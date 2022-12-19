Панарин уничтожил бывшую команду. «Чикаго» превратилось в посмешище
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Рейнджерс» — 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)
Голы: Хытил — 8 (Лафренье, Фокс), 13:04 — 0:1. Панарин — 8 (Фокс, Трочек), 16:55 — 0:2. Какко — 7 (Хытил, Лафренье), 19:03 — 0:3. Курашев — 4, 21:33 — 1:3. Труба — 2 (Зибанежад, Панарин), 30:28 — 1:4. Трочек — 11 (бол., Фокс, Зибанежад), 39:44 — 1:5. Кравцов — 2 (Панарин, Линдгрен), 48:56 — 1:6. Шнайдер — 5 (Какко), 53:37 — 1:7.
Вратари: Содерблум — Шестеркин.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 30 (10+9+11) — 26 (8+11+7).
Наши: — - Кравцов (12.15/1/+1), Панарин (17.42/4/+3).
Чикаго. United Center. 17 365 зрителей.
Артемий Панарин перешел в «Чикаго» сразу после того, как клуб выиграл Кубок Стэнли в третий раз за шесть лет. Летом 2015-го казалось, что чемпионское окно команды еще не закрылось. Но вот прошло семь лет, и «Чикаго» на самом дне.
Не буду даже вспоминать о скандалах, связанных с клубом, — речь о развитии и результатах. Бестолковые обмены, нелепые подписания и полная некомпетентность руководства — вот что сделало последние годы в команде легендарного Патрика Кейна кошмаром.
Можно представить, с какой грустью Кейн смотрел за тем, как Панарин разрывает его команду. Уже в начале матча Артемий забросил свою восьмую шайбу в сезоне.
Нападающий «Чикаго» Атанасиу недавно недоумевал, как защитник «Рейнджерс» Троуба получает такие большие деньги и не забивает. Как думаете, в каком матче Джейкоб должен был открыть счет своим голам в сезоне?
Ну а добил хозяев Виталий Кравцов. Для него этот гол очень важен: может быть, теперь у челябинского воспитанника попрет?
За Кейна очень обидно: вряд ли человек, который уже 15 лет играет за «Чикаго», заслужил такое. Но скоро все может измениться. На Патрика претендуют много клубов, в том числе и «Рейнджерс». Ждем воссоединения связки с Панариным?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|44
|2
|Каролина
|30
|18
|12
|42
|3
|Питтсбург
|30
|18
|12
|40
|4
|Рейнджерс
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|17
|15
|39
|5
|Айлендерс
|32
|18
|14
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|6
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|17
|36
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|10
|22
|27
|8
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|30
|10
|20
|22
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|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|30
|24
|6
|50
|2
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|32
|19
|13
|44
|3
|Тампа-Бэй
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|20
|10
|41
|4
|Флорида
|32
|15
|17
|34
|5
|Детройт
|30
|13
|17
|32
|6
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|31
|15
|16
|32
|7
|Оттава
|31
|14
|17
|30
|8
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|31
|14
|17
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|32
|18
|14
|42
|2
|Виннипег
|30
|20
|10
|41
|3
|Миннесота
|31
|18
|13
|38
|4
|Колорадо
|29
|16
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|6
|Нэшвилл
|29
|12
|17
|28
|7
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|29
|10
|19
|24
|8
|Чикаго
|29
|7
|22
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|22
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|34
|17
|17
|39
|3
|Сиэтл
|29
|16
|13
|35
|4
|Эдмонтон
|32
|17
|15
|35
|5
|Калгари
|31
|13
|18
|32
|6
|Ванкувер
|30
|13
|17
|29
|7
|Сан-Хосе
|32
|10
|22
|26
|8
|Анахайм
|32
|9
|23
|21
|19.12
|01:00
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Каролина – Питтсбург
|3 : 2
|19.12
|03:00
|
Чикаго – Рейнджерс
|1 : 7
|19.12
|04:00
|
Сиэтл – Виннипег
|3 : 2
|19.12
|06:00
|
Сан-Хосе – Калгари
|2 : 5
|И
|О
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|62
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|32
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|49
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|32
|23
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|21
|1.83
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|8
|1.96
|
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Илья Самсонов
Торонто
|12
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