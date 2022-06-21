Шведский форвард оказался не нужен команде Овечкина. Теперь он забивает в финале Василевскому и идет за своим вторым кубком

После этого сезона 27-летний Андре Бураковски станет неограниченно свободным агентом и его пути с «Колорадо» могут разойтись. За три года в Денвере он стал важной частью команды, а в нынешнем плей-офф, несмотря на травмы, внес большой вклад в общий результат «Эвеланш». Именно его шайба в овертайме первого матча финальной серии стала решающей и позволила «Лавинам» одержать победу над «Тампой». В тот вечер на отметке 61:23 швед забил самый ранний за последние 11 лет гол в овертайме игры финальной серии и задал ход противостоянию.

«Я немного нервничал, у меня были небольшие проблемы со сном прошлой ночью. Я проснулся в шесть утра и не мог дождаться игры. Чувствую, что уже был в такой ситуации, понимаю ее и знаю, что стоит на кону. Ничушкин отдал мне отличный пас, оставалось только забросить шайбу. Сумасшедшие ощущения. Быть готовым сыграть в финале и помочь команде выиграть матч — это, несомненно, приятно», — говорил после игры Бураковски.

Форварда можно смело называть опытным кубковым бойцом, ведь в 2018-м в составе «Вашингтона» он выигрывал Кубок Стэнли. В седьмом матче финала конференции против «Тампы» Андре стал одним из ключевых игроков и отметился двумя заброшенными шайбами. В 13 встречах плей-офф-2017/18 он набрал 6 (2+4) очков и помог «Кэпиталз» выиграть первое в своей истории чемпионство. Красивый сценарий — получить перстень от клуба, который выбрал тебя в первом раунде драфта-2013 под 23-м номером.

Однако остаться в команде надолго у нападающего не получилось. Всего через год после чемпионства он сменил клубную прописку. «Нам нравится этот игрок. У него были периоды нестабильности, но когда он показывает свой хоккей, то является хорошим хоккеистом. Нам бы хотелось сохранить его, но, конечно, его имя присутствует на рынке, поэтому мы общаемся по его кандидатуре. Однако мы не станем его менять, пока не будем полностью удовлетворены размером компенсации», — говорил генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

В итоге Бураковски отправился в «Колорадо», а «Кэпиталз» получили взамен выборы во втором и третьем раундах драфта-2020 и нападающего Скотта Космачака. Швед находился в статусе ограниченно свободного агента и подписался с «Эвеланш» на год и сумму 3,25 миллиона долларов. В своем первом сезоне за новую команду Андре набрал 45 (20+25) баллов в 58 матчах. Нападающий установил личные рекорды по голам, передачам, очкам, а также выбил 17 (7+10) очков в 15 играх плей-офф.

Неудивительно, что в «Колорадо» остались довольны шведом и форвард получил новый двухлетний контракт с зарплатой 4,9 миллиона долларов. «Подписание Андре было нашим приоритетом. Он отлично вписался в команду, стал важной частью наших успехов в этом сезоне. Это очень техничный игрок, который помогает нашей команде играть результативнее и быстрее. И, конечно, у него есть чемпионский опыт, а это крайне важно для нашей организации», — говорил тогда Джо Сакик.

Бураковски комфортно чувствует себя в Денвере. Форвард неоднократно отмечал в интервью, что в «Колорадо» ему дали больше возможностей для роста. В «Эвеланш» он с ходу получил место в топ-6 нападения и стал демонстрировать отличную результативность во втором звене в компании Назема Кадри и Валерия Ничушкина. «У нашего звена есть все, чтобы добиваться успеха. Нич играет как конь, у него сложно отобрать шайбу. Он очень старается и способен играть комбинационно. Назем хорош с шайбой, умеет находить открытые пространства и снабжает нас передачами. Я же добавляю звену скорости, и это хорошо работает», — говорил Бураковски.

В текущем плей-офф на счету шведа 8 (3+5) очков в 12 играх, однако ему не везет в плане травм. Начиная со второго раунда он получал повреждения, которые выбивали его из колеи. Андре не полетел с командой в Тампу после того, как травмировал руку, блокируя шайбу во втором матче серии. Он ушел со льда во втором периоде, успев набрать 2 (1+1) очка. «Я значительно улучшил свою игру в нападении и определенно в обороне. В плей-офф вы обязаны идти на жертвы ради команды и не бояться попасть под шайбу», — говорил форвард после матча. Он все еще надеется, что травмы не помешают ему нормально доиграть финальную серию, но точной информации о сроках возвращения по-прежнему нет.

Бураковски переполнен желанием помочь «Колорадо» стать чемпионами впервые с 2001 года. Интересно, что в случае победы форвард станет первым игроком чемпионского «Вашингтона», которому покорится еще один титул. «Есть ли что-то общее у моей нынешней команды с «Кэпиталз» образца 2018 года? Безусловно. Но у «Колорадо» больше скорости и больше агрессии в атаке. Я невероятно взволнован вновь быть в финале. Нам необходимо сосредоточиться на своей игре и не обращать внимания на разговоры о фаворитах серии и так далее. Мы здесь исключительно для того, чтобы добиться успеха», — говорит Бураковски.

Андре Бураковски (№95) с одноклубниками. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

Немного скомканный из-за травм плей-офф может повлиять на будущее шведского форварда, но вряд ли он сейчас думает о подобных вещах. Уход из «Вашингтона» открыл для него новые возможности, и даже если придется покинуть Денвер, то Андре точно подойдет к этому моменту философски. А на данный момент он по-прежнему остается игроком «Колорадо», и у его команды отличные шансы разрушить исторические мечты «Тампы». Болельщики «Эвеланш» при любых раскладах с теплотой будут говорить о Бураковски, который даже свой первый хет-трик в НХЛ забил именно в форме «Колорадо».