Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Андрей Кузьменко отметился голом в матче против «Аризоны» (2:3) и вернулся на шестое место в списке лучших российских бомбардиров сезона. Форвард «Ванкувера», проводящий первый сезон в НХЛ, в 66 играх набрал 61 (34+27) очко. По результативности он уступает только российским звездам лиги — Никите Кучерову, Кириллу Капризову, Артемию Панарину, Евгению Малкину и Александру Овечкину, а по количеству голов и вовсе занимает третье место после признанных снайперов — Капризова и Овечкина.
Гол в ворота Ивана Просветова стал для Кузьменко 34-м в чемпионате-2022/23. По количеству точных бросков в первом для себя сезоне НХЛ Андрей обогнал Евгения Малкина, сравнявшись с Николаем Борщевским и Павлом Буре — звездой «Ванкувера» начала 1990-х. Только один российский снайпер стартовал в лиге успешнее. В сезоне-2005/06 Александр Овечкин забросил аж 52 шайбы.
Кузьменко — четвертый российский игрок в XXI веке, который набрал больше 60 очков в первом сезоне. Успешнее форварда «Ванкувера» карьеру начинали Александр Овечкин, Евгений Малкин и Артемий Панарин. Чтобы выбить Андрея Коваленко из десятки лучших российских новичков, Кузьменко нужно набрать в оставшихся матчах восемь очков.
|19.03
|00:00
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Флорида – Нью-Джерси
|4 : 2
|19.03
|00:00
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Филадельфия – Каролина
|4 : 5 ОТ
|19.03
|02:00
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Тампа-Бэй – Монреаль
|5 : 3
|19.03
|02:00
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Оттава – Торонто
|4 : 5 Б
|19.03
|03:00
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Рейнджерс – Питтсбург
|6 : 0
|19.03
|05:00
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Лос-Анджелес – Ванкувер
|2 : 3 Б
|19.03
|05:00
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Калгари – Даллас
|5 : 6 ОТ
|19.03
|05:30
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Сан-Хосе – Айлендерс
|1 : 4
|19.03
|05:30
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Аризона – Чикаго
|4 : 2
|19.03
|20:00
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Баффало – Бостон
|- : -
|19.03
|21:00
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Миннесота – Вашингтон
|- : -
|19.03
|23:00
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Вегас – Коламбус
|- : -