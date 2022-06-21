Еще один российский игрок вернулся домой. Он должен становиться звездой КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

Андрей Кузьменко завершил переговоры с североамериканскими клубами и выбрал «Ванкувер». По первому впечатлению — неплохое решение. Правда, если разбираться, то в НХЛ нет ни одной команды, где бы тебе гарантировали место в основном составе, но все же в иных местах есть шансы переиграть своих конкурентов с зарплатой в 925 тысяч долларов.

Правда, в «Ванкувере» прямо сейчас на месте Андрея играют Конор Гарланд, Таннер Пирсон и Брок Босер, причем у последнего статус ограниченно свободного агента, а действующего контракта нет. Но клуб ничего по Броку не объявлял, расслабляться рано. Если Андрея поставят в тройку с Элиасом Петтерссоном или Бо Хорватом, то это будет однозначно топ-6 с игровым временем в большинстве.

Агент игрока сразу же наговорил чуши, мол, все 32 клуба хотели видеть Андрея, а ради встречи с ним менеджер и тренер бросили личные дела и преодолели большое расстояние, чтобы увидеть хоккеиста. Не верьте в то, что Андрей так всполошил организацию. Просто тренер проводит отпуск в другом месте, вот ему и пришлось ехать в Ванкувер. Отдыхай он в канадском городе — путь в офис занял бы несколько минут.

Но не сомневаюсь, что Брюс Будро реально просматривал видео с Андреем. Когда речь идет о свободных агентах из Европы, тренер обязан дать свое заключение, никакой сенсации в этом нет. Канадцы, конечно, сыграли отлично, получив бесплатно свободного агента, но никто не будет давать Андрею больше возможностей, чем остальным. Его могут спокойно отправить в АХЛ, без проблем держать в запасе, если он не будет соответствовать уровню. Но очень интересно, как Кузьменко проявит себя в другой лиге.

Андрей Кузьменко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Возвращение

Владимир Ткачев подписывает годичный контракт с «Авангардом», делая омский клуб еще сильнее. Теперь у команды есть два мощнейших звена в атаке. Ничуть не хуже, чем у «Ак Барса» или «Металлурга», СКА или ЦСКА.

Форвард последний год бесславно провел в системе «Лос-Анджелеса». То ли агент сильно ошибся с выбором, то ли там произошел какой-то серьезный конфликт, но хоккеист не выбирался из АХЛ, да и там не показывал себя очень здорово. Но все мы знали, что Владимиру нечего делать в Северной Америке. Это сильный хоккеист КХЛ со своими плюсами и минусами, но он создан для нашей лиги.

Чуть странный характер (сам Владимир умеет разговаривать с людьми, он не псих, но ясно, что человек сложный), невысокие скорости исполнения, которых вполне хватает для России, но в НХЛ нападающего считают медленным. Слишком умная игра, ведь даже звезды за океаном умеют играть проще, когда требуется. Сенсацией выглядит то, что СКА, владеющий правами на хоккеиста, отдает его почти бесплатно, без всякой достойной компенсации. Представьте, что сейчас «Торонто» отдаст Уильяма Нюландера в «Монреаль» с аргументами «там ему будет лучше». Но для КХЛ это нормально.

Да и решение питерцев понять можно. Они строят такую команду, где каждый форвард обязан быть двусторонним и бегать назад в важные моменты встречи. Ткачев так не умеет, но это не проблема для Омска. Только странно, почему без компенсации. Хоть бы денег дали или права на каких-то хоккеистов. Ткачев точно наберет больше 40 очков за сезон, а уж как выступит весь «Авангард», другой вопрос, не имеющий отношения к трансферу.

Реакция

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал предложение ФХР по реорганизации лиги. Мы ждали каких-то серьезных аргументов от лиги, чтобы продолжить спор, но Морозов, обнародовав свою позицию, не убедил. Например, когда напомнили, что реформа схожа с тем, что сделали в МХЛ, то глава организации заявил «мы готовились к реформе два года». Но это не совсем правда. Может быть, где-то в недрах идею обсуждали несколько лет, но клубам сообщили чуть ли не во время чемпионата. И для многих это стало неожиданностью.

Например, у «Ирбиса» был четкий план подготовки резерва, а когда объявили о реформе, то пришлось убрать всю молодежь 2005 года рождения и вернуть возрастных хоккеистов, чтобы остаться в дивизионе «золотой». Конечно, все равно чуть раньше по срокам, но отмечу, что КХЛ и МХЛ с клубами изменения не обсуждали, поставили их перед фактом. Да и реформа МХЛ — это немного не то, чего ждали. Там сократили количество игр, и это было основной задачей. Сильнее турнир от этого не стал. По крайней мере, перед сезоном нет никаких иллюзий.

С другими аргументами Морозова поспорить сложно. Он утверждает, что возрастут расходы клубов по перелетам, а в нынешнее время, когда с авиапарком не все просто, возникнут проблемы. Но никаких подсчетов представлено не было — поверим на слово. Также он обвинил ФХР в отсутствии ритмичного календаря, но тут снова вопросы. Нет никакого календаря. Да и предложение ФХР на 70 матчей несильно отличается от предложения КХЛ с 68 играми в регулярном чемпионате. Суть претензий Морозова: слишком поспешное решение, никто это не обсуждал, а вообще, пора уже календарь публиковать, но теперь все затягивается. И это правда. Что мешало начать споры о реформе в апреле? Ждем, чем ответит ФХР.