — 19 (Юбердо, Барков), 10:44 — 1:1. Райнхарт — 16 (бол., Барков, Экблад), 22:18 — 1:2. Лафренье — 10 (Крайдер), 23:27 — 2:2. Крайдер — 32 (бол., Строум, Панарин), 37:25 — 3:2. Крайдер — 33 (бол., Зибанежад, Панарин), 54:39 — 4:2. Панарин — 13 (бол., п.в.), 59:19 — 5:2.
Вратари: Шестеркин — Найт (56:27 — 58:23, 59:04 — 59:19).
Штраф: 11 — 15.
Броски: 35 (7+15+13) — 36 (15+12+9).
Наши: Панарин (19.01/5/0) — -.
Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Рейнджерс» одержали вторую домашнюю победу подряд и сумели остановить набравшую впечатляющий ход «Флориду». Уже трижды в этом сезоне «Пантерз» забрасывали не менее восьми шайб за игру, но рассчитывать на такие показатели в матче против Игоря Шестеркина вряд ли приходится. Российский голкипер совершил 34 сэйва и стал третьей звездой встречи.

Сергей Бобровский сегодня получил отдых, а место в воротах «Флориды» занял Спенсер Найт, который пропустил уже на 35-й секунде матча. Правда, обвинять молодого американца в эпизоде с голом не стоит. После передачи с фланга Мики Зибанежада шайба попала в клюшку защитника гостей Густава Форслинга и полностью дезориентировала Найта. Несмотря на такое неудачное начало, «Пантерз» повели в счете уже на старте второго периода, однако «Рейнджерс» в очередной раз продемонстрировали боевой характер. Райан Строум даже помахал кулаками и эффектно уложил на лед Мэйсона Марчмента.

Важный вклад в победный рывок хозяев сделал и Артемий Панарин, который дважды помог команде реализовать большинство. Обе атаки завершил Крис Крайдер и теперь с 33 шайбами американец лидирует в списке лучших снайперов текущего чемпионата. До этого его лучшим показателем были 28 голов в сезоне-2018/19. На данный момент Крайдер — настоящий король пятака.

Однако Крис прекрасно понимает, что без своих партнеров он не смог бы демонстрировать такие впечатляющие показатели и не забывает отвечать им благодарностью. В концовке матча уже при пустых воротах «Флориды» Крайдер не поддержал атаку команды, и Панарин отличился 13-й шайбой в сезоне. Судя по реакции после гола, Артемий не совсем понял, почему Крис не покатил вперед за хет-триком. Но какое это имеет значение, когда в коллективе такая потрясающая и дружественная атмосфера?

Таким образом, три очка в матче набрал не только Крайдер, но и Панарин. Для российского нападающего это шестая игра в сезоне, в которой он отметился не менее тремя баллами. Артемий преодолел планку в 50 очков и теперь в его активе 52 (13+39) балла в 42 встречах чемпионата.

Интересно, что форвард «Рейнджерс» превзошел достижение Павла Дацюка (522) по набранным очкам за первые семь сезонов в НХЛ. Панарин заработал уже 525 баллов. Впереди по этому показателю Евгений Малкин (560), Сергей Федоров (592) и Александр Овечкин (679). У Артемия будет еще достаточно возможностей для того, чтобы подвинуть в этом списке как минимум нападающего «Питтсбурга».

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 31 11 64
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 46 25 21 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 38 16 22 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 45 15 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 42 29 13 61
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 46 20 26 46
6 Баффало 45 14 31 35
7 Оттава 40 14 26 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 40 27 13 57
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 45 16 29 39
8 Аризона 44 11 33 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Анахайм 48 23 25 55
3 Лос-Анджелес 46 23 23 53
4 Калгари 41 22 19 50
5 Сан-Хосе 46 22 24 48
6 Эдмонтон 41 22 19 47
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 45 14 31 32
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Нью-Джерси – Торонто
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Питтсбург – Вашингтон
 3 : 4 ОТ
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Рейнджерс – Флорида
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Тампа-Бэй – Сан-Хосе
 3 : 2 ОТ
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Филадельфия – Виннипег
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Айлендерс – Оттава
 4 : 1
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Даллас – Калгари
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Вегас – Баффало
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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 61
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 46 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 30 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
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