«Типичный русский снайпер». Кузьменко сменил четыре клуба за три года, не умолкает на льду и не смотрит хоккей

Российский форвард проявляет себя в противостоянии с финалистом Кубка Стэнли.

«Лос-Анджелес» выиграл два домашних матча на старте серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» (6:5, 6:2). «Кингз» и «Ойлерз» встречаются в первом раунде четвертый год подряд. В трех предыдущих сезонах дальше шла команда Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, теперь у калифорнийцев хороший шанс пройти финалистов-2024.

Первый гол серии провел форвард «Кингз» Андрей Кузьменко. В стартовом матче против «Ойлерз» россиянин завершил реализацию численного преимущества и с близкого расстояния переправил шайбу в ворота, а затем записал на свой счет две голевые передачи на партнеров. Все это пригодилось, когда Макдэвид и компания бросились отыгрываться с 0:4 и в третьем периоде сравняли счет с 2:5. Во второй игре у Андрея — еще один, на этот раз ставший победным, гол в большинстве и передача.

Кузьменко за три года в НХЛ сменил четыре клуба. Летом 2022 года бывший форвард СКА присоединился к «Ванкуверу» в качестве незадрафтованного свободного агента и провел убедительный сезон — 74 (39+35) очка в 81 матче. Претендовать на приз лучшему новичку 26-летнему хоккеисту тогда помешал лишний год с выходом за возрастной лимит для номинации «Колдер Трофи». В январе 2023-го «Кэнакс» сменили главного тренера Брюса Будро на Рика Токкета, а через четыре дня подписали новый контракт с российским нападающим — на два года и 11 миллионов долларов. В следующем сезоне продуктивность игрока упала и он начал путешествие по лиге.

Кузьменко был обменян из «Ванкувера» в «Калгари» 31 января 2024-го, 30 января 2025-го «Флэймз» отправили форварда в «Филадельфию». Андрей провел в клубе Восточной конференции около месяца, 7 марта «Флайерз» расстались с хоккеистом. Россиянин вернулся на Западное побережье и присоединился к «Лос-Анджелесу». 29-летний нападающий быстро освоился в ведущем звене «Кингз» с капитаном Анже Копитаром и Адрианом Кемпе, вписался в спецбригаду большинства и исполняет важную роль в равных составах. На финише регулярного чемпионата он набрал 17 (5+12) очков в 22 матчах с «Королями».

Андрей Кузьменко забивает гол Стюарту Скиннеру во втором матче серии «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» (6:2) 23 апреля в Лос-Анджелесе. Фото Getty Images

«Если брать его, то на важную роль»

Будро первым в НХЛ поверил в способности Кузьменко. Бывший тренер «Вашингтона», «Анахайма», «Миннесоты» и «Ванкувера» нередко выступает в качестве эксперта и возвращается к опыту работы с российскими звездами. Канадец начинал в лиге в конце 2007 года с двумя большими русскими талантами «Кэпиталз» — Александром Овечкиным и Александром Семиным. Несмотря на большое число побед в регулярном чемпионате, столичная команда не была успешна в плей-офф. К расставанию в ноябре 2011-го привели в том числе вопросы по недостаточной продуктивности двух российских форвардов. В интервью для материала сайта НХЛ специалист обратил внимание на то, какую пользу «Лос-Анджелесу» может принести Кузьменко.

«Он сделал исключительные вещи с «Кингз», он действительно мастеровитый игрок. От кругов [вбрасывания] и ниже он так же хорош, как и в обращении с шайбой, типичный русский снайпер. Эти искусные хоккеисты из России довольно хороши [в точках] от кругов и ниже», — сказал Будро.

«Я думаю, вот что произошло в «Л.А.» с ним: здесь на него рассчитывают. Когда он приехал в «Ванкувер», он был в первом звене, играл с [Элиасом] Петтерссоном. Он был важным игроком для команды, мы рассчитывали на него. Я думаю, в «Калгари» он не был игроком первого звена, там не рассчитывали на него, в «Филадельфии» — тоже не рассчитывали. Теперь в «Л.А.» он — кто-то, не просто игрок третьего или четвертого звена, вы хотите видеть его в большинстве, и он играет так. Он играет с такой энергией и таким энтузиазмом, которые я вижу, когда смотрю его матчи», — добавил тренер.

«Как по мне, взять его и потом вдруг не сделать важным игроком, считаю, это действительно подрывает его уверенность. Ему потребовалось некоторое время, чтобы изучать игру в Северной Америке и осознать, что нужно работать немного усерднее на обоих концах площадки. Но он действительно принял тот факт, что нам нужны его голы для успеха. Думаю, он один из таких парней, которые хотят этого давления, хотят быть тем самым парнем», — заметил специалист.

Владислав Гавриков и Дарси Кемпер. Фото Getty Images

«Отличное дополнение для команды»

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Джим Хиллер теперь тоже пытается использовать Кузьменко в важной роли. Бывший хоккеист «Кингз» возглавляет команду с февраля 2024 года. Хиллер вернулся в Калифорнию и входил в штаб Тодда Маклеллана с лета 2022-го, а до этого несколько лет работал с Майком Бэбкоком в «Детройте» и Барри Тротцем в «Айлендерс». Специалист отмечает вклад в результат новичка, который летом станет неограниченно свободным агентом и цепляется за шанс проявить себя.

«Он не юный игрок, так что это в его пользу. Думаю, в первом матче [плей-офф] он сыграл так же, как после обмена. Он просто действительно определяет разницу, что было видно снова в этот вечер. Стоит отдать ему должное, большое уважение, он хорошо сделал работу. У него был тяжелый период, но он собрался, я действительно рад за него», — сказал Хиллер после старта серии «Кингз» с «Ойлерз».

Новые одноклубники Кузьменко поспособствовали быстрой адаптации новичка. Капитан Копитар ценит результативности партнера по звену.

«Это был отличный дебют [в плей-офф], определенно. Я уверен, он немного нервничал, но в то же время, что всегда говорю, первая игра первого раунда — самая сложная. Теперь, как считаю, станет немного спокойнее. Провести столь хорошую игру и победить — это очень важно. Он стал действительно хорошим дополнением для нашей команды с момента появления. Нам нужно, чтобы он действовал так же дальше, продолжал разыгрывать, чтобы наше звено с ним оставалось продуктивным», — сказал Копитар.

Важную роль для Кузьменко в Лос-Анджелесе сыграл один из ведущих защитников «Кингз» Владислав Гавриков. 29-летний россиянин в очередной рассказал о своем ровеснике после старта плей-офф.

«Что ж, он хорош с первого дня в команде, как только появился после обмена перед дедлайном, сразу оказал большое влияние. И это хорошо. Да, он спрашивал меня, как и что будет в плей-офф, просто сказал ему делать те же вещи и быть готовым играть физически и ментально. Думаю, он показал эту готовность», — сказал Гавриков.

Экс-защитник «Локомотива» и СКА отдельно ответил на вопросы североамериканских журналистов о личных качествах воспитанника ЦСКА. Репортеров интересует, всегда ли форвард был таким заводным и общительным даже в игре.

«Знаю Кузю несколько лет. Мы играли с ним в России, выступали в национальной команде, я также играл против него. Он был рядом какое-то время», — сказал Гавриков с улыбкой.

«Да, даже когда он только появился, ребята сказали то же самое. Он старается общаться, привнести что-то новое в игру. Он выглядит вовлеченным, это все, что имеет значение, он старается отдать команде максимум возможного», — заметил защитник.

«Ладно, мы были хороши без него. Но он отличное дополнение для команды. Как уже говорил, он оказал большое влияние на большинство и просто в «пять на пять». Он быстрый, умный, может пасовать и распоряжаться шайбой, что нам требуется», — добавил Владислав с улыбкой на вопрос об изменениях обстановки в раздевалке.

Андрей Кузьменко празднует гол в воротам Кэлвина Пикара во втором матче серии «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» (6:2) 23 апреля в Лос-Анджелесе. Фото Getty Images

«Разговаривать на льду важно. И никогда не смотрю хоккей»

Кузьменко после дебюта в Кубке Стэнли описал первые эмоции, а затем поговорил с журналистами о сменах клубов и тренеров, своем характере и коммуникации с партнерами на льду. Заодно улыбчивый форвард объяснил, как выплескивающаяся энергия помогает на площадке и с кого из хоккеистов взял пример.

О первом матче в плей-офф: «После игры обычно ужасно сплю. Пять часов — это еще нормально. Обычно много эмоций, а тут еще первая игра в плей-офф, такая интересная и волнующая. Наэлектризованная атмосфера. Счастлив играть в плей-офф. Мне это нравится. Обычно до НХЛ каждый год в России доходил до полуфинала или финала. Это потрясающее время для каждого. Но теперь в НХЛ это другой уровень, особая атмосфера, когда тебя поддерживает 20 тысяч человек. Это потрясающее время, мы играем против хороших команд и хороших хоккеистов».

О трех клубах за сезон и переезде в Лос-Анджелес без перемен в своем поведении: «Энергия для команды? Я счастлив, играю с отличными, великолепными людьми, рад выходить на лед с этими парнями, здесь много суперзвезд и хороших хоккеистов. Мне это нравится. У меня много энергии, нужно отдавать ее своей команде. И все возвращают ее мне, что мне нравится. Это хорошая связь для всех, люблю такое».

О роли Брюса Будро и Джима Хиллера: «Ох, у меня было четыре команды, много тренеров. Каждый сильно мне помогал. Брюс Будро дал мне хороший шанс в НХЛ. Хорошее время, он здорово помог мне. Если допускал незначительные ошибки, он не давил на меня, говорил: «Не переживай, давай, вперед, иди дальше, продолжаем». Мой первый сезон в НХЛ был хорошим. Он мне нравился. Он сильно мне помог. И теперь — то же самое, такой же момент, наверное. В этой команде хороший тренер. И мне нравится, что поиграл со многими тренерами за свою карьеру, потому что чуть быстрее усваиваю, что от меня требуется, как следует играть, что команде нужно от меня, как играть самому. Хороший момент для обучения. Когда много тренеров, много других и разных правил, это важно для меня. От одного вынес веру в себя, от второго — форчек, от третьего — бэкчек. Много вещей, которые так важны. Мне это нравится, это хорошая школа. Это довольно сложно, но это хорошая, очень хорошая школа на будущее. Не знаю, кто еще играл в НХЛ и сменил пять тренеров за три года. Не знаю, быть может, только я. Повторюсь: это довольно хороший момент и настолько сложное время, но я получил понимание, как я могу играть и как мне нужно играть на команду».

О контакте со связкой 9-11 «Джусом» и «Копи» (по номерам и прозвищам), партнерами по звену Кемпе и Копитаром: «Да, на льду я хочу играть в хоккей, но не хочу думать, что будет дальше, как сыграют Джус и Копи, я хочу понимать следующий ход. Это немного полезно на будущее, для создания хорошего момента, гола, передачи, голевой возможности. Люблю поговорить со своими партнерами. Не знаю, наверное, слишком люблю и много говорю, потому что Копи такой: «Да, да, Кузи, да, да». (Общий смех.) В такой момент я понимаю: «Окей, Кузя, чуть помедленней, слишком много информации». Да, в первых десяти матчах, наверное, после каждой смены смотрел на айпаде. «Здесь хотел сыграть так, вот мое движение. Послушайте меня, Копи и Джус, что думаете и как хотите». Это очень важно для меня. Хочу понимать, как в будущем будут действовать Джус и Копи. Это может стать ключиком к успеху в игре».

О словах Хиллера про свое мышление на ход вперед: «Да, правильно. Я думаю о том, как могу играть лучше, потому что хочу помочь команде. Потому что команда рассчитывает на меня, а я хочу помочь. Я смотрю много смен: «Окей, как могу сыграть лучше, как можно лучше действовать в большинстве». Много всяких вещей. И это чуть лучше для меня».

О своих любимых игроках из детства и юности, на которых равнялся: «Любимые игроки? Это такой сложный вопрос, потому что я не смотрю хоккей. (Общий смех.) Я просто работаю, это моя работа. Это несколько иное. Но всегда у меня единственный ответ: я играл с одним парнем в Москве в ЦСКА, когда мне было 18, 19, 20 лет, с Александром Радуловым. Это потрясающий парень, наэлектризованный, все здорово поддерживает. Обожал его энергию. И понимал: может, мне нужно так же. (Усмехается.) И — да, вы знаете, в России есть много легенд. Федоров, Овечкин, очень много парней. Я могу назвать сотню имен. Но для меня — один парень, это Радулов».

О том, какой хоккей смотрит: «Нет, я смотрю свою игру. Никогда не смотрел плей-офф, матчей НХЛ. Но вот один раз за три года посмотрел игры, когда ждал визу в США. Не мог тренироваться, поэтому каждый день смотрел — наверное, семь или восемь матчей. Но это единственный раз в жизни. Да, это все. Я смотрю свои смены. Это очень важно для меня».

Серия «Кингз» и «Ойлерз» переехала из Лос-Анджелеса в Эдмонтон и продолжится третьим матчем в ночь на субботу, 26 апреля (по московскому времени).