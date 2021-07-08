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Россия догнала Швецию по лучшим игрокам плей-офф. Больше только у США и Канады

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 11:15
Андрей Василевский. Фото Getty Images Хоккеисты не из Канады, получившие «Конн Смайт Трофи». Фото «СЭ» Вратари, выигравшие «Конн Смайт Трофи». Фото «СЭ» Вратари, выигравшие 16 матчей одного плей-офф. Фото «СЭ» Случаи, когда голкипер завершал финальную серию сухим матчем (после перехода к формату серии до 4 побед). Фото «СЭ» Лидеры по сухим матчам за один плей-офф. Фото «СЭ»
Андрей Василевский. Фото Getty Images
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Василевский завершал каждый раунд «сухарем»: уникальное достижение для вратарей НХЛ.
Голкипер &laquo;Тампы&raquo; Андрей Василевский с&nbsp;призом лучшему игроку плей-офф.Василевский — легенда! Он повторил успех Малкина и Овечкина, став самым ценным игроком плей-офф

Андрей Василевский получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли-2021 и стал третьим в истории хоккеистом из России, удостоенным «Конн Смайт Трофи». Голкипер «Тампы» повторил достижение Евгения Малкина из «Питтсбурга» и Александра Овечкина из «Вашингтона», которые признавались лучшими в 2009 и 2018 годах соответственно. Всего за время вручения «Конн Смайт Трофи» только 10 раз он доставался игрокам не из Канады. Четыре трофея получили американцы, по три — шведы и россияне. Любопытно, что в последние четыре сезона только раз лучшим в плей-офф становился канадец — Райан О'Райлли из «Сент-Луиса» в сезоне-2018/19. Худший отрезок в канадской истории случался только с 2008 по 2013 год, когда американско-европейской атаке противостоял лишь Джонатан Тэйвз из «Чикаго».

Хоккеисты не из Канады, получившие «Конн Смайт Трофи». Фото "СЭ"
Хоккеисты не из Канады, получившие «Конн Смайт Трофи». Фото «СЭ»

Василевский стал 14-м вратарем, получившим трофей лучшего игрока плей-офф. В XXI веке такой чести удостаивались только рекордсмен по числу «Конн Смайт Трофи» Патрик Руа (у канадца три трофея), Жан-Себастьян Жигер, Кэм Уорд, Тим Томас и Джонатан Куик. Причем в последние девять сезонов приз неизменно доставался кому-то из полевых игроков.

Вратари, выигравшие «Конн Смайт Трофи». Фото "СЭ"
Вратари, выигравшие «Конн Смайт Трофи». Фото «СЭ»

Голкипер «молний», установивший в прошлом нестандартном сезоне рекорд по числу побед в плей-офф (18) во второй раз кряду выбил в Кубке Стэнли максимум, выиграв 16 матчей. Он стал всего пятым вратарем в истории, которому удалось более одного раза в карьере перешагнуть отметку в 15 побед. Три столь успешных сезона было у Патрика Руа и Мартина Бродера, по два — у Майка Вернона и Джонатана Куика.

Вратари, выигравшие 16 матчей одного плей-офф. Фото "СЭ"
Вратари, выигравшие 16 матчей одного плей-офф. Фото «СЭ»

Все четыре серии плей-офф-2021 — с «Флоридой» (4-2), «Каролиной» (4-1), «Айлендерс» (4-3) и «Монреалем» (4-1) — Василевский закрыл сухими победами. В последний раз он обходился без «сухаря» в последнем матче противостояния в прошлогоднем полуфинале «Запада» с «Айлендерс», когда «молнии» добились успеха в Нью-Йорке — 2:1. Также Андрей повторил достижение двукратного обладателя «Конн Смайт Трофи» Берни Парента, который в 1974 и 1975 годах делал «сухари» в последних матчах финала — против «Бостона» и «Баффало» соответственно.

Случаи, когда голкипер завершал финальную серию сухим матчем (после перехода к формату серии до 4 побед). Фото "СЭ"
Случаи, когда голкипер завершал финальную серию сухим матчем (после перехода к формату серии до 4 побед). Фото «СЭ»

Всего в плей-офф-2021 Василевский сыграл на «ноль» пять раз, повторив третий результат в истории лиги и российский рекорд всех времен. Такое же количество «сухарей» в чемпионском для «Тампы» Кубке Стэнли-2004 сотворил Николай Хабибулин. Надежнее в плей-офф выступали только великие — Доминик Гашек в 2002 году и Мартин Бродер в 2003-м

Лидеры по сухим матчам за один плей-офф. Фото "СЭ"
Лидеры по сухим матчам за один плей-офф. Фото «СЭ»

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