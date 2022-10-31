Панарин зажег на самой позорной арене НХЛ. Русская звезда гонится за Макдэвидом

«Рейнджерс» не потратили много сил в Аризоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Рейнджерс» — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Голы: Лафренье — 2 (Панарин, Миллер), 21:31 — 0:1. Крауз — 3 (бол., Гюнтер, Маччелли), 26:45 — 1:1. Бьюгстад — 1 (Келлер, Гюнтер), 31:27 — 2:1. Панарин — 5 (Фокс), 38:07 — 2:2. Зибанежад — 6 (бол., Крайдер, Панарин), 52:56 — 2:3.

Вратари: Ингрэм (59:09) — Шестеркин.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 20 (7+10+3) — 39 (15+12+12).

Наши: — - Панарин (19.57/1/+1).

31 октября. Глендейл. Mullett Arena. 4600 зрителей.

«Аризона» выступала в Глендэйле с 2003 года, но после прошлого сезона покинула привычную «Джила Ривер Арену» из-за разногласий с руководством города. Клуб планирует построить новую арену в Темпе — пригороде Финикса. Но ближайшие несколько лет «Койотс» проведут на самой маленькой и неказистой арене в современной НХЛ.

На «Маллетт Арене» выступает студенческая команда, а вмещает арена всего 5000 зрителей. Разумеется, никакого комфорта там и близко нет — видя фотографии из Аризоны, посмеются даже игроки ВХЛ.

«Рейнджерс» в очередной раз недосчитались перед матчем Виталия Кравцова — российский нападающий в игре с «Далласом» получил уже третью травму на старте сезона. Стоит ли вообще рассчитывать на хоккеиста, который не выдерживает силовой борьбы?

В игре с очевидным аутсайдером гости из Нью-Йорка испытали серьезные проблемы. В первом периоде «рейнджеры» нанесли 15 бросков по воротам Коннора Ингрэма, но забить не смогли. А вот в начале второго Алексису Лафреньеру оставалось только попасть в открытый угол после передачи Артемия Панарина.

Хозяева, лишь дважды побеждавшие в этом сезоне, мощно включились в игру и в середине периода забросили две шайбы за пять минут. Две результативные передачи — на счету 19-летнего нападающего Гюнтера. Но уйти на перерыв с преимуществом в счете хозяевам не удалось. Панарин взял шайбу и пошел на ворота, бросил, а Ингрэм исполнил роль дуршлага.

«Аризона» явно заслуживала того, чтобы набрать очки в этом матче, но все испортило удаление все того же Гюнтера. Панарин сделал передачу на пятак на Крайдера, и тот аккуратно (непонятно, было так задумано или нет) скинул шайбу на Зибанежада.

«Рейнджерс» выдали именно столько, сколько было нужно для победы. А Панарин повторил недавнее достижение Коннора Макдэвида, поучаствовав во всех трех голевых атаках своей команды в матче. Теперь на счету Артемия 16 (5+11) очков, и он всего на два балла отстает от 97-го номера «Эдмонтона». Позорная арена в Аризоне ему никак не помешала — могут ли смутить не лучшие условия парня из Коркино?