«Это мое время». Свечников и Кочетков: монополия на хет-трик в «Каролине» и экстренный выход вратаря
«Каролина» победила «Нью-Джерси» в гостевом четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (5:2, 3-1). Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников оформил хет-трик, вратарь Петр Кочетков заменил получившего травму Фредерика Андерсена и впервые сыграл в Кубке Стэнли-2025.
Хет-трик Свечникова
Свечников забил по голу в каждом из периодов, по разу отличился на первой минуте после стартового вбрасывания и первого перерыва. Форвард открыл счет, пробив Якоба Маркстрема броском через трафик со средней дистанции в атаке с участием Брента Бернса и Джексона Блэйка. Вторую шайбу россиянин провел при реализации большинства, выкатил к пятачку под наброс Сета Джарвиса в розыгрыше с Себастьяном Ахо, подставил клюшку и сломал крюк.
«Каролина» убежала в отрыв на три гола. «Нью-Джерси» сократил его до минимума к середине матча, но большего не добился. Свечников поставил точку после замены Маркстрема на дополнительного полевого игрока. Андрей отработал с Ахо и Блэйком в средней зоне, и партнеры вывели его на пустые ворота.
Свечников оформил второй в своей карьере и истории «Каролины» хет-трик в плей-офф. Первый россиянин сделал в матче с «Нью-Джерси» в квалификационном раунде Кубка Стэнли-2020. Форвард стал всего пятым игроком в истории лиги с двумя первыми хет-триками клуба в плей-офф после Уэйна Гретцки («Эдмонтон»), Даниэля Альфредссона («Оттава»), Дага Бентли («Чикаго») и Пола Райнхарта («Калгари»).
25-летний форвард «Харрикейнз» набрал 5 (4+1) очков в 4 матчах серии с «Дэвилз». На старте этого противостояния россиянин отметился шайбой в пустые ворота. Всего в плей-офф у него теперь 41 (19+22) очко в 55 играх. В прошедшем регулярном чемпионате с паузой из-за травмы у нападающего было 48 (20+28) очков в 72 матчах.
«Да, вы знаете, этот сезон вроде как довольно тяжелый для меня, очевидно, но сейчас время плей-офф — это как бы мое время, понимаете? Я люблю это время года. Я просто стараюсь делать все, что поможет моей команде выигрывать такие матчи», — сказал Свечников.
Андрей также вышел в прямом эфире на связь со студией NHL on TNT и оценил значение победы на выезде.
«Мы знали, что для нас это важный матч, мы хотели выиграть его, повести в серии 3-1 и вернуться домой с возможностью оформить следующую победу. Считаю, все хорошо постарались, мы играли в свой хоккей, придерживались его, оказывали давление, поэтому и добились успеха сегодня», — сказал форвард.
Свечников отреагировал на травму Андерсена и выход Кочеткова, а заодно оценил постоянные стычки на пятачке вратаря «Дэвилз» Маркстрема.
«Если честно, просто стараюсь оставаться перед воротами. И я люблю это, люблю такую игру, со всей физической борьбой и грязными моментами. Мне просто нравится каждая такая секунда», — сказал россиянин.
Защитник «Каролины» Джейкоб Слэвин провел второй гол в этом матче с «Нью-Джерси» и после игры оценил вклад Свечникова в результаты команды.
«Это потрясающе. Очевидно, он значимая часть нашей команды и может вести игру за счет своего мастерства, участия, физической силы, общего уровня. И когда он играет так, это просто делает нас намного лучше как команду. Это важно для него, и, надеюсь, он продолжит делать это», — сказал 30-летний Слэвин.
Форвард «Харрикейнз» Джексон Блэйк поучаствовал в двух голах Свечникова и тоже выразил восхищение игрой одноклубника.
«Это невероятно. Имею в виду, что этот парень этого заслужил. Он привносит это каждый вечер в плей-офф, было весело смотреть за ним сегодня, сыграть с ним. Хочу сказать, что при пустых воротах я искал его. Имею в виду, я рад, что он сыграл такой матч, это хорошо для его уверенности. Я в восторге от того, что он продолжает делать», — сказал 21-летний Блэйк.
Выход Кочеткова
«Каролина» во втором периоде из-за травмы потеряла основного вратаря. Фредерик Андерсен отразил шесть из семи бросков в этом матче и не смог продолжить игру после того, как в него въехал Тимо Майер. Форварда «Нью-Джерси» у своего пятачка опекал Свечников. В воротах «Кейнз» впервые в плей-офф появился Петр Кочетков. 25-летний россиянин не играл с 16 апреля, отразил 14 бросков и пропустил только от сократившего отставание в счете до одного гола Майера.
«Поначалу был тяжелый момент для нас. Непростая ситуация для меня, понимаете ли. Я тогда надеялся, что с Фредди все в порядке, потому что знаю, как порой бывает. Понятия не имел, что он выйдет на скамейку. Я был очень удивлен, просто постарался разогреться и войти в игру, сфокусироваться на каждом броске. Когда мне забили, просто сказал себе, что это мой гол, нужно концентрироваться на следующем броске. У меня не было времени [хорошо разогреться перед выходом]. Я не знаю, как много не играл, может быть, дней десять, и просто нужно было немного почувствовать шайбу. После пары бросков игра пошла», — сказал Кочетков.
Петр также заметил: «Я стал немного старше и надеюсь, что лучше готов. Готов к тренировкам, готов к игре. Если не буду играть, может быть, появится шанс. Я просто стараюсь делать то, что могу, на тренировках, и жду своего шанса».
Свечников оценил выход соотечественника в непростой ситуации.
«Да, не могу представить, как тяжело ему было, ведь он не играл последнюю пару недель. Просто вышел, справился с нервами, после пары отраженных бросков обрел уверенность. Было приятно увидеть его в воротах. Он отлично сыграл, он действительно хорош. И переживаю за Фредди. Надеюсь, он будет в порядке, а мы просто продолжим делать то, что делаем», — сказал Андрей.
Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор испытал гордость за реакцию и борьбу Кочеткова в этом матче после выхода на замену и пропущенного гола.
«Что ж, нельзя найти более сложную ситуацию, а потом еще пропустить такой вот грязный гол, верно? Вот так нужно возвращаться. Хочу сказать, что все могло рухнуть буквально за минуту, а он просто [сыграл надежно] — мы знаем, что он такой, правильно? У него отличная способность — он двигается дальше и возвращается в игру. Я думаю, после этого [гола] он играл отлично. Мы не позволили [больше забить] ни разу, что стало ключевым, а когда нужно было, он сделал пару хороших спасений. И это, очевидно, то, что нам нужно», — сказал Бриндамор.
Форвард «Харрикейнз» Джордан Стаал тоже обратил внимание на уверенность команды в своем голкипере.
«Коч — способный вратарь. Он был реально хорош, это большая победа для него, не сомневаюсь, [важная] для его уверенности. Я думаю, он играл больше всех наших вратарей в этом году, и он был действительно хорош. Он позволил нам двигаться вперед [в начале сезона], и сегодняшний день не стал исключением. Парням комфортно с любым голкипером, мы с радостью вернем Фредди как можно скорее, но Коч хорошо отработал, выйдя на замену», — сказал Стаал.
Пятый матч серии «Каролины» и «Нью-Джерси» состоится в Роли в ночь на среду, 30 апреля (по московскому времени).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
|3 - 1
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
|2 - 2
|
Тампа-Бэй - Флорида
|1 - 2
|
Вегас - Миннесота
|2 - 2
|
Торонто - Оттава
|3 - 1
|
Даллас - Колорадо
|2 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|3 - 1
|
Виннипег - Сент-Луис
|2 - 2
|28.04
|01:30
|
Монреаль – Вашингтон
|2 : 5
|28.04
|04:30
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|4 : 3 ОТ