Капризов не набрал очков, и «Миннесота» проиграла. Тащить команду в одиночку он пока не может

«Анахайму» хватило одной шайбы для победы над «Уайлд».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Миннесота» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Делорье — 1 (Шаттенкирк, Рауни), 44:09 — 1:0.

Вратари: Гибсон — Тэлбот (58:48 — 59:10, 59:14).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 27 (11+10+6) — 34 (11+14+9).

Наши: — - Капризов (19.24/3/-1).

19 января. Анахайм. Honda Center.

Яркий дебют Кирилла Капризова заставил по-новому взглянуть на ничем не примечательную «Миннесоту». Российский форвард добавил красок унылому нападению «Уайлд» и уже стал любимчиком местных болельщиков. За подвиги в овертаймах с «Лос-Анджелесом» Капризова прозвали Русским Спасителем, а НХЛ признала первой звездой недели. Всего в двух матчах у Кирилла 4 (1+3) очка, и продлить результативную серию он мог во встрече с «Анахаймом».

Главный тренер Дин Эвасон снова выпустил Капризова с Заком Паризе и Виктором Раском. Их тройка и организовала первый суперопасный момент. Кирилл отобрал шайбу за воротами и адресовал ее Паризе. Зак вывел на пустые ворота Раска, но швед дрогнул и бросил над перекладиной.

«Анахайм» на старте регулярки дважды уступил «Вегасу» и запомнился некоторой обреченностью в атаке. Три гола в двух встречах — крайне мало, чтобы рассчитывать на положительный результат. «Миннесота» же стабильно забивала по три шайбы в основное время «Лос Анджелесу», при этом зрелищными те матчи можно назвать с трудом. Сегодня болельщикам не пришлось ждать суперрезультативности, хотя моментов у обеих команд было предостаточно.

«Миннесота», как и в матчах с «Кингз», впала в апатию в большинстве. Пять удалений «Уайлд» отбегали вхолостую, а все попытки пробить Джона Гибсона выглядели чересчур прямолинейно. Когда соперник действует плотно и вяжет по рукам и ногам, атакующим игрокам нужно идти на хитрость, рисковать, обострять быстрыми передачами и создавать трафик перед вратарем. Зачатки акцентированного розыгрыша мы увидели, но до решающего штриха дело так и не дошло.

Капризов пытался обострять игру как мог. У него три броска за 19:24 на льду, а в большинстве он старался дирижировать атакой с позиции левого защитника. Однако перестановка особой выгоды не принесла. Да, Кирилл владел шайбой, но, кажется, в таком амплуа ему сложнее использовать свой главный козырь — хлесткий кистевой бросок.

Нельзя сказать, что «Анахайм» только и делал, что отсиживался в обороне. Игра шла на встречных курсах, и работы у Кэма Тэлбота ближе к середине матча становилось все больше и больше. Первой (и, как позже выяснилось, единственной) шайбы в матче пришлось ждать до 44-й минуты. Игроки «Миннесоты» не разобрались в чужой зоне, за что поплатились стремительной контратакой «Анахайма». Кевин Шаттенкирк поперечным пасом нашел свободного Николя Делорье, который не последовал примеру Раска и бросил точно в открытый угол. Капризов со всех ног мчался в оборону, но помешать форварду «Дакс» не сумел.

Deslauriers off the rush makes it 1-0 Ducks. #mnwild pic.twitter.com/exQJZh0758 — Giles Ferrell (@gilesferrell) January 19, 2021

На спасение у «Миннесоты» оставалось 16 минут. Команда Эвасона приучила к камбэкам с «Лос-Анджелесом», но против компактной обороны «Анахайма» ничего противопоставить не смогли. Подпортил потенциально острую концовку своей команде Ник Бьюгстад, оставивший команду в меньшинстве на отметке на последних минутах.

С «Анахаймом» Капризов впервые за карьеру в НХЛ ушел со льда без очков и отрицательной полезностью «-1». Это только подтверждает факт, что сильнейшая лига планеты не покоряется с наскока. Каким бы суперталантом ты ни был, забивать и отдавать передачи в каждом матче не может никто. Особенно, когда партнеры уступают по уровню созидательного мастерства.