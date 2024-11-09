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Сегодня, 09:55

Капризов разрывает НХЛ! Набрал очередные три очка и снова стал лучшим бомбардиром лиги

Капризов вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Кирилл Капризов (слева) празднует гол в ворота «Анахайма».
Фото Jessica Alcheh-Imagn Images, USA Today Sports
«Миннесота» обыграла «Анахайм».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Миннесота» — 2:5 (0:3, 0:0, 2:2)
Голы: Миддлтон — 3 (Эрикссон Эк), 7:31 — 0:1. Фолиньо — 3 (Годро, Фэйбер), 9:11 — 0:2. Капризов — 8 (Чисхольм, Зуккарелло), 12:32 — 0:3. Фаббри — 2, 42:16 — 1:3. Росси — 4 (Капризов), 54:20 — 1:4. Капризов — 9 (бол., Росси, Фэйбер), 57:44 — 1:5. Мактавиш — 2 (Гудас, Вааканайнен), 59:47 — 2:5.
Нереализованный буллит: Зеграс (Анахайм), 22:35.
Вратари: Достал — Густавссон.
Штраф: 4 — 16.
Броски: 34 (10+15+9) — 30 (10+12+8).
Наши: Минтюков (21.02/1/-1) — Капризов (17.24/5/+1), Тренин (13.58/2/0), Хуснутдинов (12.05/0/0).
9 ноября. Анахайм. Honda Center.

Кирилл Капризов на фоне новостей о новом контракте и интересе других клубов выдает какой-то невероятный старт. И если уж и набирает очки, то не меньше трех.

Исход встречи с «Анахаймом» «Миннесота» решила еще в первом периоде, забросив три безответные шайбы в течение пяти минут. Отличились Мидлтон, Фолиньо и сам Капризов.

Свою первую шайбу в матче россиянин забросил на отложенном штрафе, спокойно закинув шайбу в девятку ворот «Анахайм». Голкипер «Дакс» Достал достать этот бросок был не в силах. И эта шайба, заброшенная еще в первом периоде, стала победной.

Второй период стал единственным безголевым в этом матче. Хотя у Тревора Зеграса был шанс размочить счет, но американец не смог реализовать буллит. Некогда главная звезда системы второй сезон подряд выглядит очень печально: 3 (1+2) очка в 13 матчах.

Третий период стал бенефисом Кирилла Капризова. Правда, в самом начале Робби Фаббри сократил отставание до двух шайб, но дальше солировал россиянин.

За пять минут до конца Капризов здорово поработал в прессинге, заставив ошибиться защитника «Дакс» в передаче, а потом выдал Марко Росси на пустые ворота. Так «Миннесота» восстановила паритет в три шайбы.

Кирилл Капризов (№ 97) набирает не&nbsp;меньше двух очков в&nbsp;семи матчах подряд. «Лучший игрок в лиге прямо сейчас». Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Спустя пару минут россиянин оказался первым на добивании и сделал счет разгромным. Капризов практически идет по графику 2 очка за игру, оформив 27 (9+18) результативных действий в 14 матчах сезона. Сейчас уроженец Новокузнецка — лучший бомбардир НХЛ с отрывом в два очка от Натана Маккиннона.

Сохранить счет 5:1 не удалось: за 13 секунд до конца Мэйсон Мактавиш забросил вторую шайбу «Анахайму». Но вряд ли кто-то в «Миннесоте», кроме вратаря, этому расстроился.

После победы «Уайлд» с 22 очками занимают второе место на Западе. Выше них только «Виннипег», начавший этот сезон монструозно. С такой игрой Капризова «Миннесота» точно будет претендовать на длительное выступление в плей-офф.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Миннесота Уайлд
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