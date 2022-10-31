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Панарин зажег на самой позорной арене НХЛ. Русская звезда гонится за Макдэвидом

Панарин набрал три очка в матче против «Аризоны»
Отдел хоккея «СЭ»
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31 октября. «Аризона» — «Рейнджерс» (2:3).
Фото USA Today Sports
«Рейнджерс» не потратили много сил в Аризоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Рейнджерс» — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Голы: Лафренье — 2 (Панарин, Миллер), 21:31 — 0:1. Крауз — 3 (бол., Гюнтер, Маччелли), 26:45 — 1:1. Бьюгстад — 1 (Келлер, Гюнтер), 31:27 — 2:1. Панарин — 5 (Фокс), 38:07 — 2:2. Зибанежад — 6 (бол., Крайдер, Панарин), 52:56 — 2:3.
Вратари: Ингрэм (59:09) — Шестеркин.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 20 (7+10+3) — 39 (15+12+12).
Наши: — - Панарин (19.57/1/+1).
31 октября. Глендейл. Mullett Arena. 4600 зрителей.

«Аризона» выступала в Глендэйле с 2003 года, но после прошлого сезона покинула привычную «Джила Ривер Арену» из-за разногласий с руководством города. Клуб планирует построить новую арену в Темпе — пригороде Финикса. Но ближайшие несколько лет «Койотс» проведут на самой маленькой и неказистой арене в современной НХЛ.

На «Маллетт Арене» выступает студенческая команда, а вмещает арена всего 5000 зрителей. Разумеется, никакого комфорта там и близко нет — видя фотографии из Аризоны, посмеются даже игроки ВХЛ.

«Рейнджерс» в очередной раз недосчитались перед матчем Виталия Кравцова — российский нападающий в игре с «Далласом» получил уже третью травму на старте сезона. Стоит ли вообще рассчитывать на хоккеиста, который не выдерживает силовой борьбы?

В игре с очевидным аутсайдером гости из Нью-Йорка испытали серьезные проблемы. В первом периоде «рейнджеры» нанесли 15 бросков по воротам Коннора Ингрэма, но забить не смогли. А вот в начале второго Алексису Лафреньеру оставалось только попасть в открытый угол после передачи Артемия Панарина.

Хозяева, лишь дважды побеждавшие в этом сезоне, мощно включились в игру и в середине периода забросили две шайбы за пять минут. Две результативные передачи — на счету 19-летнего нападающего Гюнтера. Но уйти на перерыв с преимуществом в счете хозяевам не удалось. Панарин взял шайбу и пошел на ворота, бросил, а Ингрэм исполнил роль дуршлага.

«Аризона» явно заслуживала того, чтобы набрать очки в этом матче, но все испортило удаление все того же Гюнтера. Панарин сделал передачу на пятак на Крайдера, и тот аккуратно (непонятно, было так задумано или нет) скинул шайбу на Зибанежада.

«Рейнджерс» выдали именно столько, сколько было нужно для победы. А Панарин повторил недавнее достижение Коннора Макдэвида, поучаствовав во всех трех голевых атаках своей команды в матче. Теперь на счету Артемия 16 (5+11) очков, и он всего на два балла отстает от 97-го номера «Эдмонтона». Позорная арена в Аризоне ему никак не помешала — могут ли смутить не лучшие условия парня из Коркино?

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 9 6 3 12
2 Рейнджерс 10 5 5 12
3 Каролина 8 5 3 11
4 Филадельфия 8 5 3 11
5 Айлендерс 9 5 4 10
6 Вашингтон 9 5 4 10
7 Питтсбург 9 4 5 9
8 Коламбус 10 3 7 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 8 1 16
2 Флорида 9 5 4 11
3 Баффало 8 5 3 10
4 Детройт 8 4 4 10
5 Тампа-Бэй 9 5 4 10
6 Монреаль 9 5 4 10
7 Торонто 10 4 6 10
8 Оттава 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 9 5 4 11
2 Виннипег 9 5 4 11
3 Чикаго 9 4 5 10
4 Колорадо 9 4 5 9
5 Миннесота 9 4 5 9
6 Нэшвилл 9 3 6 7
7 Сент-Луис 7 3 4 6
8 Аризона 8 2 6 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 8 2 16
2 Эдмонтон 9 6 3 12
3 Калгари 7 5 2 10
4 Сиэтл 10 4 6 10
5 Лос-Анджелес 10 5 5 10
6 Ванкувер 9 2 7 6
7 Сан-Хосе 11 3 8 6
8 Анахайм 9 2 7 5
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Чикаго – Миннесота
 3 : 4 Б
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Анахайм – Торонто
 4 : 3 ОТ
31.10 03:00
Аризона – Рейнджерс
2 : 3
31.10 03:00
Вегас – Виннипег
 2 : 1 ОТ
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 9 18
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 9 16
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 10 16
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 9 9
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 10 7
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 9 7
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 4 1.58
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

3 1.66
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