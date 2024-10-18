Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:45

«Когда он владеет шайбой, начинается шоу». Кучеров и Панарин вновь заставили говорить о себе

Панарин признан первой звездой дня в НХЛ, Кучеров — третьей
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеист «Тампы» Никита Кучеров
Никита Кучеров.
Фото Getty Images
Пресса в восторге.

Россияне снова зажигают в НХЛ. Первой звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, на счету которого 4 (3+1) очка в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:2), а третьей — Никита Кучеров. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» оформил дубль во встрече с «Вегас Голден Найтс» (4:3), вторая шайба стала победной. Собрали, что об успехах хоккеистов пишет североамериканская пресса.

Tampa Bay Times: «Вся команда кайфанула»

Атака «Тампа-Бэй» задавала тон игры, и даже после того, как Брейден Пойнт не реализовал момент, который мог бы сравнять счет в матче (до 57-й минуты гости вели 3:2), «Молнии» продолжали наседать.

«Вся наша команда кайфанула от их действий. Они вышли, играли жестко и правильно, а мы просто следовали за ними, и это был наш план на третий период», — сказал нападающий Брэндон Хэйгел о выступлении Кучерова и партнеров по команде.

Raw Change: «Нападение блеснуло своей мощью»

Казалось, что «Вегас» удержит свое преимущество 3:2, так как оборона гостей уверенно отбирала шайбу на протяжении всего матча. Но затем нападение «Молний» блеснуло своей мощью и двумя быстрыми голами: Хэйгел сравнял счет, а Кучеров менее чем за минуту до конца встречи принес «Тампе» победу — 4:3. Никита завершил игру с двумя голами, доведя свой бомбардирский счет до шести.

The Athletic: «Горячий старт Панарина продолжается»

«Рейнджерам» потребовалось время, чтобы нанести первый бросок, но Панарин использовал его по максимуму.

«Практически каждую игру я нахожусь под впечатлением от него. Когда он владеет шайбой, начинается шоу. Сегодняшняя встреча была очень интересной», — сказал форвард «Рейнджерс» Винсент Трочек, трижды ассистировавший Артемию.

Панарин набрал 11 очков в четырех матчах. По данным PR-службы ньюйоркцев, он стал первым хоккеистом в истории франшизы, набравшим по несколько очков в каждой из первых четырех игр команды.

Артемий Панарин атакует ворота Алекса Лиона. Панарин неудержим на старте! Сделал хет-трик и установил новый рекорд «Рейнджерс»

The New York Post: «Возможности Панарина безграничны»

Если вы думали, что пять очков, набранные Артемием Панариным в первых четырех матчах прошлого сезона, предвещали его 120-очковую кампанию в регулярном чемпионате, тогда возможности сезона-2024/25 могут быть безграничны. Звездный российский нападающий набрал 11 очков за тот же период.

Поднимаясь все выше и выше от игры к игре, Хлебушек оформил хет-трик, а также сделал голевую передачу и помог «Рейнджерс» победить «Детройт» со счетом 5:2 в четверг вечером. Это было выдающееся выступление для Панарина, на счету которого уже четыре исключительные встречи.

Хоккеист Артемий Панарин (№10) с партнерами по «Рейнджерс»
Артемий Панарин (№ 10) с партнерами по «Рейнджерс».
Фото Getty Images

Reuters: «Стремительный старт Панарина продолжается»

Панарин забросил две шайбы в первом периоде и во второй раз отличился в большинстве после перерыва, что принесло ему пять голов в четырех матчах. В прошлом сезоне россиянин набрал 120 очков и на три балла превзошел командный рекорд Яромира Ягра, а сейчас на его счету уже 11 очков.

Панарин оформил свой восьмой хет-трик в карьере, а также стал первым игроком в истории команды с четырьмя подряд многоочковыми матчами в начале сезона. У Артемия пятый хет-трик с момента перехода в «Рейнджерс».

Артемий Панарин
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Читайте также
Министру спорта Дегтяреву отдают всю власть в российском спорте: Трапищев выдвинул его на пост главы ОКР, Путин поддержал. Что скажет МОК?
Гроссмейстер исключен из чемпионата США за дебош
В Амурской области в аварии с грузовиком погибли двое взрослых и двое детей
В России запретят три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года
Покинувшая Латвию из-за дискриминации многодетная семья намерена жить в России
Никита Мазепин объявил о завершении карьеры в «Формуле-1»
Популярное видео
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 7 5 2 10
2 Рейнджерс 4 3 1 7
3 Питтсбург 5 3 2 6
4 Вашингтон 3 2 1 4
5 Коламбус 4 2 2 4
6 Айлендерс 4 1 3 4
7 Филадельфия 4 1 3 3
8 Каролина 2 1 1 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 6 3 3 7
2 Тампа-Бэй 3 3 0 6
3 Торонто 4 3 1 6
4 Бостон 5 3 2 6
5 Оттава 4 2 2 4
6 Монреаль 5 2 3 4
7 Баффало 6 1 5 3
8 Детройт 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 5 4 1 8
2 Юта 5 3 2 7
3 Виннипег 3 3 0 6
4 Миннесота 4 2 2 6
5 Сент-Луис 5 3 2 6
6 Чикаго 5 2 3 5
7 Нэшвилл 4 0 4 0
8 Колорадо 4 0 4 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 4 4 0 8
2 Вегас 5 3 2 6
3 Сиэтл 5 3 2 6
4 Лос-Анджелес 5 2 3 6
5 Анахайм 3 2 1 4
6 Ванкувер 4 1 3 4
7 Эдмонтон 5 2 3 4
8 Сан-Хосе 4 0 4 2
Результаты / календарь
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
18.10 02:00
Тампа-Бэй – Вегас
 4 : 3
18.10 02:00
Оттава – Нью-Джерси
 1 : 3
18.10 02:00
Вашингтон – Даллас
 3 : 2
18.10 02:00
Коламбус – Баффало
 6 : 4
18.10 02:00
Монреаль – Лос-Анджелес
 1 : 4
18.10 02:00
Детройт – Рейнджерс
2 : 5
18.10 02:00
Флорида – Ванкувер
 2 : 3 ОТ
18.10 03:00
Сент-Луис – Айлендерс
1 : 0 ОТ
18.10 03:00
Нэшвилл – Эдмонтон
 2 : 4
18.10 03:30
Чикаго – Сан-Хосе
 4 : 2
18.10 05:00
Сиэтл – Филадельфия
 6 : 4
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости