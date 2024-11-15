«Повезло играть 10 лет в одном клубе». Василевский быстрее всех вратарей одержал 300 побед в НХЛ

Российский голкипер добрался до красивой отметки.

«Тампа» обыграла «Виннипег» в домашнем матче (4:1) и нанесла второе поражение лучшей команде лиги на старте сезона. Андрей Василевский отразил 23 броска и оформил 300-ю победу в регулярных чемпионатах.

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«Лучший вратарь в мире»

«Лайтнинг» победили «Джетс» после серии из четырех поражений и недельной паузы в календаре. Команда Джона Купера не побеждала с конца октября после матча с «Колорадо» — уступила «Миннесоте», тому же «Виннипегу», «Сент-Луису» в гостях и «Филадельфии» на своем льду в серии буллитов. Василевский пропустил только выездную встречу с лидером регулярки и трижды откладывал красивое достижение. Все сложилось на домашней арене.

30-летний Василевский стал 40-м голкипером с 300 победами в НХЛ и добрался до этой отметки быстрее всех в истории. Звезде «Тампы» потребовалось 490 матчей, предыдущий рекорд принадлежал члену Зала славы из «Монреаля» 1950-х Жаку Планту (521). Россиянин добавит это достижение к коллекции индивидуальных и командных призов. Андрей — обладатель «Везина Трофи» (2019) и претендент на приз лучшему вратарю лиги на протяжении нескольких лет, обладатель двух Кубков Стэнли (2020, 2021) и приза самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи» (2021). Большой Кот доминировал несколько сезонов и неизменно назывался большинством хоккеистов голкипером, которого они хотят видеть в воротах своей команды в решающей игре.

«Как стать лучшим? Вы находите важные моменты, большие времена, добиваетесь успеха снова и снова. Каждый раз, когда вы говорите «лучший», «величайший», «самый быстрый» — что-то происходит с этим. Добиться того, что он сделал, одержать 300 побед за такое время, попутно взять «Везина Трофи», выиграть два Кубка Стэнли, принять участие в четырех финалах — я не уверен, что что-то еще нужно сказать об этом человеке. И потом вы ставите его на игру, в которой он может добиться 300-й победы, против лучшей команды с 15-1 — и он снова оказывается на высоте. Удовольствие тренировать его. Он игрок поколения и все еще в своем прайме», — сказал главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.

«Он был одним из лучших в игре долгое время. Здорово иметь возможность работать с ним, это делает меня лучше как вратаря», — сказал второй голкипер «Тампы» Йонас Йоханссон.

«Очевидно, лучший вратарь в мире, он дает нам шанс каждый вечер. То, что он так быстро добрался до этого, — просто замечательно. И мы рады за него. Его трудовая этика, преданность делу и стремление стать лучшим — вот что выделяется. Он очень требователен к себе, всегда хочет быть лучшим на льду, это бросается в глаза. Он работает до изнеможения каждый день. Совсем не случайно, что он лучший в мире», — сказал капитан и защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман.

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«Не так важно, какую команду победил»

Василевский был признан первой звездой матча, после игры поблагодарил всех партнеров по «Тампе» и в коротком видеообращении сказал спасибо за поддержку болельщикам «Болтс». «Лайтнинг» по случаю 300-й победы россиянина выпустили лимитированную серию памятных шайб. Голкипер оценил общий вклад в свое достижение, до которого после выбора под 19-м номером на драфте-2012 дошел меньше чем за десять лет. Первую победу в лиге он одержал 16 декабря 2014 года против «Филадельфии».

«Чувствую, что мне очень повезло выиграть три сотни матчей за один клуб. Это случается не так часто в наши дни. Очевидно, тяжело побеждать в этой лиге, но последние десять лет я играл за такую отличную команду. Знаете, ребята здорово отрабатывают, оставляют все на льду и очень помогают мне каждый вечер. Большая благодарность им за это», — сказал вратарь.

Андрей заметил, что близость достижения никак не давила на него в предыдущих играх.

«Нет. Считаю, несколько последних матчей я играл недостаточно хорошо, чтобы победить в них. Порой просто все идет не так, как тебе надо. Так что — нет, чувствовал себя достаточно уверенно», — сказал россиянин.

Василевский не стал выделять значимость победы над самой сильной командой лиги в стартовый месяц регулярного чемпионата.

«Что ж, вообще победа есть победа. Не так важно, против какой команды. Наверное, такая дает чуть больше уверенности, ведь сегодня мы обыграли на самом деле отличную команду. Но опять — победа есть победа, без разницы, кто твой соперник на той стороне катка», — сказал голкипер.

Андрей сдержанно оценил реакцию команды на неудачную серию и возвращение в игру после паузы.

«Просто играли так же. Как считаю, мы были последовательны в этом матче. Почти избежали потерь, действовали умно, управляли игрой, голы тоже очень помогли. Нам нужно продолжать играть просто и последовательно. Пауза вроде как не повлияла, с другой стороны мы провели время за тренировками на льду, поработали и прибавили. Так что все в порядке», — сказал вратарь.

Василевский отдал должное партнерам за игру при сдерживании большинства соперника после 10 штрафных минут — и две из них за подножку получил он сам.

«Ощущение, что в НХЛ сейчас все крутится вокруг спецбригад. Парни теперь забивают не так много голов в игре пять на пять. И наша игра в меньшинстве сегодня была очень, очень хорошей, довольно стойкой. Парни блокировали броски, умно располагались, играли просто нереально», — сказал россиянин.

Обладатель Кубка Стэнли и двух «Везина Трофи» из «Флориды» Сергей Бобровский в октябре первым из российских вратарей преодолел отметку в 400 побед в НХЛ. Теперь его сосед по штату из «Тампы» открыл четвертую сотню выигранных матчей и вместе с другими продолжает движение к ориентиру от соотечественника.