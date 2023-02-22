Кузьменко начинает в НХЛ как Капризов

Российский нападающий «Ванкувера» выбил 50 очков в НХЛ.

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко оформил дубль в гостевом матче против «Нэшвилла» (4:5 Б) и стал шестым российским игроком, которому удалось добраться до отметки в 50 очков в нынешнем сезоне.

По результативности форвард «Кэнакс», проводящий первый сезон в НХЛ, уступает только российским звездам лиги — Никите Кучерову, Кириллу Капризову, Артемию Панарину, Евгению Малкину и Александру Овечкину, а по количеству голов и вовсе занимает третье место после признанных снайперов — Капризова и Овечкина.

Кузьменко — четвертый (и первый за 25 лет!) российский игрок «Ванкувера», набравший 50 очков в регулярном чемпионате. Ранее эту отметку преодолевали только суперзвезды — Павел Буре (пять раз), Александр Могильный (дважды) и Игорь Ларионов (однажды).

В XXI веке только шесть российских дебютантов преодолевали полусотенную отметку в первом же сезоне.

Причем результаты Ильи Ковальчука и Кирилла Капризова Андрей превзойдет наверняка, а цифры Артемия Панарина повторит при достаточно большом везении. Дотянуться же до Александра Овечкина и Евгения Малкина у форварда «Ванкувера» точно не получится.

Зато в снайперском рейтинге российских новичков Кузьменко вполне может занять второе место. Чтобы опередить делящих вторую строчку Павла Буре и Николая Борщевского, Андрею нужно отличиться девять раз в оставшихся 25 матчах сезона. О российском рекорде Овечкина (третьем результате в истории НХЛ) Кузьменко, конечно же, мечтать не приходится.