Панарин уничтожил бывшую команду. «Чикаго» превратилось в посмешище

А Кравцов забил второй гол в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Рейнджерс» — 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)

Голы: Хытил — 8 (Лафренье, Фокс), 13:04 — 0:1. Панарин — 8 (Фокс, Трочек), 16:55 — 0:2. Какко — 7 (Хытил, Лафренье), 19:03 — 0:3. Курашев — 4, 21:33 — 1:3. Труба — 2 (Зибанежад, Панарин), 30:28 — 1:4. Трочек — 11 (бол., Фокс, Зибанежад), 39:44 — 1:5. Кравцов — 2 (Панарин, Линдгрен), 48:56 — 1:6. Шнайдер — 5 (Какко), 53:37 — 1:7.

Вратари: Содерблум — Шестеркин.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 30 (10+9+11) — 26 (8+11+7).

Наши: — - Кравцов (12.15/1/+1), Панарин (17.42/4/+3).

Чикаго. United Center. 17 365 зрителей.

Артемий Панарин перешел в «Чикаго» сразу после того, как клуб выиграл Кубок Стэнли в третий раз за шесть лет. Летом 2015-го казалось, что чемпионское окно команды еще не закрылось. Но вот прошло семь лет, и «Чикаго» на самом дне.

Не буду даже вспоминать о скандалах, связанных с клубом, — речь о развитии и результатах. Бестолковые обмены, нелепые подписания и полная некомпетентность руководства — вот что сделало последние годы в команде легендарного Патрика Кейна кошмаром.

Можно представить, с какой грустью Кейн смотрел за тем, как Панарин разрывает его команду. Уже в начале матча Артемий забросил свою восьмую шайбу в сезоне.

Нападающий «Чикаго» Атанасиу недавно недоумевал, как защитник «Рейнджерс» Троуба получает такие большие деньги и не забивает. Как думаете, в каком матче Джейкоб должен был открыть счет своим голам в сезоне?

Ну а добил хозяев Виталий Кравцов. Для него этот гол очень важен: может быть, теперь у челябинского воспитанника попрет?

За Кейна очень обидно: вряд ли человек, который уже 15 лет играет за «Чикаго», заслужил такое. Но скоро все может измениться. На Патрика претендуют много клубов, в том числе и «Рейнджерс». Ждем воссоединения связки с Панариным?