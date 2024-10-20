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«Российская звезда известна своим мастерством забивать». Реакция на 854-й гол Овечкина в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Овечкин забросил первую шайбу в сезоне
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Нью-Джерси»
Александр Овечкин в матче против «Нью-Джерси».
Фото Getty Images
До рекорда Гретцки осталось 40 шайб.

В матче против «Нью-Джерси» Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ. Это 854-й гол для россиянина в лиге — до рекорда Уэйна Гретцки осталось 40 точных бросков. Различные медиа и сам россиянин прокомментировали победный для «Кэпиталз» выезд (6:5 ОТ).

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 5:6 ОТ (1:3, 2:2, 2:0, 0:1)
Голы: Хаула — 2 (Ноесен, Татар), 4:45 — 1:0. Уилсон — 4 (Макмайкл), 6:01 — 1:1. Макмайкл — 1 (Уилсон, Чикран), 10:14 — 1:2. Овечкин — 1 (Карлсон, Строум), 14:18 — 1:3. Хишир — 4 (Ноесен), 20:34 — 2:3. Хишир — 5 (Майер), 20:44 — 3:3. Манджапане — 1 (ван Римсдайк, Протас), 29:15 — 3:4. Строум — 3 (ван Римсдайк), 32:33 — 3:5. Мерсер — 2 (Хишир, Майер), 43:39 — 4:5. Хэмилтон — 1 (бол., Братт, Майер), 52:28 — 5:5. Уилсон — 5 (Строум, Чикран), 64:00 — 5:6.
Вратари: Маркстрем — Томпсон.
Штраф: 9 — 9.
Броски: 31 (10+10+9+2) — 37 (17+8+8+4).
Наши: — - Овечкин (17.29/5/0).
20 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.

Овечкин хвалил Уилсона

Россиянин дал короткое интервью сразу после игры, однако в полутораминутном разговоре с журналистами практически никак не отреагировал на собственный гол. Куда больше внимания Александр уделил форме партнера по команде Тома Уилсона — 30-летний канадец отметился результативными действиями в каждом из четырех матчей сезона, а всего у него уже 6 очков (5+1).

«Мы хорошо контролируем владение, не совершаем много потерь, наносим броски и хорошо контролируем шайбу в чужой зоне. Том Уилсон очень хорош. Он был вознагражден за то, что делает на льду. Он самый горячий парень в лиге. Я счастлив за него», — сказал Овечкин.

В раздевалке же Александра с первым голом поздравила вся команда, в том числе главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери.

Monumental Sports Network: Овечкину повезло с этим голом

Александр Овечкин впервые забил в сезоне-2024/25. Однако первый результативный гол капитана в этом году отличается от многих из предыдущих 853 в его карьере. Овечкин находился у ворот «Нью-Джерси»: бросок Джона Карлсона срикошетил от ноги восьмого номера, затем шайба попала в защитника «Девилз» Джонатана Ковачевича и оказалась в сетке. Изначально возникло некоторое недоумение относительно того, кому принадлежит гол.

Овечкин не мог не улыбаться до ушей, когда катился к скамейке запасных «Вашингтона», чтобы отпраздновать свою первую шайбу в сезоне. Ему, несомненно, повезло с этом голом.

Александр Овечкин в&nbsp;матче с &laquo;Нью-Джерси&raquo;. Первый гол Овечкина в сезоне! До рекорда Гретцки теперь осталось 40

Yardbarker: «Великая восьмерка» забил после медленного старта

Потребовалось четыре игры, чтобы Александр Овечкин открыл счет результативным броскам в сезоне-2024/25. Он забросил третий гол «Вашингтона» в матче против «Нью-Джерси». Овечкин перенаправил шайбу в ворота, сделав счет 3:1 в пользу «Кэпиталз» в конце первого периода. Его первый гол в сезоне стал 854-м в карьере, и теперь ему не хватает всего 40, чтобы сравняться с членом Зала славы Уэйном Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Напомним, в сезоне-2023/24 «Великая восьмерка» неспешно начал, тем не менее, забил 31 гол в регулярном чемпионате.

Российская звезда известна своим мастерством забивать. В новом сезоне он уже был заметен в составе «Вашингтона» — отдал три результативные передачи в первых трех играх команды. Одна из них стала 700-й в карьере, что сделало Овечкина лишь шестым игроком в истории НХЛ, забившим не менее 700 голов и отдавшим столько же ассистов. Гол Овечкина в субботу помог «Кэпиталз» забросить пять шайб за первые два периода — это самая результативная игра команды в этом сезоне.

The Hockey News: Овечкин забил странным образом

Александр Овечкин забил свой первый гол в сезоне странным образом — шайба отскочила от конька защитника вперед и прокатилась мимо Якоба Маркстрема (вратаря «Нью-Джерси». — Прим. «СЭ»), увеличив преимущество «Кэпиталз» до 3:1. Это был 854-й гол в карьере россиянина в НХЛ, что приблизило его на 41 шайбу до того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. Сильный первый период сделал «Вашингтону» хороший задел, и это была четвертая игра подряд, в которой команде удалось отличиться не менее трех раз — подобная результативность давалась очень нелегко еще в прошлом сезоне.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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