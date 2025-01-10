У Кузьменко серьезные проблемы в Канаде. Нападающий «Калгари» вернется в Россию?
Дебютный сезон Андрея Кузьменко в НХЛ впечатлил многих. Отправившись в «Ванкувер» осенью 2022-го после своего лучшего сезона в России за СКА, Кузьменко с ходу закрепился в верхних звеньях «Кэнакс» и выдал шикарную регулярку, набрав 74 (39+35) очка и став лучшим снайпером команды наряду с Элиасом Петтерсоном.
Еще по ходу первого сезона «Ванкувер» продлил контракт с Кузьменко на два года, выписав ему солидные 5,5 миллиона долларов за сезон. Не думаю, что Андрей на этом успокоился — вторую половину регулярки после подписания нового соглашения в конце января он провел не менее мощно, чем первую. «Кэнакс» в итоге не попали в плей-офф, но перед началом прошлого сезона надежды на ростер были большими.
Недостатками Кузьменко всегда были игра в обороне и без шайбы, но атакующие успехи позволяли закрывать на это глаза что в СКА, что в НХЛ. Но как только Андрей перестал забивать, ему сразу указали на минусы. Ключевым событием, определившим его судьбу в «Ванкувере», стала смена главного тренера. Еще по ходу сезона-2022/23 демократичного Брюса Будро сменил прямолинейный Рик Токкет.
«Андрей не попал под новый стиль игры. В «Ванкувере» сейчас ставка на быстрый и силовой хоккей. Все от обороны, минимум ошибок. Где-то надо попроще играть», — объяснял причины проблем Кузьменко его тогдашний одноклубник Василий Подколзин уже после обмена Андрея. Десятиматчевая серия без набранных очков не предвещала Кузьменко ничего хорошего, и его обменяли в «Калгари» на шведа Элиаса Линдхольма (плюсом «Флэймз» получили выбор в первом раунде драфта).
Концовка прошлого сезона получилась обнадеживающей, но со стартом нынешнего у Кузьменко снова начались проблемы. К этому моменту у него всего один гол! Уже не один матч Андрей смотрел из ложи запасных игроков, а его контракт тем временем подходит к концу.
При взгляде на Кузьменко на льду в глаза бросается то, что он сильно сдал в скорости. Возможно, есть проблема лишнего веса, но местные журналисты отмечают трудолюбие российского нападающего, который отрабатывает броски после тренировок и не отчаивается.
Крайне неудачным для Андрея получился матч против «Нэшвилла» 5 января — гол Кузьменко не засчитали, а сам он дважды удалился, и оба раза соперник реализовал большинство. Причем второе удаление получилось довольно глупым — у Кузьменко сломалась клюшка, но он не отбросил ее обломок и продолжил играть. Тем не менее на следующую игру против «Анахайма» он все-таки вышел и сыграл чуть больше 11 минут.
Контракт Кузьменко заканчивается, и в такой ситуации вряд ли стоит удивляться тому, что игрок может вернуться в КХЛ. Мастерство Андрея сомнению не подлежит, и в России он будет нарасхват. По моей информации, заинтересованы в игроке «Авангард» и СКА, который наверняка лишится ведущих нападающих Демидова и Грицюка.
Пожалуй, самым ярким моментом с участием Кузьменко в этом сезоне стало его интервью в соцсетях «Калгари»: «Однажды ночью я внезапно проснулся и увидел, что напротив меня на стуле сидит девушка и смотрит на меня, а рядом у двери на полу ползает ее ребенок. Я не понял, что вообще происходит, и подумал, что это кошмарный сон, но одна знакомая рассказала мне, что тоже видела эту девушку-привидение на базе».
В этом сезоне привидением стал сам нападающий. Его почти не видно на льду, даже когда он в составе и получает игровое время. Возвращение в Россию должно его оживить, но сдастся ли так быстро сам игрок, который не торопился с отъездом в НХЛ до 26 лет?
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|17
|52
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|42
|19
|23
|44
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|Питтсбург
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|18
|25
|44
|6
|Рейнджерс
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|22
|40
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|Айлендерс
|41
|16
|25
|39
|8
|Филадельфия
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|17
|25
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|43
|27
|16
|56
|2
|Флорида
|42
|25
|17
|52
|3
|Тампа-Бэй
|39
|22
|17
|46
|4
|Бостон
|44
|20
|24
|45
|5
|Оттава
|40
|19
|21
|41
|6
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|7
|Детройт
|40
|18
|22
|40
|8
|Баффало
|42
|16
|26
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|58
|2
|Миннесота
|42
|26
|16
|56
|3
|Даллас
|40
|26
|14
|53
|4
|Колорадо
|43
|26
|17
|53
|5
|Сент-Луис
|43
|20
|23
|44
|6
|Юта
|40
|17
|23
|41
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|41
|14
|27
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|28
|13
|59
|2
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|4
|Ванкувер
|40
|18
|22
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|41
|17
|24
|39
|7
|Сиэтл
|42
|17
|25
|37
|8
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|32
|10.01
|03:00
|
Филадельфия – Даллас
|1 : 4
|10.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|4 : 1
|10.01
|03:00
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Питтсбург – Эдмонтон
|5 : 3
|10.01
|03:00
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Оттава – Баффало
|0 : 4
|10.01
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|3 : 2 ОТ
|10.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|6 : 2
|10.01
|03:30
|
Каролина – Торонто
|6 : 3
|10.01
|04:00
|
Сент-Луис – Анахайм
|6 : 2
|10.01
|04:00
|
Миннесота – Колорадо
|1 : 6
|10.01
|06:00
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Вегас – Айлендерс
|0 : 4