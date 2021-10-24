Жаркая ночь в НХЛ: российский нападающий становится суперзвездой, а «Торонто» вновь унизили

Главные фавориты сезона доигрались до буллитов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 3:4 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ландескуг — 2 (Маккиннон, Байрам), 9:02 — 0:1. Жозеф — 1 (Чирелли, Киллорн), 26:34 — 1:1. Рантанен — 3 (Маккиннон, Макар), 31:51 — 1:2. Стэмкос — 4 (Палат, Макдона), 43:44 — 2:2. Маккиннон — 1 (бол., Макар, Ландескуг), 49:50 — 2:3. Пойнт — 2 (Хедман, Стэмкос), 57:25 — 3:3.

Победный буллит: Макар.

Вратари: Василевский (57:18 — 57:25) — Кемпер.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 32 (12+12+7+1) — 27 (6+10+6+5).

Наши: Сергачев (23.52/3/+1) — Мальцев (6.42/1/-2).

24 октября. Тампа. Amalie Arena.

Регулярный чемпионат набирает обороты, а количество жарких матчей и голов просто поражает воображение. Центральной встречей очередного игрового дня НХЛ стала игра между «Тампой» и «Колорадо». Одни из главных фаворитов этого сезона не смогли выявить победителя в основное время и довели дело до серии буллитов.

«Лайтнинг» пропустили за пять матчей 20 шайб, что даже как-то не вяжется с игрой действующего чемпиона. Андрею Василевскому пока некогда скучать в воротах, а защита далеко не всегда помогает своему звездному голкиперу. В составе «Колорадо» впервые в сезоне отметился голом Нэйтан Маккиннон, который только недавно восстановился от коронавируса. Старт чемпионата дался канадцу очень сложно, но теперь дела у звездного форварда должны пойти в гору. Сегодня на его счету 3 (1+2) очка.

У «Тампы» отличный матч провел Стивен Стэмкос, который в отсутствие травмированного Никиты Кучерова теперь просто обязан разрывать в атаке. В матче против «Колорадо» капитан команды отметился 2 (1+1) баллами и был признан первой звездой встречи. В серии буллитов он также реализовал свою попытку, но решающий бросок остался за защитником «Эвеланш» Кейлом Макаром. На двоих команды провели 12 штрафных бросков. Для «Тампы» это поражение стало вторым подряд, и теперь команда Джона Купера отправится на выезд, где встретится с «Баффало».

Cale Makar calls game pic.twitter.com/eYu6LYIGY8 — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) October 24, 2021

Русский «Сент-Луис» — в порядке

«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 7:3 (2:1, 3:0, 2:2)

Голы: Иафалло — 1 (Эдлер), 11:29 — 0:1. Перрон — 3 (бол., Крюг, Тарасенко), 14:36 — 1:1. Барбашев — 3 (мен., Сканделла), 18:47 — 2:1. Перрон — 4 (Крюг, Костин), 20:45 — 3:1. Нейберс — 1 (Шенн, Клиффорд), 22:37 — 4:1. О`Райлли — 2 (бол., Шенн, Перрон), 27:06 — 5:1. Нил — 1 (бол., Томас, Кайру), 40:38 — 6:1. Браун — 2 (Уокер, Арвидссон), 41:33 — 6:2. Грундстрем — 1 (Эдлер, Лизотт), 45:53 — 6:3. Перрон — 5 (бол., Тарасенко, Крюг), 51:40 — 7:3.

Вратари: Биннингтон — Петерсен.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 40 (13+14+13) — 35 (13+12+10).

Наши: Барбашев (15.05/2/+1), Костин (12.05/0/+1), Тарасенко (15.40/5/0) — -.

24 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.

«Сент-Луис» продолжает зажигать. «Музыканты» еще не потеряли ни одного очка, а сегодня просто уничтожили «Лос-Анджелес», который из-за травмы лишился своего звездного защитника Дрю Даути. В состав «Королей» вновь не попал российский нападающий Владимир Ткачев. У «Блюз» четыре (3+1) очка набрал форвард Давид Перрон, но российский десант «Сент-Луиса» также не остался в стороне. На счету Владимира Тарасенко 2 (0+2) балла, у Клима Костина одна результативная передача, а форвард Иван Барбашев отметился третьим голом в сезоне. Причем сделал это при игре в меньшинстве.

Разумеется, первой звездой встречи был признан Перрон, который в предыдущем чемпионате впервые в карьере превысил график одного набранного очка за игру. Кажется, канадец не собирается сбавлять обороты и сейчас. Вообще, за «Сент-Луисом» будет очень интересно наблюдать. Практически никто перед стартом сезона не называл «Блюз» даже теневым фаворитом, но, судя по всему, у команды из штата Миссури есть свое мнение на этот счет.

Свечников расцвел

«Коламбус» — «Каролина» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Фаст — 3 (Стаал), 7:11 — 0:1. Трочек — 1 (бол., Свечников, Деанджело), 13:35 — 0:2. Дженнер — 4 (бол., Ворачек, Лайне), 27:19 — 1:2. Стаал — 1 (бол., Пеши, Котканиеми), 35:57 — 1:3. Ахо — 3 (бол., Трочек, Терявяйнен), 47:05 — 1:4. Трочек — 2 (Свечников, Слэвин), 56:13 — 1:5.

Вратари: Корписало — Андерсен.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 28 (7+12+9) — 33 (11+13+9).

Наши: Гавриков (18.27/3/0), Чинахов (10.39/1/-2) — Свечников (15.03/3/+1).

24 октября. Коламбус. Nationwide Arena.

«Каролина» также одержала четвертую победу подряд и забросила в четырех матчах уже 18 шайб. Андрей Свечников после подписания нового контракта с клубом расцвел. На счету российского нападающего уже 7 (4+3) очков, а сегодня в игре против «Коламбуса» он отметился двумя голевыми передачами. Это показатели настоящей суперзвезды, и Свечников уже близок к этому статусу.

Главным героем встречи стал форвард Винс Трочек, который набрал 3 (2+1) балла. Американец был признан первой звездой матча. Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов провел на льду 11 минут и заработал показатель полезности «-2». У защитника «Блю Джэкетс» Владислава Гаврикова — 4 минуты штрафа.

Позор «Торонто»

«Питтсбург» — «Торонто» — 7:1 (1:1, 4:0, 2:0)

Голы: О`Коннор — 2 (Петтерссон, Фридман), 11:53 — 1:0. Спецца — 3 (Энгвалль, Симмондс), 12:44 — 1:1. Мэтисон — 1 (Капанен), 21:38 — 2:1. Зукер — 2 (Хейнен), 21:53 — 3:1. О`Коннор — 3 (Хейнен, Петтерссон), 31:01 — 4:1. Петтерссон — 1 (Родригес, Гюнтцель), 33:59 — 5:1. Бойл — 2 (Симон), 40:20 — 6:1. Родригес — 3 (бол., Мэтисон, Капанен), 42:24 — 7:1.

Вратари: Джерри — Хатчинсон (Кэмпбелл, 20:00).

Штраф: 13 — 17.

Броски: 33 (10+11+12) — 29 (16+10+3).

24 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Еще недавно болельщики «Мэйпл Лифс» радовались началу нового сезона, но теперь уже почти готовы его проклинать. В шести матчах «Торонто» одержал всего две победы, а в предыдущей игре против «Сан-Хосе» на лед даже полетели свитера. Казалось, что после унижения от своих же болельщиков команда сможет найти в себе мотивацию и доказать свою состоятельность, но на горизонте появился «Питтсбург».

В итоге «Торонто» потерпел просто сокрушительное поражение. Только четыре форварда «Пингвинз» сегодня остались без набранных очков. Пора уже канадской команде что-то менять. Иначе как позором их положение в последние годы просто не назовешь. Платежка забита контрактами звездных нападающих, но толку от этого нет никакого. Лицо Джона Тавареса максимально точно все характеризует.

Первая победа «Монреаля»

«Монреаль» — «Детройт» — 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Голы: Ларкин — 2 (бол., Зайдер), 5:25 — 0:1. Чиаро — 1 (Друэн, Савар), 14:10 — 1:1. Хоффман — 1 (бол., Нику, Дворак), 16:15 — 2:1. Дворак — 1 (Нику, Друэн), 23:17 — 3:1. Перро — 1, 27:45 — 4:1. Перро — 2 (Тоффоли, Кофилд), 29:59 — 5:1. Перро — 3 (п.в., Чиаро), 53:16 — 6:1.

Вратари: Аллен — Грайсс (Неделькович, 29:59, 52:50 — 53:16).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (8+13+3) — 27 (4+15+8).

Наши: Романов (18.57/1/0) — Наместников (13.16/0/-1).

24 октября. Монреаль. Centre Bell.

А вот у «Монреаля» сегодня праздник. Финалист прошлого сезона одержал первую победу в нынешнем чемпионате и катком прошелся по «Детройту». В составе победителей натуральным хет-триком отметился Мэттью Перро. Пока не похоже, что «Канадиенс» смогут в обозримом будущем кардинально наладить свою игру, но победа однозначно должна придать команде уверенности.

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