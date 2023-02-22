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Сегодня, 08:30

Российский нападающий прервал ужасную серию. Свечников сделал дубль и чуть не положил лакросс

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Форвард «Каролины» Андрей Свечников забивает в ворота «Сент-Луиса».
Фото USA Today Sports
Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Сент-Луис» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Свечников — 20 (Джарвис), 1:26 — 1:0. Свечников — 21 (Джарвис, Бернс), 7:57 — 2:0. Фолк — 7 (Лейво), 23:59 — 2:1. Ахо — 25 (Свечников, Бернс), 36:36 — 3:1. Джарвис — 12 (Ахо), 42:25 — 4:1.
Вратари: Андерсен — Биннингтон.
Штраф: 6 — 0.
Броски: 36 (12+18+6) — 36 (11+9+16).
Наши: Свечников (16.03/3/+4) — Александров (16.43/3/-1), Барбашев (18.18/1/-3), Торопченко (18.10/1/0).
Роли. PNC Arena. 18 142 зрителя.

«Каролина» продолжает сминать всех на своем пути, и неудивительно, что обескровленный «Сент-Луис» не смог остановить этого зверя. С 20 января «Харрикейнз» потерпели всего одно поражение, поэтому домашний матч против «блюзменов» стал для них легкой прогулкой. Андрей Свечников начал тревожить своей безголевой серией, но наконец-то сумел прервать черную полосу. Россиянин стал первой звездой матча и набрал 3 (2+1) очка, так что теперь дело точно должно пойти лучше.

В последний раз Андрей забивал 30 декабря в игре с «Флоридой», а затем были только передачи. Ему хватило трех бросков, чтобы оформить дубль и повторить рекорд «Каролины». Свечников стал четвертым игроком в истории клуба, кому удалось забросить 20+ шайб в четырех сезонах до достижения 23-летнего возраста. Уже к седьмой минуте первого периода форвард забил два гола, а после перерыва помог отличиться Себастиану Ахо. В 56 играх сезона на счету Андрея 49 (21+28) очков.

Форвард вполне мог отметиться и хет-триком, но попытка лакросс-гола успехом не увенчалась. Свечникову был необходим сегодняшний заряд уверенности, и, возможно, именно он поможет ему наладить снайперский прицел. Его старший брат в «Сан-Хосе» уже успел забросить четыре шайбы в нынешнем году, поэтому Андрею пора не отставать от Евгения. Однако, даже несмотря на такие пробелы, Свечников-младший — третий бомбардир «Каролины» в сезоне и третий снайпер. Назвать его игру плохой просто не повернется язык.

Кузьменко снова спасает команду

«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 5:4 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Смит — 3 (Сиссонс, Лозон), 4:38 — 1:0. Томасино — 1 (бол., Пярссинен), 27:57 — 2:0. Кузьменко — 25 (Бир, Хьюз), 32:47 — 2:1. Дрис — 8 (бол., Бесер, Гарлэнд), 39:38 — 2:2. Нидеррайтер — 16 (Новак, Йоси), 39:50 — 3:2. Гранлунд — 7 (Гласс, Пярссинен), 47:44 — 4:2. Гарлэнд — 12 (Хьюз, Петтерссон), 58:53 — 4:3. Кузьменко — 26 (Миллер, Бовилье), 59:44 — 4:4.
Победный буллит: Дюшен.
Вратари: Сарос — Делиа.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 26 (8+7+9+2) — 40 (13+10+15+2).
Наши: Тренин (11.13/1/0) — Кузьменко (22.06/5/+3), Подколзин (7.59/0/0).
Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 161 зритель.

«Ванкувер» под руководством Рика Токкета не блещет результатами, но во втором матче подряд его команда набрала очки. Звучит не очень эффектно, но уже хоть что-то. «Кэнакс» устроили в гостях перестрелку с «Нэшвиллом» и ушли от поражения в основное время за 14 секунд до финальной сирены. Андрей Кузьменко уже не раз в этом сезоне забивал спасительные голы, но этот, пожалуй, стал самым динамичным. Форвард на скорости ворвался в зону соперника, отдал передачу на Джей Ти Миллера, а затем здорово подправил шайбу после его броска.

Этот гол стал для Андрея вторым в матче, но в серии буллитов его команда все равно уступила. Свою попытку россиянин не реализовал, однако эту игру форвард все равно может занести себе в актив. Он провел на льду 22 минуты и 6 секунд, что стало его личным рекордом в НХЛ. Кроме того, Кузьменко в дебютном сезоне достиг отметки в 25 голов всего за 56 матчей, что стало четвертым результатом в истории «Кэнакс» по количеству игр, проведенных для достижения такого показателя по голам. Андрею не хватило всего одного матча, чтобы по этому показателю сравняться с Павлом Буре. На данный момент на счету Кузьменко 50 (26+24) очков.

Андрей Кузьменко
Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Каролина Харрикейнз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 38 18 84
2 Нью-Джерси 57 37 20 79
3 Рейнджерс 57 33 24 75
4 Айлендерс 60 29 31 65
5 Питтсбург 56 27 29 63
6 Вашингтон 59 28 31 62
7 Филадельфия 59 23 36 56
8 Коламбус 57 18 39 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 43 13 91
2 Торонто 58 35 23 78
3 Тампа-Бэй 56 36 20 75
4 Флорида 60 29 31 64
5 Детройт 56 27 29 62
6 Баффало 55 28 27 60
7 Оттава 56 27 29 58
8 Монреаль 57 24 33 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 30 27 72
2 Виннипег 57 35 22 71
3 Колорадо 55 31 24 67
4 Миннесота 57 31 26 67
5 Нэшвилл 55 27 28 60
6 Сент-Луис 57 26 31 55
7 Аризона 57 20 37 49
8 Чикаго 56 19 37 43
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 57 34 23 73
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Сиэтл 57 32 25 70
4 Эдмонтон 58 31 27 70
5 Калгари 57 26 31 63
6 Ванкувер 57 22 35 49
7 Сан-Хосе 58 18 40 47
8 Анахайм 58 17 41 41
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22.02 03:00
Баффало – Торонто
 3 : 6
22.02 03:00
Вашингтон – Детройт
 1 : 3
22.02 03:00
Каролина – Сент-Луис
 4 : 1
22.02 03:00
Нью-Джерси – Монреаль
 2 : 5
22.02 03:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 6 : 1
22.02 04:00
Миннесота – Лос-Анджелес
 2 : 1
22.02 04:00
Нэшвилл – Ванкувер
 5 : 4 Б
22.02 04:30
Чикаго – Вегас
 3 : 2 Б
22.02 05:00
Эдмонтон – Филадельфия
 4 : 2
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 56 85
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 80
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Бостон

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Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 55 36
И КН
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Линус Ульмарк

Бостон

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