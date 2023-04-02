Гол в первом же матче! Шикарный дебют российского нападающего в НХЛ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Сан-Хосе» — 2:7 (1:3, 0:1, 1:3)
Голы: Грегор — 6 (Штурм), 1:30 — 0:1. Петерсон — 1 (бол., Кутюр, Карлссон), 8:38 — 0:2. Крискуоло — 1, 13:02 — 0:3. Мозер — 7 (бол., Маччелли, Седерстрем), 17:07 — 1:3. Гущин — 1 (бол., Карлссон, Макдональд), 21:41 — 1:4. Грегор — 7 (Штурм), 48:00 — 1:5. Кутюр — 27 (бол., Гертл, Карлссон), 50:10 — 1:6. Грегор — 8 (Лабанк, Карлссон), 54:47 — 1:7. Келемен — 1 (Макбэйн, Ритчи), 55:10 — 2:7.
Вратари: Просветов — Кяхкенен.
Штраф: 14 — 4.
Броски: 31 (10+6+15) — 31 (13+10+8).
Наши: — - Гущин (16.34/4/0).
2 апреля. Темпе. Mullett Arena.
В системе «Сан-Хосе» немало российских хоккеистов и некоторые из них уже получают возможность проявить себя в основной команде. «Акулы» спокойно доигрывают сезон с мыслями о предстоящем драфте, а значит, самое время для экспериментов.
Нападающий Даниил Гущин дождался своего шанса и вышел на лед во втором звене с Томашем Хертлом, попробовав свои силы даже в большинстве. Дебют у российского нападающего получился более, чем удачным.
Гущин заявил о себе еще на предсезонке, когда забросил за «акул» четыре шайбы, в том числе хет-трик в ворота «Лас-Вегаса». Однако Даниил все равно не был включен в состав «Шаркс» для поездки в Европу на матчи в рамках NHL Global Series и был отправлен в «Барракуду». Сезон в АХЛ стал для него первым полноценным и в 61 матче 21-летний форвард набрал 36 (16+20) очков. Наконец-то главный тренер «акул» Дэвид Куинн вызвал игрока в основу, и в матче против «Аризоны» форвард отыграл 16 минут.
Данил выглядел очень неплохо, нанес четыре броска по воротам и четыре минуты провел в большинстве. Одна из таких попыток стала для россиянина удачной. Гущин получил передачу от Эрика Карлссона и шикарным броском в верхний угол переиграл Ивана Просветова. Гущину со своими скромными габаритами (178 см, 82 кг) еще многому предстоит научиться в НХЛ, но первый шаг сделан уверенно.
Он стал 60-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Не менее одного матча провели 12 вратарей, 15 защитников и 33 форварда. На родине об этом нападающем слышали немногие, так как он не играл даже на уровне МХЛ. На драфте-2020 форвард, который успел выиграть серебро чемпионата мира-2019 с юниорской сборной России, был выбран «Сан-Хосе» под 76-м номером. В 16 лет он уехал в Северную Америку и провел три года в USHL — главной юниорской лиге США. Родился Даниил в Екатеринбурге и символично, что его город еще в 90-х стал побратимом для калифорнийского Сан-Хосе.
В команде проходит перестройка, поэтому проявить себя и закрепиться в составе будет немного проще. Сегодня «Сан-Хосе» были на волне и разнесли «Аризону», накидав Просветову семь шайб. «Акулы» одержали третью победу подряд, и кажется, немного забыли, что Коннор Бедард сам себя не выберет. В составе «Шаркс» было еще несколько героев. Нападающий Ноа Грегор оформил первый в карьере хет-трик, а Эрик Карлссон отметился ассистентским покером.
Таким образом, швед выбил 95-е очко в сезоне и повторил рекордный результат Романа Йоси по голевым передачам в XXI веке для защитников — 73. Удивительную форму набрал Карлссон и даже немного жаль, что нет возможности увидеть его в деле в составе команды с амбициями. «Акулам» предстоит провести еще шесть матчей, так что у Эрика есть отличная возможность выбить заветную сотню и сделать нынешний сезон для «Шаркс» не таким унылым.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|75
|48
|27
|105
|2
|Нью-Джерси
|76
|48
|28
|104
|3
|Рейнджерс
|76
|44
|32
|99
|4
|Айлендерс
|77
|39
|38
|87
|5
|Питтсбург
|76
|37
|39
|84
|6
|Вашингтон
|76
|34
|42
|77
|7
|Филадельфия
|75
|29
|46
|71
|8
|Коламбус
|75
|23
|52
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|76
|59
|17
|123
|2
|Торонто
|75
|45
|30
|100
|3
|Тампа-Бэй
|77
|45
|32
|96
|4
|Флорида
|77
|39
|38
|85
|5
|Баффало
|75
|37
|38
|81
|6
|Оттава
|76
|37
|39
|79
|7
|Детройт
|75
|33
|42
|75
|8
|Монреаль
|77
|30
|47
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|76
|44
|32
|97
|2
|Колорадо
|75
|45
|30
|96
|3
|Даллас
|76
|41
|35
|96
|4
|Виннипег
|76
|42
|34
|87
|5
|Нэшвилл
|75
|38
|37
|84
|6
|Сент-Луис
|76
|35
|41
|76
|7
|Аризона
|77
|27
|50
|67
|8
|Чикаго
|76
|24
|52
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|76
|47
|29
|101
|2
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|99
|3
|Лос-Анджелес
|76
|44
|32
|98
|4
|Сиэтл
|75
|41
|34
|90
|5
|Калгари
|76
|35
|41
|85
|6
|Ванкувер
|75
|34
|41
|75
|7
|Сан-Хосе
|76
|22
|54
|59
|8
|Анахайм
|76
|23
|53
|56
|2.04
|02:00
|
Филадельфия – Баффало
|3 : 6
|2.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Айлендерс
|5 : 0
|2.04
|02:00
|
Коламбус – Флорида
|0 : 7
|2.04
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|0 : 3
|2.04
|02:00
|
Оттава – Торонто
|0 : 3
|2.04
|03:00
|
Чикаго – Нью-Джерси
|3 : 6
|2.04
|04:00
|
Колорадо – Даллас
|5 : 2
|2.04
|05:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|6 : 0
|2.04
|05:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|1 : 3
|2.04
|05:00
|
Вегас – Миннесота
|4 : 1
|2.04
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|2 : 7
|2.04
|20:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|2.04
|22:30
|
Сент-Луис – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|146
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|120
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|106
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|76
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|50
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|46
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|35
|1.97
|
|
Антти Раанта
Каролина
|24
|2.22