Панарин спас «Рейнджерс». Он снова обогнал Овечкина в списке бомбардиров

До Капризова — всего два очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Рейнджерс» — 4:5 ОТ (2:2, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Ривз — 3, 3:23 — 0:1. Расмуссен — 9 (Хирозе, Декейсер), 9:59 — 1:1. Врана — 7 (бол., Зайдер), 17:23 — 2:1. Хытил — 7 (Немет, Шнайдер), 17:34 — 2:2. Бертуцци — 26 (бол., Зайдер, Раймонд), 20:29 — 3:2. Панарин — 18 (Ватрано, Зибанежад), 32:15 — 3:3. Эрне — 5 (Стаал, Сутер), 45:56 — 4:3. Крайдер — 46 (бол., Панарин, Фокс), 56:22 — 4:4. Копп — 15 (Панарин), 61:34 — 4:5.

Вратари: Неделькович — Георгиев.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (8+11+5+2) — 34 (9+11+13+1).

Наши: — - Панарин (17.50/2/+3).

31 марта. Детройт. Little Caesars Arena.

Казалось бы, после семи побед в девяти последних матчах, четыре из которых пришлись на матчи с «Тампой», «Каролиной» и «Питтсбургом», идущие на третьем месте в таблице Восточной конференции «Рейнджерс» не должны были испытывать больших проблем в гостевой встрече с задорным, но потерявшим объективные шансы на плей-офф «Детройтом». Тем более что скорый гол Райана Ривза (а любой гол темнокожего громилы — это всегда событие) уже на четвертой минуте подарил «Синерубашечникам» быстрое преимущество.

Однако Александр Георгиев, который сегодня дежурно подменял на последнем рубеже отдыхавшего номинанта на «Харт Трофи» Игоря Шестеркина, превратил весь матч для парней с Бродвея в бесконечную погоню. И оправдать его действия в эпизодах с голами Майкла Расмуссена и Якуба Враны невозможно.

<br>

И если чех в свой кистевой действительно вкладывался, пусть он и полетел не так, как наверняка было задумано, то канадец, кажется, сам удивился тому, как он сумел забросить таким слабеньким и простеньким броском.

«Сегодня ребята провели очень хороший матч и выручили меня. Это была не лучшая игра в моем исполнении, но они продолжали забивать каждый раз, когда «Детройт» вырывался вперед», — констатировал уже после матча российский голкипер.

Вполне можно предъявить претензии Георгиеву и за гол в большинстве Тодда Бертуцци, который в начале второго периода мог серьезно надломить «Рейнджеров», уставших смотреть на то, как их тянет вниз собственный вратарь. Но тут в самый ответственный момент в игру включился Артемий Панарин и третий раз в матче сделал счет равным. Причем 18-й шайбы Хлебушка в этом сезоне не случилось бы без классного прессинга Мики Зибанежада и Фрэнка Ватрано, который с первых матчей после обмена в Нью-Йорк просто роскошно вписался в команду Жерара Галлана.

<br>

На 46-й минуте хозяева вновь вышли вперед благодаря голу Адама Эрне с дальнего пятачка — и обязан ли был голкипер «Синерубашечников» спасать свою команду в этом моменте, решайте сами. Только и этой шайбе «Детройта» не суждено было стать победной, а гости в очередной раз не позволили себе развалиться и, получив спасительное большинство, усилиями Криса Крайдера, продолжающего безжалостно наказывать соперников с передач Панарина в этой регулярке при игре в неравных составах, за три минуты до конца третьего периода утащили матч в овертайм.

И в этом моменте уже не совсем удачно сыграл лидер обороны мичиганцев Мориц Зайдер, рикошетом от конька превративший поперечный пас на пятак, предназначавшийся для Эндрю Коппа, в 46-ю шайбу невероятного американца в этом сезоне.

<br>

Впрочем, в овертайме шайба все-таки нашла новичка «Рейнджерс», приехавшего на Бродвей незадолго до дедлайна из холодного «Виннипега», и он наконец-то завершил славный камбэк парней Галлана, не дав пропасть еще одному голевому пасу от российской звезды ньюйоркцев.

<br>

В итоге именно Коппа лига и признала первой звездой встречи. Однако вряд ли Панарин чересчур расстроился этому факту. Тем более что сегодняшние три очка позволили ему обойти в списке лучших бомбардиров лиги Александра Овечкина (78) и практически вплотную приблизиться к Кириллу Капризову (82), который по-прежнему продолжает держать звание самого результативного россиянина этого сезона.