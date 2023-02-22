Российский нападающий прервал ужасную серию. Свечников сделал дубль и чуть не положил лакросс
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Сент-Луис» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Свечников — 20 (Джарвис), 1:26 — 1:0. Свечников — 21 (Джарвис, Бернс), 7:57 — 2:0. Фолк — 7 (Лейво), 23:59 — 2:1. Ахо — 25 (Свечников, Бернс), 36:36 — 3:1. Джарвис — 12 (Ахо), 42:25 — 4:1.
Вратари: Андерсен — Биннингтон.
Штраф: 6 — 0.
Броски: 36 (12+18+6) — 36 (11+9+16).
Наши: Свечников (16.03/3/+4) — Александров (16.43/3/-1), Барбашев (18.18/1/-3), Торопченко (18.10/1/0).
Роли. PNC Arena. 18 142 зрителя.
«Каролина» продолжает сминать всех на своем пути, и неудивительно, что обескровленный «Сент-Луис» не смог остановить этого зверя. С 20 января «Харрикейнз» потерпели всего одно поражение, поэтому домашний матч против «блюзменов» стал для них легкой прогулкой. Андрей Свечников начал тревожить своей безголевой серией, но наконец-то сумел прервать черную полосу. Россиянин стал первой звездой матча и набрал 3 (2+1) очка, так что теперь дело точно должно пойти лучше.
В последний раз Андрей забивал 30 декабря в игре с «Флоридой», а затем были только передачи. Ему хватило трех бросков, чтобы оформить дубль и повторить рекорд «Каролины». Свечников стал четвертым игроком в истории клуба, кому удалось забросить 20+ шайб в четырех сезонах до достижения 23-летнего возраста. Уже к седьмой минуте первого периода форвард забил два гола, а после перерыва помог отличиться Себастиану Ахо. В 56 играх сезона на счету Андрея 49 (21+28) очков.
Форвард вполне мог отметиться и хет-триком, но попытка лакросс-гола успехом не увенчалась. Свечникову был необходим сегодняшний заряд уверенности, и, возможно, именно он поможет ему наладить снайперский прицел. Его старший брат в «Сан-Хосе» уже успел забросить четыре шайбы в нынешнем году, поэтому Андрею пора не отставать от Евгения. Однако, даже несмотря на такие пробелы, Свечников-младший — третий бомбардир «Каролины» в сезоне и третий снайпер. Назвать его игру плохой просто не повернется язык.
Кузьменко снова спасает команду
«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 5:4 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Смит — 3 (Сиссонс, Лозон), 4:38 — 1:0. Томасино — 1 (бол., Пярссинен), 27:57 — 2:0. Кузьменко — 25 (Бир, Хьюз), 32:47 — 2:1. Дрис — 8 (бол., Бесер, Гарлэнд), 39:38 — 2:2. Нидеррайтер — 16 (Новак, Йоси), 39:50 — 3:2. Гранлунд — 7 (Гласс, Пярссинен), 47:44 — 4:2. Гарлэнд — 12 (Хьюз, Петтерссон), 58:53 — 4:3. Кузьменко — 26 (Миллер, Бовилье), 59:44 — 4:4.
Победный буллит: Дюшен.
Вратари: Сарос — Делиа.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 26 (8+7+9+2) — 40 (13+10+15+2).
Наши: Тренин (11.13/1/0) — Кузьменко (22.06/5/+3), Подколзин (7.59/0/0).
Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 161 зритель.
«Ванкувер» под руководством Рика Токкета не блещет результатами, но во втором матче подряд его команда набрала очки. Звучит не очень эффектно, но уже хоть что-то. «Кэнакс» устроили в гостях перестрелку с «Нэшвиллом» и ушли от поражения в основное время за 14 секунд до финальной сирены. Андрей Кузьменко уже не раз в этом сезоне забивал спасительные голы, но этот, пожалуй, стал самым динамичным. Форвард на скорости ворвался в зону соперника, отдал передачу на Джей Ти Миллера, а затем здорово подправил шайбу после его броска.
Этот гол стал для Андрея вторым в матче, но в серии буллитов его команда все равно уступила. Свою попытку россиянин не реализовал, однако эту игру форвард все равно может занести себе в актив. Он провел на льду 22 минуты и 6 секунд, что стало его личным рекордом в НХЛ. Кроме того, Кузьменко в дебютном сезоне достиг отметки в 25 голов всего за 56 матчей, что стало четвертым результатом в истории «Кэнакс» по количеству игр, проведенных для достижения такого показателя по голам. Андрею не хватило всего одного матча, чтобы по этому показателю сравняться с Павлом Буре. На данный момент на счету Кузьменко 50 (26+24) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|38
|18
|84
|2
|Нью-Джерси
|57
|37
|20
|79
|3
|Рейнджерс
|57
|33
|24
|75
|4
|Айлендерс
|60
|29
|31
|65
|5
|Питтсбург
|56
|27
|29
|63
|6
|Вашингтон
|59
|28
|31
|62
|7
|Филадельфия
|59
|23
|36
|56
|8
|Коламбус
|57
|18
|39
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|56
|43
|13
|91
|2
|Торонто
|58
|35
|23
|78
|3
|Тампа-Бэй
|56
|36
|20
|75
|4
|Флорида
|60
|29
|31
|64
|5
|Детройт
|56
|27
|29
|62
|6
|Баффало
|55
|28
|27
|60
|7
|Оттава
|56
|27
|29
|58
|8
|Монреаль
|57
|24
|33
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|57
|30
|27
|72
|2
|Виннипег
|57
|35
|22
|71
|3
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|4
|Миннесота
|57
|31
|26
|67
|5
|Нэшвилл
|55
|27
|28
|60
|6
|Сент-Луис
|57
|26
|31
|55
|7
|Аризона
|57
|20
|37
|49
|8
|Чикаго
|56
|19
|37
|43
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|57
|34
|23
|73
|2
|Лос-Анджелес
|58
|32
|26
|71
|3
|Сиэтл
|57
|32
|25
|70
|4
|Эдмонтон
|58
|31
|27
|70
|5
|Калгари
|57
|26
|31
|63
|6
|Ванкувер
|57
|22
|35
|49
|7
|Сан-Хосе
|58
|18
|40
|47
|8
|Анахайм
|58
|17
|41
|41
|22.02
|03:00
|
Баффало – Торонто
|3 : 6
|22.02
|03:00
|
Вашингтон – Детройт
|1 : 3
|22.02
|03:00
|
Каролина – Сент-Луис
|4 : 1
|22.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|2 : 5
|22.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|6 : 1
|22.02
|04:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|2 : 1
|22.02
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|5 : 4 Б
|22.02
|04:30
|
Чикаго – Вегас
|3 : 2 Б
|22.02
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|4 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|85
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|56
|80
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|44
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|56
|41
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|55
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|26
|2.07
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|42
|2.20