Россия догнала Швецию по лучшим игрокам плей-офф. Больше только у США и Канады

Василевский завершал каждый раунд «сухарем»: уникальное достижение для вратарей НХЛ.

Андрей Василевский получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли-2021 и стал третьим в истории хоккеистом из России, удостоенным «Конн Смайт Трофи». Голкипер «Тампы» повторил достижение Евгения Малкина из «Питтсбурга» и Александра Овечкина из «Вашингтона», которые признавались лучшими в 2009 и 2018 годах соответственно. Всего за время вручения «Конн Смайт Трофи» только 10 раз он доставался игрокам не из Канады. Четыре трофея получили американцы, по три — шведы и россияне. Любопытно, что в последние четыре сезона только раз лучшим в плей-офф становился канадец — Райан О'Райлли из «Сент-Луиса» в сезоне-2018/19. Худший отрезок в канадской истории случался только с 2008 по 2013 год, когда американско-европейской атаке противостоял лишь Джонатан Тэйвз из «Чикаго».

Хоккеисты не из Канады, получившие «Конн Смайт Трофи». Фото «СЭ»

Василевский стал 14-м вратарем, получившим трофей лучшего игрока плей-офф. В XXI веке такой чести удостаивались только рекордсмен по числу «Конн Смайт Трофи» Патрик Руа (у канадца три трофея), Жан-Себастьян Жигер, Кэм Уорд, Тим Томас и Джонатан Куик. Причем в последние девять сезонов приз неизменно доставался кому-то из полевых игроков.

Вратари, выигравшие «Конн Смайт Трофи». Фото «СЭ»

Голкипер «молний», установивший в прошлом нестандартном сезоне рекорд по числу побед в плей-офф (18) во второй раз кряду выбил в Кубке Стэнли максимум, выиграв 16 матчей. Он стал всего пятым вратарем в истории, которому удалось более одного раза в карьере перешагнуть отметку в 15 побед. Три столь успешных сезона было у Патрика Руа и Мартина Бродера, по два — у Майка Вернона и Джонатана Куика.

Вратари, выигравшие 16 матчей одного плей-офф. Фото «СЭ»

Все четыре серии плей-офф-2021 — с «Флоридой» (4-2), «Каролиной» (4-1), «Айлендерс» (4-3) и «Монреалем» (4-1) — Василевский закрыл сухими победами. В последний раз он обходился без «сухаря» в последнем матче противостояния в прошлогоднем полуфинале «Запада» с «Айлендерс», когда «молнии» добились успеха в Нью-Йорке — 2:1. Также Андрей повторил достижение двукратного обладателя «Конн Смайт Трофи» Берни Парента, который в 1974 и 1975 годах делал «сухари» в последних матчах финала — против «Бостона» и «Баффало» соответственно.

Случаи, когда голкипер завершал финальную серию сухим матчем (после перехода к формату серии до 4 побед). Фото «СЭ»

Всего в плей-офф-2021 Василевский сыграл на «ноль» пять раз, повторив третий результат в истории лиги и российский рекорд всех времен. Такое же количество «сухарей» в чемпионском для «Тампы» Кубке Стэнли-2004 сотворил Николай Хабибулин. Надежнее в плей-офф выступали только великие — Доминик Гашек в 2002 году и Мартин Бродер в 2003-м