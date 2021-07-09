«Я понимал, что мое время на исходе». Письмо вратаря, которого Василевский выжил из «Тампы»

Бен Бишоп — о своем бывшем конкуренте, друге и лучшем вратаре мира.

Когда молодой и горячий Андрей Василевский в 2014 году уезжал из родной Уфы в жаркую «Тампу», на родине к решению будущего обладателя «Везины», «Конн Смайта» и Кубка Стэнли относились довольно скептически. Как минимум потому, что в «Молнии», которая тогда начала приобретать черты айзермановского монстра, зажигал праймовый американец Бен Бишоп. Но не прошло и трех лет, как розовощекий парень из столицы Башкирии сожрал опытнейшего конкурента и честно вынудил менеджеров «Лайтнинг» обменять того в «Даллас», лишив ветерана потенциального чемпионства.

Когда россиянин в заключительном матче серии второго раунда засушил «Каролину», он, отвечая на вопрос о своем очередном «сухаре», бросил журналистам следующую фразу: «Я просто хотел быть похожим на Биша». Красивый жест, не находите?

И, разумеется, старик Биш тоже не забыл мальчишку, выжившего его из команды мечты. После пятой игры с «Монреалем» он выдал Джо Смиту из The Athletic невероятно трогательный монолог, в котором вспомнил о том, как Василевский превращался из просто одаренного парня в лучшего голкипера лиги.

Андрей Василевский (№88). Фото Getty Images

Он хотел быть великим, а для этого нужно время

Я помню, как впервые увидел Васи на льду. С первой тренировки я уже мог сказать, какое у него может быть будущее.

У тебя могут быть все необходимые навыки, но это не значит, что ты станешь лучшим. Он был трудолюбив и готов учиться, постоянно пробуя что-то новое. Глядя на него, ты сразу мог понять, почему он стал, пожалуй, лучшим вратарем в мире.

Когда он впервые приехал в Тампу, он все еще учил английский язык. Хотя для первых месяцев он знал его даже лучше, чем я предполагал. Но, как и любой другой новичок, поначалу немного стеснялся. Разумеется, чуть позже он стал открываться, и мы начали ходить с ним куда-нибудь.

Больше всего ему было интересно узнать про то, как нужно работать клюшкой. Было забавно видеть, как быстро он орудует ей. Когда он начинал тренироваться с нами, то был довольно сырым в этом компоненте. Андрей работал над ним каждый божий день. Васи действительно должен был уметь делать это. Он просто работал и получал удовольствие. Я наблюдал за ним и понимал, насколько он могущественен, насколько сильны его отталкивания — хотя это вроде бы такие мелочи.

What an unreal moment. ?? pic.twitter.com/kY2ttEynhF — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 8, 2021

Все говорят о его трудолюбии. Он всегда хотел приходить первым и уходить последним. Он до последнего будет растягиваться, делая все те мелочи, которые делают его таким, какой он сегодня. Андрей хотел быть великим, а для этого нужно время. Я не знаю, приезжал ли он в НХЛ с желанием стать лучшим в мире, но он точно хотел приехать и сделать все, что в его силах, чтобы получить шанс стать хорошим вратарем уровня НХЛ. Васи не собирался отдыхать здесь.

Мой первый «вау»-момент с Васи случился в тот день, когда я впервые тренировался с ним. Мы делали упражнения на катание, и все могли видеть, насколько он силен и гибок. Разумеется, в первые пару лет у него были проблемы. Его потенциал было видно, но он не сразу стал таким, как сейчас. Раньше он выигрывал много матчей со счетом 6:5, но теперь с ним такого не происходит.

Частично проблемы лежали в психологической плоскости. У него был набор сильных сторон, но он должен был научиться управлять своим временем на тренировке и понимать, что ты не будешь идеальным каждую ночь. У тебя обязательно будут трудные дни, и ты не должен позволять им выбить себя из колеи. Но он научился справляться с этим до такой степени, что знает, как это делать.

Андрей Василевский. Фото Getty Images

Андрей задавал правильные вопросы

Помог ли я ему? Я думаю, в паре моментов. Когда я впервые катался с ним, то подумал: «Ого, этот парень действительно особенный». И уже тогда понимал, что мое время на исходе. Я видел его будущее, когда мы встретились впервые. У этого парня были все возможности, чтобы стать великим. Когда меня обменяли в «Даллас», я сразу сказал, что Василевский может выиграть следующие десять «Везин», и теперь его номинировали четыре раза подряд. Когда я начинал свой путь, у меня были хорошие наставники в лице Криса Мэйсона, Мэнни Легаси и Тайлера Конклина — все они были хороши для меня, когда я был молодым. И Андрей был тем самым хорошим пацаном, с которым было легко работать.

Он задавал правильные вопросы, и у меня не было проблем с ним. Все хотят произвести хорошее впечатление на молодых ребят, особенно когда становятся старше. Я был немного моложе, но долгое время видел, что он отличный голкипер. Я не видел причин быть грубым по отношению к Васи или отказывать ему в помощи.

Я всегда буду помнить, как мы сидели вместе в раздевалке, беседуя и о хоккее, и о жизни. Мы сидели рядом друг с другом каждый божий день и постоянно веселились, устраивая друг другу маленькие розыгрыши. Он делал со мной разные вещи: разворачивал мои рулоны с лентой, прятал мои вещи. А еще он любил возиться с моей именной табличкой. Вы бы знали, какое у него чувство юмора.

Мы по-прежнему переписываемся, общаемся и проводим время вместе, когда играем друг против друга. Нам было очень весело вдвоем, и у нас осталось много хороших воспоминаний. Я считаю его своим хоккейным младшим братом. Первый раз у меня был кто-то, для кого я был наставником. У меня всегда были свои наставники, и поэтому в какой-то момент мне пришлось щелкнуть выключателем и стать парнем, который мог бы помочь, — это было здорово. Теперь он стал таким парнем. Так что дело за ним.

Он говорил, что хочет быть похожим на меня. Теперь я вижу, как он пытается извлечь уроки из того, что он делал. Я тоже хочу быть похожим на него. Его умение оставаться стабильным в плей-офф в составе лучшей команды лиги — это нечто особенное.

Я хотел остаться в Тампе — у меня все было хорошо во Флориде. Я никогда не хотел уезжать оттуда. Но я знал эту игру и этот бизнес. Я видел парня с большим потенциалом. Видел, насколько он хорош. Его отличают чистый талант, гибкость, сила и игра клюшкой — и все это в одном человеке. А теперь он стал еще и психологически устойчивым. Не многие парни настолько одарены физически. Смотреть на него — одно удовольствие. Возможно, он станет одним из лучших вратарей в истории. Я хочу сказать ему: «Продолжай и не останавливайся». У Андрея впереди большое и светлое будущее. Я буду болеть за него.