«Когда он владеет шайбой, начинается шоу». Кучеров и Панарин вновь заставили говорить о себе
Россияне снова зажигают в НХЛ. Первой звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, на счету которого 4 (3+1) очка в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:2), а третьей — Никита Кучеров. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» оформил дубль во встрече с «Вегас Голден Найтс» (4:3), вторая шайба стала победной. Собрали, что об успехах хоккеистов пишет североамериканская пресса.
Tampa Bay Times: «Вся команда кайфанула»
Атака «Тампа-Бэй» задавала тон игры, и даже после того, как Брейден Пойнт не реализовал момент, который мог бы сравнять счет в матче (до 57-й минуты гости вели 3:2), «Молнии» продолжали наседать.
«Вся наша команда кайфанула от их действий. Они вышли, играли жестко и правильно, а мы просто следовали за ними, и это был наш план на третий период», — сказал нападающий Брэндон Хэйгел о выступлении Кучерова и партнеров по команде.
Raw Change: «Нападение блеснуло своей мощью»
Казалось, что «Вегас» удержит свое преимущество 3:2, так как оборона гостей уверенно отбирала шайбу на протяжении всего матча. Но затем нападение «Молний» блеснуло своей мощью и двумя быстрыми голами: Хэйгел сравнял счет, а Кучеров менее чем за минуту до конца встречи принес «Тампе» победу — 4:3. Никита завершил игру с двумя голами, доведя свой бомбардирский счет до шести.
The Athletic: «Горячий старт Панарина продолжается»
«Рейнджерам» потребовалось время, чтобы нанести первый бросок, но Панарин использовал его по максимуму.
«Практически каждую игру я нахожусь под впечатлением от него. Когда он владеет шайбой, начинается шоу. Сегодняшняя встреча была очень интересной», — сказал форвард «Рейнджерс» Винсент Трочек, трижды ассистировавший Артемию.
Панарин набрал 11 очков в четырех матчах. По данным PR-службы ньюйоркцев, он стал первым хоккеистом в истории франшизы, набравшим по несколько очков в каждой из первых четырех игр команды.
The New York Post: «Возможности Панарина безграничны»
Если вы думали, что пять очков, набранные Артемием Панариным в первых четырех матчах прошлого сезона, предвещали его 120-очковую кампанию в регулярном чемпионате, тогда возможности сезона-2024/25 могут быть безграничны. Звездный российский нападающий набрал 11 очков за тот же период.
Поднимаясь все выше и выше от игры к игре, Хлебушек оформил хет-трик, а также сделал голевую передачу и помог «Рейнджерс» победить «Детройт» со счетом 5:2 в четверг вечером. Это было выдающееся выступление для Панарина, на счету которого уже четыре исключительные встречи.
Reuters: «Стремительный старт Панарина продолжается»
Панарин забросил две шайбы в первом периоде и во второй раз отличился в большинстве после перерыва, что принесло ему пять голов в четырех матчах. В прошлом сезоне россиянин набрал 120 очков и на три балла превзошел командный рекорд Яромира Ягра, а сейчас на его счету уже 11 очков.
Панарин оформил свой восьмой хет-трик в карьере, а также стал первым игроком в истории команды с четырьмя подряд многоочковыми матчами в начале сезона. У Артемия пятый хет-трик с момента перехода в «Рейнджерс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|7
|5
|2
|10
|2
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|7
|3
|Питтсбург
|5
|3
|2
|6
|4
|Вашингтон
|3
|2
|1
|4
|5
|Коламбус
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|4
|1
|3
|4
|7
|Филадельфия
|4
|1
|3
|3
|8
|Каролина
|2
|1
|1
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|6
|3
|3
|7
|2
|Тампа-Бэй
|3
|3
|0
|6
|3
|Торонто
|4
|3
|1
|6
|4
|Бостон
|5
|3
|2
|6
|5
|Оттава
|4
|2
|2
|4
|6
|Монреаль
|5
|2
|3
|4
|7
|Баффало
|6
|1
|5
|3
|8
|Детройт
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|5
|4
|1
|8
|2
|Юта
|5
|3
|2
|7
|3
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|4
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|5
|Сент-Луис
|5
|3
|2
|6
|6
|Чикаго
|5
|2
|3
|5
|7
|Нэшвилл
|4
|0
|4
|0
|8
|Колорадо
|4
|0
|4
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|5
|3
|2
|6
|3
|Сиэтл
|5
|3
|2
|6
|4
|Лос-Анджелес
|5
|2
|3
|6
|5
|Анахайм
|3
|2
|1
|4
|6
|Ванкувер
|4
|1
|3
|4
|7
|Эдмонтон
|5
|2
|3
|4
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|2
|18.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|4 : 3
|18.10
|02:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|1 : 3
|18.10
|02:00
|
Вашингтон – Даллас
|3 : 2
|18.10
|02:00
|
Коламбус – Баффало
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Лос-Анджелес
|1 : 4
|18.10
|02:00
|
Детройт – Рейнджерс
|2 : 5
|18.10
|02:00
|
Флорида – Ванкувер
|2 : 3 ОТ
|18.10
|03:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|1 : 0 ОТ
|18.10
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|2 : 4
|18.10
|03:30
|
Чикаго – Сан-Хосе
|4 : 2
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Филадельфия
|6 : 4