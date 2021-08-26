62 миллиона долларов за восемь лет для российского форварда! Свечников сорвал куш в НХЛ уже в 21 год

Андрей Свечников связал свое будущее с «Каролиной».

Сага с новым соглашением Андрея Свечникова и «Харрикейнз» закончена. Переговоры о контракте начались еще в прошлом году, но осенью они были приостановлены. Казалось, что после неоднозначного сезона в исполнении 21-летнего нападающего клуб не захочет торопиться с долгосрочным предложением, однако руководство не стало сомневаться в способностях Свечникова. Впрочем, как и сам игрок — в перспективах клуба, который на ближайшие годы ставит перед собой большие цели. Вместо ожидаемого многими контракта-мостика форвард подписался на восемь лет с зарплатой 7,75 миллиона долларов год. Больше его в команде теперь получает только Себастиан Ахо (8,64 миллиона).

«Я бы хотел остаться в «Каролине» навсегда. Люблю эту команду и болельщиков. Минувший сезон был не лучшим для меня, но всем игрокам приходилось сложно. Расписание матчей было плотным, и формат чемпионата изменился. Было тяжело в этом плане», — говорил Свечников после вылета в плей-офф от «Тампы». Теперь у уроженца Барнаула есть все шансы стать главным лицом «Харрикейнз». Форвард открыто дал понять, что не грезит мечтами об американских мегаполисах и приехал в НХЛ в первую очередь играть в хоккей. Для этого вполне подойдет и Северная Каролина.

За три года по контракту новичка игра Свечникова оставила прекрасное впечатление. Особенно в сезоне-2019/20, в котором он набрал 61 (24+37) очко и добавил к ним 7 (4+3) баллов в матчах плей-офф. Болельщики сразу же ждали от Андрея перехода на новую ступень, однако в этом году все прошло не так гладко. В минувшей регулярке он забросил всего 15 шайб и набрал 42 очка в 55 играх, а в феврале его безголевая серия затянулась на восемь встреч. Кроме того, в матчах на вылет, когда градус напряжения на площадке зашкаливал, у российского форварда нередко сдавали нервы. В плей-офф он заработал 14 минут штрафа — больше всех в команде.

Делать из этого трагедию точно не стоит. Молодые хоккеисты часто сталкиваются с подобными проблемами на старте карьеры в НХЛ. Прогресс Свечникова все равно колоссален. За эти три года он не только примерил на себя роли снайпера и отменного распасовщика, но также стал жестче действовать у бортов и помогать команде в обороне. Даже несмотря на то, что количество набранных очков снизилось, Андрей зарекомендовал себя как один из самых конкурентоспособных игроков «Каролины». Не каждый хоккеист может похвастаться таким сочетанием скорости и физической силы. Форвард уверенно смотрелся не только в связке с Ахо и Терявяйненом, но и в других сочетаниях.

Андрей Свечников. Фото nhl.com

Головоломка по новому контракту Свечникова была одной из главных задач «Харрикейнз» в этом межсезонье, которое получилось для них не самым однозначным. Команду покинули такие важные игроки, как Дуги Хэмилтон и Уоррен Фогеле, а также мощный вратарский тандем в лице Алекса Недельковича и Петра Мразека. Сказать, что команда сделала уверенный шаг вперед, вряд ли получится. Хотя, безусловно, удовлетворить финансовые аппетиты того же Хэмилтона в сложившейся ситуации было невероятно сложно. Таким образом, у клуба появились возможности для определенных маневров, и одним из них стал долгосрочный контракт со Свечниковым. Важно отметить, что в последние четыре года соглашения будет действовать пункт M-NTC, в котором игрок укажет десять команд, куда его могут обменять.

Если бы руководство «Ураганов» захотело подписать с Андреем контракт-мостик, то вариантов было бы немного — два или четыре года. В сезоне-2023/24 заканчиваются соглашения у Себастиана Ахо, Теуво Терявяйнена, Бретта Пеши и Бреди Шея. Сложно представить, что руководство добавило бы себе головной боли, включив в этот список еще и Свечникова. Судя по всему, обе стороны крайне довольны совершившейся сделкой. «Андрей — один из краеугольных камней нашей организации, и мы очень рады заключить с ним долгосрочное соглашение. Он одна из восходящих звезд хоккея и будет играть ключевую роль в наших попытках завоевать Кубок Стэнли в ближайшие годы», — сказал генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл.

Последние два сезона НХЛ были неполными, и теперь наконец-то мы сможем оценить игру молодого форварда на привычной дистанции чемпионата. За три года в клубе Андрей заработал уважение тренерского штаба, партнеров по команде и болельщиков. Так и должно быть, когда тебя выбирают на драфте НХЛ под вторым номером (2018). В раздевалке он уже играет важную роль и пользуется авторитетом. Чего только стоят предматчевые вопли Джордана Мартинука, который теперь точно знает, где на карте находится Барнаул.

На данный момент Свечников — важнейший элемент фундамента успешного будущего «Каролины». Очевидно, что для клуба большая победа — сохранить надолго такого перспективного игрока.