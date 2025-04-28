Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:45

«Это мое время». Свечников и Кочетков: монополия на хет-трик в «Каролине» и экстренный выход вратаря

Свечников оформил второй хет-трик в матче плей-офф НХЛ
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images
1/3
Российский форвард забил трижды, а голкипер вступил в игру в сложный момент.

«Каролина» победила «Нью-Джерси» в гостевом четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (5:2, 3-1). Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников оформил хет-трик, вратарь Петр Кочетков заменил получившего травму Фредерика Андерсена и впервые сыграл в Кубке Стэнли-2025.

Фото Getty Images

Хет-трик Свечникова

Свечников забил по голу в каждом из периодов, по разу отличился на первой минуте после стартового вбрасывания и первого перерыва. Форвард открыл счет, пробив Якоба Маркстрема броском через трафик со средней дистанции в атаке с участием Брента Бернса и Джексона Блэйка. Вторую шайбу россиянин провел при реализации большинства, выкатил к пятачку под наброс Сета Джарвиса в розыгрыше с Себастьяном Ахо, подставил клюшку и сломал крюк.

«Каролина» убежала в отрыв на три гола. «Нью-Джерси» сократил его до минимума к середине матча, но большего не добился. Свечников поставил точку после замены Маркстрема на дополнительного полевого игрока. Андрей отработал с Ахо и Блэйком в средней зоне, и партнеры вывели его на пустые ворота.

Хоккеисты &laquo;Каролины&raquo; Себастьян Ахо и&nbsp;Андрей Свечников.Российский форвард провел в НХЛ матч года. Свечников сделал хет-трик и приблизил «Каролину» к победе в серии

Свечников оформил второй в своей карьере и истории «Каролины» хет-трик в плей-офф. Первый россиянин сделал в матче с «Нью-Джерси» в квалификационном раунде Кубка Стэнли-2020. Форвард стал всего пятым игроком в истории лиги с двумя первыми хет-триками клуба в плей-офф после Уэйна Гретцки («Эдмонтон»), Даниэля Альфредссона («Оттава»), Дага Бентли («Чикаго») и Пола Райнхарта («Калгари»).

25-летний форвард «Харрикейнз» набрал 5 (4+1) очков в 4 матчах серии с «Дэвилз». На старте этого противостояния россиянин отметился шайбой в пустые ворота. Всего в плей-офф у него теперь 41 (19+22) очко в 55 играх. В прошедшем регулярном чемпионате с паузой из-за травмы у нападающего было 48 (20+28) очков в 72 матчах.

«Да, вы знаете, этот сезон вроде как довольно тяжелый для меня, очевидно, но сейчас время плей-офф — это как бы мое время, понимаете? Я люблю это время года. Я просто стараюсь делать все, что поможет моей команде выигрывать такие матчи», — сказал Свечников.

Андрей также вышел в прямом эфире на связь со студией NHL on TNT и оценил значение победы на выезде.

«Мы знали, что для нас это важный матч, мы хотели выиграть его, повести в серии 3-1 и вернуться домой с возможностью оформить следующую победу. Считаю, все хорошо постарались, мы играли в свой хоккей, придерживались его, оказывали давление, поэтому и добились успеха сегодня», — сказал форвард.

Свечников отреагировал на травму Андерсена и выход Кочеткова, а заодно оценил постоянные стычки на пятачке вратаря «Дэвилз» Маркстрема.

«Если честно, просто стараюсь оставаться перед воротами. И я люблю это, люблю такую игру, со всей физической борьбой и грязными моментами. Мне просто нравится каждая такая секунда», — сказал россиянин.

Сергей Бобровский, Александр Овечкин, Иван Демидов и&nbsp;Никита Кучеров.Овечкин против Демидова, Кучеров против Бобровского — прогнозы на первый раунд Кубка Стэнли

Защитник «Каролины» Джейкоб Слэвин провел второй гол в этом матче с «Нью-Джерси» и после игры оценил вклад Свечникова в результаты команды.

«Это потрясающе. Очевидно, он значимая часть нашей команды и может вести игру за счет своего мастерства, участия, физической силы, общего уровня. И когда он играет так, это просто делает нас намного лучше как команду. Это важно для него, и, надеюсь, он продолжит делать это», — сказал 30-летний Слэвин.

Форвард «Харрикейнз» Джексон Блэйк поучаствовал в двух голах Свечникова и тоже выразил восхищение игрой одноклубника.

«Это невероятно. Имею в виду, что этот парень этого заслужил. Он привносит это каждый вечер в плей-офф, было весело смотреть за ним сегодня, сыграть с ним. Хочу сказать, что при пустых воротах я искал его. Имею в виду, я рад, что он сыграл такой матч, это хорошо для его уверенности. Я в восторге от того, что он продолжает делать», — сказал 21-летний Блэйк.

Фото Getty Images

Выход Кочеткова

«Каролина» во втором периоде из-за травмы потеряла основного вратаря. Фредерик Андерсен отразил шесть из семи бросков в этом матче и не смог продолжить игру после того, как в него въехал Тимо Майер. Форварда «Нью-Джерси» у своего пятачка опекал Свечников. В воротах «Кейнз» впервые в плей-офф появился Петр Кочетков. 25-летний россиянин не играл с 16 апреля, отразил 14 бросков и пропустил только от сократившего отставание в счете до одного гола Майера.

«Поначалу был тяжелый момент для нас. Непростая ситуация для меня, понимаете ли. Я тогда надеялся, что с Фредди все в порядке, потому что знаю, как порой бывает. Понятия не имел, что он выйдет на скамейку. Я был очень удивлен, просто постарался разогреться и войти в игру, сфокусироваться на каждом броске. Когда мне забили, просто сказал себе, что это мой гол, нужно концентрироваться на следующем броске. У меня не было времени [хорошо разогреться перед выходом]. Я не знаю, как много не играл, может быть, дней десять, и просто нужно было немного почувствовать шайбу. После пары бросков игра пошла», — сказал Кочетков.

Петр также заметил: «Я стал немного старше и надеюсь, что лучше готов. Готов к тренировкам, готов к игре. Если не буду играть, может быть, появится шанс. Я просто стараюсь делать то, что могу, на тренировках, и жду своего шанса».

Александр Никишин и&nbsp;Петр Кочетков.Никишин дал первое интервью в «Каролине». С переводом помог Кочетков — получилось смешно

Свечников оценил выход соотечественника в непростой ситуации.

«Да, не могу представить, как тяжело ему было, ведь он не играл последнюю пару недель. Просто вышел, справился с нервами, после пары отраженных бросков обрел уверенность. Было приятно увидеть его в воротах. Он отлично сыграл, он действительно хорош. И переживаю за Фредди. Надеюсь, он будет в порядке, а мы просто продолжим делать то, что делаем», — сказал Андрей.

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор испытал гордость за реакцию и борьбу Кочеткова в этом матче после выхода на замену и пропущенного гола.

«Что ж, нельзя найти более сложную ситуацию, а потом еще пропустить такой вот грязный гол, верно? Вот так нужно возвращаться. Хочу сказать, что все могло рухнуть буквально за минуту, а он просто [сыграл надежно] — мы знаем, что он такой, правильно? У него отличная способность — он двигается дальше и возвращается в игру. Я думаю, после этого [гола] он играл отлично. Мы не позволили [больше забить] ни разу, что стало ключевым, а когда нужно было, он сделал пару хороших спасений. И это, очевидно, то, что нам нужно», — сказал Бриндамор.

Форвард «Харрикейнз» Джордан Стаал тоже обратил внимание на уверенность команды в своем голкипере.

«Коч — способный вратарь. Он был реально хорош, это большая победа для него, не сомневаюсь, [важная] для его уверенности. Я думаю, он играл больше всех наших вратарей в этом году, и он был действительно хорош. Он позволил нам двигаться вперед [в начале сезона], и сегодняшний день не стал исключением. Парням комфортно с любым голкипером, мы с радостью вернем Фредди как можно скорее, но Коч хорошо отработал, выйдя на замену», — сказал Стаал.

Александр Никишин.«Каролина» все-таки подписала контракт с Никишиным. Но дадут ли ему сыграть уже в этом плей-офф НХЛ?

Пятый матч серии «Каролины» и «Нью-Джерси» состоится в Роли в ночь на среду, 30 апреля (по московскому времени).

Андрей Свечников
Джейкоб Славин
Джордан Стаал
Петр Кочетков
Фредерик Андерсен
Якоб Маркстрем
Кубок Стэнли
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Род Бриндамор
Читайте также
Алаудинов рассказал о состоянии здоровья участников операции «Поток»
Овечкин оценил матч «Вашингтона» в Монреале с дракой на скамейке
«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче РПЛ
«Краснодар» заработал право на поражение. Что происходит с чемпионской гонкой в РПЛ
Путин поблагодарил бойцов КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области
В ДТП с экскурсионным автобусом во Владимирской области пострадали 35 человек
Популярное видео
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Монреаль» — «Вашингтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
Воробьев считает, что Демидов неудачно попал со стартом адаптации в НХЛ на плей-офф
Самсонов считает, что победить «Вашингтон» невозможно, просто ограничив игру Овечкина
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча Кубка Стэнли
Хатсон стал шестым защитником-новичком в истории НХЛ с 5 передачами в дебютной серии Кубка Стэнли
Овечкин вылетел на скамейку запасных «Монреаля» после неудачного силового приема
Кубок Стэнли, результаты и видео голов 27-28 апреля: «Каролина» победила «Нью-Джерси», «Вашингтон» обыграл «Монреаль» и другие матчи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Овечкин — без очков, а у Демидова — два ассиста в большинстве! Но победу все-таки вырвал «Вашингтон»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
3 - 1
1. Вашингтон - Монреаль
3 - 2
2. Вашингтон - Монреаль
3 - 1
3. Монреаль - Вашингтон
6 - 3
4. Монреаль - Вашингтон
2 - 5
5. Вашингтон - Монреаль
_ - _
3 - 1
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 2
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
6 - 5
2. Лос-Анджелес - Эдмонтон
6 - 2
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
5. Лос-Анджелес - Эдмонтон
_ - _
2 - 2
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
1 - 2
1. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 6
2. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 2
3. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 5
4. Флорида - Тампа-Бэй
_ - _
5. Тампа-Бэй - Флорида
_ - _
1 - 2
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
2 - 2
1. Вегас - Миннесота
4 - 2
2. Вегас - Миннесота
2 - 5
3. Миннесота - Вегас
5 - 2
4. Миннесота - Вегас
3 - 4
5. Вегас - Миннесота
_ - _
6. Миннесота - Вегас
_ - _
2 - 2
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
3 - 1
1. Торонто - Оттава
6 - 2
2. Торонто - Оттава
3 - 2
3. Оттава - Торонто
2 - 3
4. Оттава - Торонто
4 - 3
5. Торонто - Оттава
_ - _
3 - 1
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
2 - 2
1. Даллас - Колорадо
1 - 5
2. Даллас - Колорадо
4 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 2
4. Колорадо - Даллас
4 - 0
5. Даллас - Колорадо
_ - _
6. Колорадо - Даллас
_ - _
2 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
3 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
3 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
3 - 2
4. Нью-Джерси - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Нью-Джерси
_ - _
3 - 1
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
2 - 2
1. Виннипег - Сент-Луис
5 - 3
2. Виннипег - Сент-Луис
2 - 1
3. Сент-Луис - Виннипег
7 - 2
4. Сент-Луис - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Сент-Луис
_ - _
6. Сент-Луис - Виннипег
_ - _
2 - 2
Результаты / календарь
17.04
18.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
3.05
28.04 01:30
Монреаль – Вашингтон
 2 : 5
28.04 04:30
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 4 : 3 ОТ
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости