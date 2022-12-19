Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:15

Панарин уничтожил бывшую команду. «Чикаго» превратилось в посмешище

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Артемий Панарин празднует заброшенную шайбу.
Фото USA Today Sports
А Кравцов забил второй гол в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Рейнджерс» — 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)
Голы: Хытил — 8 (Лафренье, Фокс), 13:04 — 0:1. Панарин — 8 (Фокс, Трочек), 16:55 — 0:2. Какко — 7 (Хытил, Лафренье), 19:03 — 0:3. Курашев — 4, 21:33 — 1:3. Труба — 2 (Зибанежад, Панарин), 30:28 — 1:4. Трочек — 11 (бол., Фокс, Зибанежад), 39:44 — 1:5. Кравцов — 2 (Панарин, Линдгрен), 48:56 — 1:6. Шнайдер — 5 (Какко), 53:37 — 1:7.
Вратари: Содерблум — Шестеркин.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 30 (10+9+11) — 26 (8+11+7).
Наши: — - Кравцов (12.15/1/+1), Панарин (17.42/4/+3).
Чикаго. United Center. 17 365 зрителей.

Артемий Панарин перешел в «Чикаго» сразу после того, как клуб выиграл Кубок Стэнли в третий раз за шесть лет. Летом 2015-го казалось, что чемпионское окно команды еще не закрылось. Но вот прошло семь лет, и «Чикаго» на самом дне.

Не буду даже вспоминать о скандалах, связанных с клубом, — речь о развитии и результатах. Бестолковые обмены, нелепые подписания и полная некомпетентность руководства — вот что сделало последние годы в команде легендарного Патрика Кейна кошмаром.

Можно представить, с какой грустью Кейн смотрел за тем, как Панарин разрывает его команду. Уже в начале матча Артемий забросил свою восьмую шайбу в сезоне.

Нападающий «Чикаго» Атанасиу недавно недоумевал, как защитник «Рейнджерс» Троуба получает такие большие деньги и не забивает. Как думаете, в каком матче Джейкоб должен был открыть счет своим голам в сезоне?

Ну а добил хозяев Виталий Кравцов. Для него этот гол очень важен: может быть, теперь у челябинского воспитанника попрет?

За Кейна очень обидно: вряд ли человек, который уже 15 лет играет за «Чикаго», заслужил такое. Но скоро все может измениться. На Патрика претендуют много клубов, в том числе и «Рейнджерс». Ждем воссоединения связки с Панариным?

Кирилл Капризов (слева). В ритме Овечкина и Малкина. Капризов быстро выбил две сотни очков в НХЛ
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Чикаго Блэкхокс
2
7
Читайте также
Первые фото Месси с кубком мира после финала ЧМ-2022
«Конечно, Диего сейчас улыбается». Пеле поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022
Солист «На-На» отреагировал на сообщения о госпитализации дочери
Reuters сообщило о задержании участников Pussy Riot за акцию на финале ЧМ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ритме Овечкина и Малкина. Капризов быстро выбил две сотни очков в НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 31 21 10 44
2 Каролина 30 18 12 42
3 Питтсбург 30 18 12 40
4 Рейнджерс 32 17 15 39
5 Айлендерс 32 18 14 37
6 Вашингтон 33 16 17 36
7 Филадельфия 32 10 22 27
8 Коламбус 30 10 20 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 30 24 6 50
2 Торонто 32 19 13 44
3 Тампа-Бэй 30 20 10 41
4 Флорида 32 15 17 34
5 Детройт 30 13 17 32
6 Баффало 31 15 16 32
7 Оттава 31 14 17 30
8 Монреаль 31 14 17 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 32 18 14 42
2 Виннипег 30 20 10 41
3 Миннесота 31 18 13 38
4 Колорадо 29 16 13 34
5 Сент-Луис 31 15 16 31
6 Нэшвилл 29 12 17 28
7 Аризона 29 10 19 24
8 Чикаго 29 7 22 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 22 11 45
2 Лос-Анджелес 34 17 17 39
3 Сиэтл 29 16 13 35
4 Эдмонтон 32 17 15 35
5 Калгари 31 13 18 32
6 Ванкувер 30 13 17 29
7 Сан-Хосе 32 10 22 26
8 Анахайм 32 9 23 21
Результаты / календарь
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
19.12 01:00
Каролина – Питтсбург
 3 : 2
19.12 03:00
Чикаго – Рейнджерс
1 : 7
19.12 04:00
Сиэтл – Виннипег
 3 : 2
19.12 06:00
Сан-Хосе – Калгари
 2 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 32 62
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 32 54
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

31 49
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 32 28
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

31 25
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 32 23
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 21 1.83
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 8 1.96
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 12 1.98
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости