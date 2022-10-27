«Тампа» выходит из пике. Российские игроки забили по голу и принесли победу команде
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Голы: Зеграс — 4 (Куликов, Терри), 14:25 — 1:0. Сергачев — 1 (Пол, Пербикс), 17:18 — 1:1. Кучеров — 2 (Хедман, Майерс), 18:44 — 1:2. Терри — 4, 36:39 — 2:2. Хагель — 3 (бол., Сергачев, Колтон), 55:33 — 2:3. Пол — 2 (п.в., Хедман), 59:58 — 2:4.
Вратари: Гибсон (57:55 — 59:58) — Эллиотт.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 21 (4+10+7) — 30 (10+13+7).
Наши: Куликов (17.49/0/0) — Кучеров (22.16/1/+1), Наместников (11.30/1/0), Сергачев (24.14/2/+1).
27 октября. Анахайм. Honda Center.
«Тампа» начала сезон со скрипом, что было вполне ожидаемо от команды, которая просела по глубине состава и после участия в трех финалах Кубка Стэнли подряд банально устала. Задача выйти на пик возможностей к плей-офф команде и главному тренеру Джону Куперу прекрасно знакома. В этой связи регулярные перестановки в сочетаниях воспринимаются как само собой разумеющееся дело. Времени до весны полно и важно использовать его с максимальной пользой. К кому нет претензий, так это к лидерам. Суперзвезды команды за счет большого мастерства удерживают «Болтс» на плаву и не дают упасть на самое дно.
Второй матч за два дня — это всегда сложный вызов. Даже если дело касается самого начала сезона. «Анахайм» со своими молодыми лидерами после прошлого матча отдыхал двое суток и в теории должен был сразу начать прессовать соперника. Реальность оказалось радикально другой. «Утки» открыли счет, но в остальном их игра оставлялась желать много лучшего. К середине матча хозяева нанесли всего семь бросков в створ! Место в подвале Западной конференции не кажется странным, несмотря на наличие приличного количества молодых талантов. Кажется, перестройка в клубе пошла по сложному пути и о светлом будущем говорить приходится по инерции.
В последние годы на долю вратаря «Анахайма» Джона Гибсона выпадало столько работы, что одно время запросил обмена, разочаровавшись в перспективах клуба. Потом ситуация вроде бы разрешилась, но из раза в раз тащить команду на своем горбу нереально — никакая нервная система не выдержит. Прямой бросок от Михаила Сергачева американский вратарь был обязан отбивать.
«Тампа» далека от своих лучших кондиций и очки ей даются с превеликим трудом. Однако мастерство у лидеров никуда не делось. Отличная позиционная атака с завершающим броском от Никиты Кучерова — это уже классика. Ситуация в матче изменилась менее, чем за полторы минуты и «Болтс» закончили первый период с преимуществом.
Слабых мест у «Тампы» на данный момент многовато для команды, которую до начала сезона снова по традиции записывают в число главных претендентов на титул. Команда владела инициативой, но защитник Фил Майерс в своей зоне растерялся как мальчишка и был за это образцово наказан лучшим снайпером «Анахайма» Троем Терри.
Хозяева на волне внезапного успеха собрались и как минимум выровняли игру. В третьем периоде им удавались острые атаки. Ветеран Брайан Эллиотт редкую возможность проявить себя, когда Андрей Василевский получил заслуженный отдых, использовал прекрасно. Момент, в котором вратарь «Лайтнинг» не дал сделать дубль лидеру «Уток» Тревору Зеграсу, был очень эффектен.
Кучеров, Стив Стэмкос и Брэйден Пойнт играют солидно. Но в нужный момент у них есть поддержка. Менеджмент в «Тампе» работает фантастически. Нельзя сказать, что в клубе каждый раз достают джокера из рукава. Но новички вписываются в команду на удивление органично и составляют достойную свиту для звёзд. В прошлом сезоне за нападающего Брэндона Хэйгела «Болтс» отдали полцарства в «Чикаго». Парень с задатками, но не больше. Сейчас он дорос до первого звена, забивает в трёх матчах подряд и шикарным броском забросил победную шайбу «Анахайму» в конце третьего периода.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|2
|Питтсбург
|7
|4
|3
|9
|3
|Филадельфия
|6
|4
|2
|8
|4
|Вашингтон
|7
|4
|3
|8
|5
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|8
|6
|Рейнджерс
|8
|3
|5
|8
|7
|Айлендерс
|7
|3
|4
|6
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|7
|6
|1
|12
|2
|Флорида
|7
|4
|3
|9
|3
|Баффало
|6
|4
|2
|8
|4
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|5
|Детройт
|6
|3
|3
|8
|6
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|7
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|7
|3
|4
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|7
|4
|3
|9
|2
|Колорадо
|7
|4
|3
|9
|3
|Чикаго
|6
|4
|2
|8
|4
|Сент-Луис
|5
|3
|2
|6
|5
|Виннипег
|6
|3
|3
|6
|6
|Миннесота
|6
|2
|4
|5
|7
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|5
|8
|Аризона
|6
|2
|4
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|3
|Эдмонтон
|7
|4
|3
|8
|4
|Сиэтл
|8
|3
|5
|8
|5
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|8
|6
|Сан-Хосе
|9
|2
|7
|4
|7
|Анахайм
|7
|1
|6
|3
|8
|Ванкувер
|7
|0
|7
|2
|27.10
|02:30
|
Айлендерс – Рейнджерс
|3 : 0
|27.10
|03:00
|
Сент-Луис – Эдмонтон
|1 : 3
|27.10
|05:00
|
Анахайм – Тампа-Бэй
|2 : 4
|И
|О
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|12
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|7
|12
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|8
|12
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|8
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|7
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|6
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|5
|1.41
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|3
|1.43