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Сегодня, 10:00

Кажется, в России вырос новый топовый защитник. В 20 лет он уже лидер своего клуба НХЛ

Минтюков оформил дубль в матче с «Ютой»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Павел Минтюков (№34).
Фото USA Today Sports
Павел Минтюков сделал дубль в матче с «Ютой».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Юта» — 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)
Голы: Терри — 2 (Строум, Ватрано), 4:40 — 1:0. Макбэйн — 2 (Сергачев, Кессельринг), 8:54 — 1:1. Хэйтон — 4 (бол., Шмальц, Гюнтер), 13:25 — 1:2. Фаббри — 1 (Зеграс, Мактавиш), 28:06 — 2:2. Минтюков — 1 (Дюмулин, Мактавиш), 36:52 — 3:2. Кессельринг — 1 (Макбэйн, Доан), 45:21 — 3:3. Келлер — 4 (Шмальц), 50:50 — 3:4. Минтюков — 2 (Макгинн, Карлссон), 54:55 — 4:4. Карлссон — 1, 60:54 — 5:4.
Вратари: Достал — Ингрэм.
Штраф: 8 — 14.
Броски: 34 (11+10+12+1) — 30 (10+8+12+0).
Наши: Минтюков (21.57/2/+3) — Сергачев (27.53/1/+1).
Анахайм. Honda Center.

Далеко не все российские хоккеисты, выступающие за океаном, хорошо известны у нас в стране. Например, 20-летний защитник «Анахайма» Павел Минтюков в прошлом сезоне дебютировал в НХЛ и провел отличную регулярку, набрав 28 (4+24) очков в 63 матчах. При этом из России Минтюков уехал еще до достижения 17-летнего возраста и на взрослом уровне не поиграл.

Изначально казалось, что считавшийся суперталантом защитник совершает ошибку — он поехал в юниорскую лигу Онтарио, которая из-за пандемии коронавируса впоследствии отменила сезон. Но даже пропуск целого года не пошатнул котировки Минтюкова на драфте (преддрафтовый сезон-то он провел отлично), где его под 10-м номером выбрал «Анахайм». Учитывая высокий выбор на драфте, логично, что в «Дакс» сделали ставку на него и изначально во многом искусственно подняли в основу, но Минтюков заслужил доверие и выгрыз место в основе.

Видя, как растет российский защитник, в «Анахайме» без проблем расстались с Джэйми Драйсдейлом, которого вообще драфтовали шестым пиком. И уже на свой второй сезон в НХЛ Минтюков становится настоящим лидером молодых «Дакс». Павел играет больше остальных защитников — в первых трех матчах сезона он проводил на льду в среднем по 22 минуты и 43 секунды, а его общий показатель полезности составил «+3».

Ну а свой самый пока яркий матч в НХЛ Минтюков провел сегодня против «Юты». В конце второго периода он оказался на месте нападающего в левом круге вбрасывания и поразил ворота кистевым броском, а в третьем периоде ему помогли рикошет и нелепые действия вратаря «Юты» Ингрэма.

«Анахайм» в итоге вытащил матч и выиграл в овертайме, но в любом случае вряд ли в этом сезоне «Дакс» будут всерьез претендовать на выход в плей-офф. Их время должно прийти через года два-три, когда мощь наберут нынешние молодые таланты, которых в системе очень много. Нападающие Мактавиш, Карлссон, Готье, Зеграс, защитники Луно, Лакомб и Зеллвегер, вратарь Достал — будущее клуба. Ну а Минтюков уже стал его лидером.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Юта
Павел Минтюков
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 3 : 5
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