Русского форварда оценили в НХЛ с первого сезона. Дали контракт в пять раз больше действующего

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Ванкувер» не стал затягивать решение вопроса с российским форвардом Андреем Кузьменко. Хоккеист получил двухлетнее соглашение с зарплатой в 5,5 миллиона долларов. Все остались довольны.

Андрей проводит первый сезон в НХЛ за максимальную зарплату для тех, кто не считается неограниченно свободным агентом, но при этом дебютирует в лиге. 925 тысяч долларов — больше нельзя. За сезон хоккеиста оценивают, а уж потом дают те деньги, которые он заслужил.

Зарплата нашего хоккеиста выросла почти в пять раз. Может быть, и слишком большой скачок, учитывая, что это лишь первый сезон, но таковы реалии НХЛ. В той лиге тоже, как и у нас, дают завышенные контракты, а затем иногда менеджеры с грустными лицами ходят по офису и разводят руками. В чем риск подписания контракта с Кузьменко?

Давайте начнем с минусов, чтобы потом вернуться к плюсам. Андрей — типичный односторонний форвард, не умеющий играть в обороне. Он оказался в команде, где множество нерешенных проблем с составом, так что на локальные недостатки хоккеиста особо не обращают внимания. Забивает, набирает много очков? Этого достаточно. «Касатки» ошиблись с тренером, с подбором игроков в оборону, с тактикой, с вратарем, так что им сейчас не до того, чтобы считать силовые приемы Кузьменко. Связка с Элиасом Петтерсоном работает? Да, швед тоже идет на лучший результат в своей карьере по очкам.

Но все это не приносит пользу команде. «Ванкувер» точно не попадет в плей-офф, а результаты некоторых игр настолько кошмарны, что их лучше поскорей забыть. Никто не знает, как Кузьменко будет играть с другими форвардами, но и проверять это никто не желает. А зачем?

Андрей Кузьменко. Фото USA Today Sports

Плюс Андрея в том, что он довольно быстро адаптировался. Знаменитые «улитки» Кузьменко исчезли довольно быстро. Наш хоккеист сразу понял, что это не работает за океаном. Он отлично отнесся и к тому, что, например, в большинстве теперь другая роль. Если в КХЛ Кузьменко стоял на розыгрыше, то сейчас располагается ближе к воротам, чтобы забирать отскоки, рикошеты или замыкать последний пас. Молодец, тут тоже необходимо мастерство, не у всех получается.

Сейчас больше споров о том, как относиться к финансовым условиям контракта Кузьменко. В его договоре есть пункт о запрете на обмен в 12 команд лиги по желанию игрока. Через два сезона наш хоккеист выходит на рынок и может рассчитывать уже на другие деньги. Впрочем, как в большую, так и в меньшую сторону. 5,5 миллиона — отличный результат, ведь представитель хоккеиста вбрасывал, что начнет переговоры чуть ли не с семи миллионов.

Озвученная сумма годового контракта никого не раздражает. Если все пойдет так, как сейчас, то Кузьменко действительно может рассчитывать на другие деньги и получит свой самый крупный контракт в жизни. Есть риск, что во втором сезоне все будет не так гладко, ведь хоккеистам очень трудно сохранить свой уровень, у многих возникают сложности после первого отпуска. Но вряд ли стоит ждать серьезного провала.

Если, конечно, новый главный тренер команды не начнет что-то придумывать. В «Аризоне» он ничем себя не проявил, стараясь выходить из кризиса разными, иногда спорными способами. Но тут уж не проблема Андрея.

Так что Кузьменко должен быть доволен, болельщики команды вряд ли расстроились, теперь все дело за менеджерами, которые должны все-таки попытаться создать команду, которая не выпадает из борьбы за место в плей-офф к концу января.