Кажется, в России вырос новый топовый защитник. В 20 лет он уже лидер своего клуба НХЛ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Юта» — 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)
Голы: Терри — 2 (Строум, Ватрано), 4:40 — 1:0. Макбэйн — 2 (Сергачев, Кессельринг), 8:54 — 1:1. Хэйтон — 4 (бол., Шмальц, Гюнтер), 13:25 — 1:2. Фаббри — 1 (Зеграс, Мактавиш), 28:06 — 2:2. Минтюков — 1 (Дюмулин, Мактавиш), 36:52 — 3:2. Кессельринг — 1 (Макбэйн, Доан), 45:21 — 3:3. Келлер — 4 (Шмальц), 50:50 — 3:4. Минтюков — 2 (Макгинн, Карлссон), 54:55 — 4:4. Карлссон — 1, 60:54 — 5:4.
Вратари: Достал — Ингрэм.
Штраф: 8 — 14.
Броски: 34 (11+10+12+1) — 30 (10+8+12+0).
Наши: Минтюков (21.57/2/+3) — Сергачев (27.53/1/+1).
Анахайм. Honda Center.
Далеко не все российские хоккеисты, выступающие за океаном, хорошо известны у нас в стране. Например, 20-летний защитник «Анахайма» Павел Минтюков в прошлом сезоне дебютировал в НХЛ и провел отличную регулярку, набрав 28 (4+24) очков в 63 матчах. При этом из России Минтюков уехал еще до достижения 17-летнего возраста и на взрослом уровне не поиграл.
Изначально казалось, что считавшийся суперталантом защитник совершает ошибку — он поехал в юниорскую лигу Онтарио, которая из-за пандемии коронавируса впоследствии отменила сезон. Но даже пропуск целого года не пошатнул котировки Минтюкова на драфте (преддрафтовый сезон-то он провел отлично), где его под 10-м номером выбрал «Анахайм». Учитывая высокий выбор на драфте, логично, что в «Дакс» сделали ставку на него и изначально во многом искусственно подняли в основу, но Минтюков заслужил доверие и выгрыз место в основе.
Видя, как растет российский защитник, в «Анахайме» без проблем расстались с Джэйми Драйсдейлом, которого вообще драфтовали шестым пиком. И уже на свой второй сезон в НХЛ Минтюков становится настоящим лидером молодых «Дакс». Павел играет больше остальных защитников — в первых трех матчах сезона он проводил на льду в среднем по 22 минуты и 43 секунды, а его общий показатель полезности составил «+3».
Ну а свой самый пока яркий матч в НХЛ Минтюков провел сегодня против «Юты». В конце второго периода он оказался на месте нападающего в левом круге вбрасывания и поразил ворота кистевым броском, а в третьем периоде ему помогли рикошет и нелепые действия вратаря «Юты» Ингрэма.
«Анахайм» в итоге вытащил матч и выиграл в овертайме, но в любом случае вряд ли в этом сезоне «Дакс» будут всерьез претендовать на выход в плей-офф. Их время должно прийти через года два-три, когда мощь наберут нынешние молодые таланты, которых в системе очень много. Нападающие Мактавиш, Карлссон, Готье, Зеграс, защитники Луно, Лакомб и Зеллвегер, вратарь Достал — будущее клуба. Ну а Минтюков уже стал его лидером.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|6
|4
|2
|8
|2
|Питтсбург
|5
|3
|2
|6
|3
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|5
|4
|Айлендерс
|3
|1
|2
|3
|5
|Филадельфия
|3
|1
|2
|3
|6
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|7
|Каролина
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|4
|3
|1
|6
|2
|Флорида
|5
|3
|2
|6
|3
|Бостон
|5
|3
|2
|6
|4
|Тампа-Бэй
|2
|2
|0
|4
|5
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|6
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|7
|Баффало
|5
|1
|4
|3
|8
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|4
|4
|0
|8
|2
|Юта
|5
|3
|2
|7
|3
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|4
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|5
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|4
|6
|Чикаго
|4
|1
|3
|3
|7
|Нэшвилл
|3
|0
|3
|0
|8
|Колорадо
|4
|0
|4
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Анахайм
|3
|2
|1
|4
|4
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|5
|Лос-Анджелес
|4
|1
|3
|4
|6
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|2
|7
|Ванкувер
|3
|0
|3
|2
|8
|Эдмонтон
|4
|1
|3
|2
|17.10
|02:00
|
Питтсбург – Баффало
|6 : 5 ОТ
|17.10
|02:30
|
Торонто – Лос-Анджелес
|6 : 2
|17.10
|04:30
|
Колорадо – Бостон
|3 : 5
|17.10
|05:00
|
Анахайм – Юта
|5 : 4 ОТ