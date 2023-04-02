Гол в первом же матче! Шикарный дебют российского нападающего в НХЛ

Даниил Гущин получил шанс в «Сан-Хосе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Сан-Хосе» — 2:7 (1:3, 0:1, 1:3)

Голы: Грегор — 6 (Штурм), 1:30 — 0:1. Петерсон — 1 (бол., Кутюр, Карлссон), 8:38 — 0:2. Крискуоло — 1, 13:02 — 0:3. Мозер — 7 (бол., Маччелли, Седерстрем), 17:07 — 1:3. Гущин — 1 (бол., Карлссон, Макдональд), 21:41 — 1:4. Грегор — 7 (Штурм), 48:00 — 1:5. Кутюр — 27 (бол., Гертл, Карлссон), 50:10 — 1:6. Грегор — 8 (Лабанк, Карлссон), 54:47 — 1:7. Келемен — 1 (Макбэйн, Ритчи), 55:10 — 2:7.

Вратари: Просветов — Кяхкенен.

Штраф: 14 — 4.

Броски: 31 (10+6+15) — 31 (13+10+8).

Наши: — - Гущин (16.34/4/0).

2 апреля. Темпе. Mullett Arena.

В системе «Сан-Хосе» немало российских хоккеистов и некоторые из них уже получают возможность проявить себя в основной команде. «Акулы» спокойно доигрывают сезон с мыслями о предстоящем драфте, а значит, самое время для экспериментов.

Нападающий Даниил Гущин дождался своего шанса и вышел на лед во втором звене с Томашем Хертлом, попробовав свои силы даже в большинстве. Дебют у российского нападающего получился более, чем удачным.

Гущин заявил о себе еще на предсезонке, когда забросил за «акул» четыре шайбы, в том числе хет-трик в ворота «Лас-Вегаса». Однако Даниил все равно не был включен в состав «Шаркс» для поездки в Европу на матчи в рамках NHL Global Series и был отправлен в «Барракуду». Сезон в АХЛ стал для него первым полноценным и в 61 матче 21-летний форвард набрал 36 (16+20) очков. Наконец-то главный тренер «акул» Дэвид Куинн вызвал игрока в основу, и в матче против «Аризоны» форвард отыграл 16 минут.

Данил выглядел очень неплохо, нанес четыре броска по воротам и четыре минуты провел в большинстве. Одна из таких попыток стала для россиянина удачной. Гущин получил передачу от Эрика Карлссона и шикарным броском в верхний угол переиграл Ивана Просветова. Гущину со своими скромными габаритами (178 см, 82 кг) еще многому предстоит научиться в НХЛ, но первый шаг сделан уверенно.

Он стал 60-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Не менее одного матча провели 12 вратарей, 15 защитников и 33 форварда. На родине об этом нападающем слышали немногие, так как он не играл даже на уровне МХЛ. На драфте-2020 форвард, который успел выиграть серебро чемпионата мира-2019 с юниорской сборной России, был выбран «Сан-Хосе» под 76-м номером. В 16 лет он уехал в Северную Америку и провел три года в USHL — главной юниорской лиге США. Родился Даниил в Екатеринбурге и символично, что его город еще в 90-х стал побратимом для калифорнийского Сан-Хосе.

В команде проходит перестройка, поэтому проявить себя и закрепиться в составе будет немного проще. Сегодня «Сан-Хосе» были на волне и разнесли «Аризону», накидав Просветову семь шайб. «Акулы» одержали третью победу подряд, и кажется, немного забыли, что Коннор Бедард сам себя не выберет. В составе «Шаркс» было еще несколько героев. Нападающий Ноа Грегор оформил первый в карьере хет-трик, а Эрик Карлссон отметился ассистентским покером.

Таким образом, швед выбил 95-е очко в сезоне и повторил рекордный результат Романа Йоси по голевым передачам в XXI веке для защитников — 73. Удивительную форму набрал Карлссон и даже немного жаль, что нет возможности увидеть его в деле в составе команды с амбициями. «Акулам» предстоит провести еще шесть матчей, так что у Эрика есть отличная возможность выбить заветную сотню и сделать нынешний сезон для «Шаркс» не таким унылым.