Очередной суперматч Панарина: набрал три очка и обошел легендарного Дацюка!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Флорида» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Голы: Зибанежад — 18, 0:35 — 1:0. Дюклер — 19 (Юбердо, Барков), 10:44 — 1:1. Райнхарт — 16 (бол., Барков, Экблад), 22:18 — 1:2. Лафренье — 10 (Крайдер), 23:27 — 2:2. Крайдер — 32 (бол., Строум, Панарин), 37:25 — 3:2. Крайдер — 33 (бол., Зибанежад, Панарин), 54:39 — 4:2. Панарин — 13 (бол., п.в.), 59:19 — 5:2.
Вратари: Шестеркин — Найт (56:27 — 58:23, 59:04 — 59:19).
Штраф: 11 — 15.
Броски: 35 (7+15+13) — 36 (15+12+9).
Наши: Панарин (19.01/5/0) — -.
Нью-Йорк. Madison Square Garden.
«Рейнджерс» одержали вторую домашнюю победу подряд и сумели остановить набравшую впечатляющий ход «Флориду». Уже трижды в этом сезоне «Пантерз» забрасывали не менее восьми шайб за игру, но рассчитывать на такие показатели в матче против Игоря Шестеркина вряд ли приходится. Российский голкипер совершил 34 сэйва и стал третьей звездой встречи.
Сергей Бобровский сегодня получил отдых, а место в воротах «Флориды» занял Спенсер Найт, который пропустил уже на 35-й секунде матча. Правда, обвинять молодого американца в эпизоде с голом не стоит. После передачи с фланга Мики Зибанежада шайба попала в клюшку защитника гостей Густава Форслинга и полностью дезориентировала Найта. Несмотря на такое неудачное начало, «Пантерз» повели в счете уже на старте второго периода, однако «Рейнджерс» в очередной раз продемонстрировали боевой характер. Райан Строум даже помахал кулаками и эффектно уложил на лед Мэйсона Марчмента.
Важный вклад в победный рывок хозяев сделал и Артемий Панарин, который дважды помог команде реализовать большинство. Обе атаки завершил Крис Крайдер и теперь с 33 шайбами американец лидирует в списке лучших снайперов текущего чемпионата. До этого его лучшим показателем были 28 голов в сезоне-2018/19. На данный момент Крайдер — настоящий король пятака.
Однако Крис прекрасно понимает, что без своих партнеров он не смог бы демонстрировать такие впечатляющие показатели и не забывает отвечать им благодарностью. В концовке матча уже при пустых воротах «Флориды» Крайдер не поддержал атаку команды, и Панарин отличился 13-й шайбой в сезоне. Судя по реакции после гола, Артемий не совсем понял, почему Крис не покатил вперед за хет-триком. Но какое это имеет значение, когда в коллективе такая потрясающая и дружественная атмосфера?
Таким образом, три очка в матче набрал не только Крайдер, но и Панарин. Для российского нападающего это шестая игра в сезоне, в которой он отметился не менее тремя баллами. Артемий преодолел планку в 50 очков и теперь в его активе 52 (13+39) балла в 42 встречах чемпионата.
Интересно, что форвард «Рейнджерс» превзошел достижение Павла Дацюка (522) по набранным очкам за первые семь сезонов в НХЛ. Панарин заработал уже 525 баллов. Впереди по этому показателю Евгений Малкин (560), Сергей Федоров (592) и Александр Овечкин (679). У Артемия будет еще достаточно возможностей для того, чтобы подвинуть в этом списке как минимум нападающего «Питтсбурга».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|42
|31
|11
|64
|2
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|3
|Питтсбург
|46
|27
|19
|62
|4
|Вашингтон
|46
|25
|21
|59
|5
|Коламбус
|43
|20
|23
|41
|6
|Айлендерс
|38
|16
|22
|38
|7
|Филадельфия
|45
|15
|30
|38
|8
|Нью-Джерси
|45
|15
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|66
|3
|Торонто
|42
|29
|13
|61
|4
|Бостон
|43
|26
|17
|55
|5
|Детройт
|46
|20
|26
|46
|6
|Баффало
|45
|14
|31
|35
|7
|Оттава
|40
|14
|26
|32
|8
|Монреаль
|44
|8
|36
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|44
|32
|12
|68
|2
|Нэшвилл
|46
|28
|18
|60
|3
|Миннесота
|40
|27
|13
|57
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|43
|23
|20
|48
|6
|Виннипег
|42
|18
|24
|43
|7
|Чикаго
|45
|16
|29
|39
|8
|Аризона
|44
|11
|33
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|27
|19
|57
|2
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|3
|Лос-Анджелес
|46
|23
|23
|53
|4
|Калгари
|41
|22
|19
|50
|5
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|6
|Эдмонтон
|41
|22
|19
|47
|7
|Ванкувер
|46
|20
|26
|46
|8
|Сиэтл
|45
|14
|31
|32
|2.02
|03:00
|
Бостон – Сиэтл
|3 : 2
|2.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|1 : 7
|2.02
|03:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|3 : 4 ОТ
|2.02
|03:00
|
Рейнджерс – Флорида
|5 : 2
|2.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
|3 : 2 ОТ
|2.02
|03:00
|
Филадельфия – Виннипег
|3 : 1
|2.02
|03:30
|
Айлендерс – Оттава
|4 : 1
|2.02
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|4 : 2
|2.02
|04:30
|
Даллас – Калгари
|3 : 4
|2.02
|05:00
|
Колорадо – Аризона
|2 : 3 Б
|2.02
|06:00
|
Вегас – Баффало
|5 : 2
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|61
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|59
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|46
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|30
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|29
|2.09