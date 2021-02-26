В НХЛ уже 10 российских вратарей. Дебютант лиги проводит безумный сезон

Обзор дня от Алексея Шевченко.

Дебют

Еще один российский вратарь дебютировал в НХЛ. Артем Загидулин провел за «Калгари» 28 минут, отразил девять бросков из одиннадцати и, пожалуй, мог спасти, когда отличился Колин Уайт в начале третьего периода, в моменте со второй шайбой этого же хоккеиста шансов у голкипера не было. Этот сезон у нашего вратаря был безумный, как, впрочем, у многих. Только-только он почувствовал вкус к игре, стал довольно неплохо действовать в АХЛ, как турнир прервали. Долгая пауза, локдаун, контракт с «Металлургом» и матчи в КХЛ, в которых Артем явно не блистал. Всего одна победа в пяти встречах, да ужасный коэффициент пропущенных шайб — 4,24. Впрочем, Артем был без сборов, в плохой физической форме и ему требовалось время, чтобы прийти в себя. А тут уже и в Северной Америке стала появляться определенность.

Казалось бы, удивительно, что голкипер остался в «Калгари», а не был переведен в «Стоктон». Но на это было несколько причин. Клуб АХЛ переехал из самого опасного города США в Калгари (хотя почему-то сохранил имя), но начал позже всех и в итоге проведет всего 30 матчей, а не 37, как остальные участники канадского дивизиона. «Огонькам» же нужен был вратарь, а на остальных голкиперов системы надежды мало. В АХЛ остались Гаррет Спаркс и Дастин Вольф, но у первого контракт АХЛ, а Дастин слишком молод. Сейчас же в НХЛ можно держать трех голкиперов, вот и оставили Артема. И тут совпало, что травму получил Якоб Маркстрем, Давид Риттих плохо начал матч против «Оттавы», и Артем и получил шанс. Воспользовался ли он им — трудно сказать, уж слишком ужасно играла команда прошедшей ночью. Но, возможно, Артем начнет одну из встреч в стартовом составе, если в клубе, конечно, не психанут и не вызовут Вольфа из АХЛ.

Слух

В «Нефтехимике» неожиданно предложен новый контракт главному тренеру Вячеславу Буцаеву, но с понижением зарплаты. Довольно странное решение. Если им недовольны, то зачем вообще хотят давать новый договор? Но если видят в его работе перспективу, до для чего сокращают зарплату? Он разве будет работать иначе, если ему платить меньше или больше?

Как думаете, что рисуем на планшетке? ? pic.twitter.com/1sNf1d0Kbe — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) February 25, 2021

Тут вообще вопрос философии. Что хотят видеть владельцы в итоге? В этом сезоне они получили команду, за которую было очень тяжело переживать. Такое ощущение, что у менеджеров и тренеров был девиз: «нам дали бюджет — надо его освоить». Но с такой концепцией трудно создать что-то путное. Буцаев лично формировал состав, он был и генеральным менеджером, пусть и неофициальным. Все в итоге закончилось провалом, а за многими матчами «Нефтехимика» было просто тяжело наблюдать.

Дали ли нам новые имена? Нет. Порядин идет по прошлогоднему графику, но если год назад за ним было интересно смотреть, то нынешний Павел потух. Есть рывок по статистике у Рафаэля Бикмуллина, но не сказать, что уж совсем внушительный. Разыгрался Алексей Волгин, но он же не новичок какой-то. С вратарями совсем не угадали, прошлогодних иностранцев выгнали, набрали новых, но совсем ничего не поменялось, точнее, место в восьмерке пропало.

Если Буцаева оставят, то все снова повторится, но только он будет получать меньше. В Нижнекамске была неплохая идеология. Был крепкий провинциальный клуб, в городе с худшей гостиницей в лиге. Своего не отдаст, забирается в плей-офф, да еще и терзает «Ак Барс» при любой возможности. Но сейчас ничего этого нет, а если оставят Буцаева с сокращенной зарплатой, то снова просто сожгут деньги. Если владельцам так нравится — хорошо, пусть тогда осваивают бюджет, но лучше в лиге рангом пониже. Болельщики на трибунах и не увидят подмены, разве только побед будет чуть больше.

Определились две пары плей-офф

Большой игровой день в КХЛ дал нам две пары. К счастью для лиги ЦСКА и «Спартак» встретятся в первом раунде. Эти клубы выступают на одной арене, так что теперь не надо думать, что случится, если в каком-то раунде они должны принимать соперника одновременно.

Стал известен соперник «Спартака» по первому раунду плей-офф. Красно-белые в серии до 4 побед сыграют с ЦСКА. Все матчи пройдут на арене в «Парке Легенд»: https://t.co/hGtQkP9B5H pic.twitter.com/CcjiKFsLFt — Spartak Moscow (@spartak_hc) February 25, 2021

Для Олега Знарка предстоящее противостояние будет очень важным. Тренера давно бы отправили в отставку, но в клубе решили, что пусть уж он разбирается с теми хоккеистами, которых набрал сам. И нынешний состав, по заверениям тренера, способен на многое. Вот и отличная проверка с ЦСКА. И ведь нельзя сказать, что команда Игоря Никитина выглядит непобедимой. Да, есть система, есть исполнители, но обыграть их можно. В этом сезоне это удавалось «Трактору», «Витязю», «Сибири» и минскому «Динамо». Поражение от рижского «Динамо» оставлю за скобками, там Игорь Никитин пошел на эксперимент и выпустил несколько хоккеистов, у которых опыт матчей в МХЛ был больше, чем в ВХЛ. Но способен ли «Спартак» на сенсацию? Не думаю, что они пройдут, но в паре матче вполне способны потрепать нервы, не забывайте про нестабильных вратарей армейцев.

На «Востоке» «Ак Барс» встретится с «Торпедо». Пожалуй, идеальный вариант для команды Дмитрия Квартальнова. Да, в этом сезоне были веселые игры между этими соперниками. Ранней осенью нижегородцы победили, а относительно недавно устроили триллер в Казани, уступив 5:7. Но в регулярном чемпионате всякое бывает, а в плей-офф «Ак Барс» будет действовать строго, а у Немировски нет таких козырей, который бы поставили соперника в тупик.