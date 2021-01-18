Обзор дня Алексея Шевченко.

Третье поражение

Впервые в нынешнем сезоне «Авангард» потерпел три чистых поражения подряд, не набрав ни одного очка. На стыке октября и ноября была такая же неудачная серия, но тогда два матча завершились вне основного времени. Сейчас все иначе. Например, одно поражение было домашним, причем от «Торпедо» (в октябре все три неудачные встречи прошли на чужих стадионах).

Отличаются и ощущения. Если осенью поражения в играх против московского «Динамо» и «Спартака» были трудовыми, то сейчас мы видим падение. И с «Торпедо», и «Ак Барсом», и даже с «Автомобилистом» шансов у подмосковной команды было совсем немного, а после сирены все понимали, что был зафиксирован справедливый результат. Что с командой?

Ужасный третий период — и вот такой итог матча pic.twitter.com/ZeKvye5KRh — ХК Авангард (@hcavangardomsk) January 17, 2021

Ярые фанаты команды предлагают вспомнить прошлый сезон, тогда у команды тоже возникли проблемы в это время, и они потеряли второе место в таблице. Получается, что выдыхаются хоккеисты у Хартли к этому времени, то есть не ждать и выхода во второй раунд плей-офф. Претензии к канадскому тренеру справедливы. Но в этот раз очень сильно помогли и менеджеры. Совершенно абсурдное решение приобрести Шимона Грубеца и Илью Ковальчука — это лишь яркие страницы. Нет никакого управления, никакой помощи. Говорили, мол, что Максиму Сушинскому не хватало желания помогать Хартли, контролировать его действия. Но и тогда к этим аргументам относились скептически, особенно те, кто был знаком с работой клуба, а сейчас понятно, что Хартли вообще остался без надзора.

Впрочем, не все пропало. Уровень КХЛ сейчас такой, что стабильности не хватает абсолютно всем. За счет этого и можно проскочить первый раунд.

Кризис

Евгений Малкин провел три матча в нынешнем чемпионате, не набрал ни одного очка, но хотя бы команда неожиданно переиграла «Вашингтон», пусть и в серии буллитов. Будем справедливыми, в воскресном матче форвард хотя бы был заметен. Нанес два броска, не закончил встречу с минусом, да и игровое время было самое высокое с начала сезона — почти 22 минуты. Но трудно отрицать, что в ключевых моментах хоккеист не впечатляет. А ведь совсем недавно он говорил, что у него серьезная мотивация на этот сезон, мол, хочет стать первым игроком из России, у которого четыре Кубка Стэнли. Для этого надо еще и в плей-офф попасть.

Евгений Кузнецов не зря говорил о сумасшедшем регламенте. В дивизионе, где выступают восемь команд и играют между собой, всего четыре попадают в плей-офф. А амбиции попасть в плей-офф есть у каждой команды. И потому, если у какой-то команды выпадает звено, на которое рассчитывают, то сразу же возникают проблемы. Малкин явно не готов к чемпионату, просчитался с подготовкой, слишком долго отдыхал. Ни разу за последние четыре сезона он не начинал так слабо. Конечно, в прошлом году ситуация была тоже не ахти, но тогда хотя была одна заброшенная шайба. Тренер «Питтсбурга» не видит проблемы и в каждом интервью говорит, что уверен в Евгении и знает, что тот наберет ход. Но не будет ли поздно, когда Малкин наберет форму?

В «такси»

Защитник Александр Романов в последнем матче неожиданно потерял пять минут игрового времени, хотя никакого повода не давал, а в воскресенье пришло сообщение, что его вообще переводят в «такси» — резервный состав команды, кто просто тренируется, а не играет. Правда, специалисты считают, что это лишь формальный перевод, связанный с потолком зарплат, ведь ребята, помещенные в запас, не учитываются в ведомости. Но странно, что у «Монераля» такая проблема решается, если выводится контракт новичка, а у Романова жалкие 894 тысячи долларов. Вся проблема в дорогих вратарях, ведь только Прайс и Аллен «съедают» почти 15 миллионов. Но, говорят, что Александру ничего не угрожает и ближайшей ночью он выйдет на лед против «Эдмонтона».

Alexander Romanov has been loaned to the taxi squad. Players loaned to the taxi squad this season are eligible to travel and practice with the full team, but do not count against the salary cap. Romanov is expected to be made available for the game on Monday in Edmonton. — Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) January 17, 2021

Первая встреча бывшего защитника ЦСКА с двумя сильнейшими форвардами планеты завершилась в пользу нашего хоккеиста. И пусть Макдэвид жалуется на календарь, из-за чего у него и его партнеров не было свежести, Романов произвел хорошее впечатление. Правда, все равно плохо, что его игровое время упало. Но отметим, что Александр полторы минуты провел в меньшинстве, а также зацепил 48 секунд в большинстве, но в прошлом матче «Ойлерз» получили лишь 4 минуты штрафа, а одно большинство было быстро реализовано.