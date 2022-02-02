Очередной суперматч Панарина: набрал три очка и обошел легендарного Дацюка!

«Рейнджерс» продолжают побеждать.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Флорида» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы: Зибанежад — 18, 0:35 — 1:0. Дюклер — 19 (Юбердо, Барков), 10:44 — 1:1. Райнхарт — 16 (бол., Барков, Экблад), 22:18 — 1:2. Лафренье — 10 (Крайдер), 23:27 — 2:2. Крайдер — 32 (бол., Строум, Панарин), 37:25 — 3:2. Крайдер — 33 (бол., Зибанежад, Панарин), 54:39 — 4:2. Панарин — 13 (бол., п.в.), 59:19 — 5:2.

Вратари: Шестеркин — Найт (56:27 — 58:23, 59:04 — 59:19).

Штраф: 11 — 15.

Броски: 35 (7+15+13) — 36 (15+12+9).

Наши: Панарин (19.01/5/0) — -.

Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Рейнджерс» одержали вторую домашнюю победу подряд и сумели остановить набравшую впечатляющий ход «Флориду». Уже трижды в этом сезоне «Пантерз» забрасывали не менее восьми шайб за игру, но рассчитывать на такие показатели в матче против Игоря Шестеркина вряд ли приходится. Российский голкипер совершил 34 сэйва и стал третьей звездой встречи.

Сергей Бобровский сегодня получил отдых, а место в воротах «Флориды» занял Спенсер Найт, который пропустил уже на 35-й секунде матча. Правда, обвинять молодого американца в эпизоде с голом не стоит. После передачи с фланга Мики Зибанежада шайба попала в клюшку защитника гостей Густава Форслинга и полностью дезориентировала Найта. Несмотря на такое неудачное начало, «Пантерз» повели в счете уже на старте второго периода, однако «Рейнджерс» в очередной раз продемонстрировали боевой характер. Райан Строум даже помахал кулаками и эффектно уложил на лед Мэйсона Марчмента.

Важный вклад в победный рывок хозяев сделал и Артемий Панарин, который дважды помог команде реализовать большинство. Обе атаки завершил Крис Крайдер и теперь с 33 шайбами американец лидирует в списке лучших снайперов текущего чемпионата. До этого его лучшим показателем были 28 голов в сезоне-2018/19. На данный момент Крайдер — настоящий король пятака.

Однако Крис прекрасно понимает, что без своих партнеров он не смог бы демонстрировать такие впечатляющие показатели и не забывает отвечать им благодарностью. В концовке матча уже при пустых воротах «Флориды» Крайдер не поддержал атаку команды, и Панарин отличился 13-й шайбой в сезоне. Судя по реакции после гола, Артемий не совсем понял, почему Крис не покатил вперед за хет-триком. Но какое это имеет значение, когда в коллективе такая потрясающая и дружественная атмосфера?

Таким образом, три очка в матче набрал не только Крайдер, но и Панарин. Для российского нападающего это шестая игра в сезоне, в которой он отметился не менее тремя баллами. Артемий преодолел планку в 50 очков и теперь в его активе 52 (13+39) балла в 42 встречах чемпионата.

Интересно, что форвард «Рейнджерс» превзошел достижение Павла Дацюка (522) по набранным очкам за первые семь сезонов в НХЛ. Панарин заработал уже 525 баллов. Впереди по этому показателю Евгений Малкин (560), Сергей Федоров (592) и Александр Овечкин (679). У Артемия будет еще достаточно возможностей для того, чтобы подвинуть в этом списке как минимум нападающего «Питтсбурга».