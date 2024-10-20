«Российская звезда известна своим мастерством забивать». Реакция на 854-й гол Овечкина в НХЛ
В матче против «Нью-Джерси» Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ. Это 854-й гол для россиянина в лиге — до рекорда Уэйна Гретцки осталось 40 точных бросков. Различные медиа и сам россиянин прокомментировали победный для «Кэпиталз» выезд (6:5 ОТ).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 5:6 ОТ (1:3, 2:2, 2:0, 0:1)
Голы: Хаула — 2 (Ноесен, Татар), 4:45 — 1:0. Уилсон — 4 (Макмайкл), 6:01 — 1:1. Макмайкл — 1 (Уилсон, Чикран), 10:14 — 1:2. Овечкин — 1 (Карлсон, Строум), 14:18 — 1:3. Хишир — 4 (Ноесен), 20:34 — 2:3. Хишир — 5 (Майер), 20:44 — 3:3. Манджапане — 1 (ван Римсдайк, Протас), 29:15 — 3:4. Строум — 3 (ван Римсдайк), 32:33 — 3:5. Мерсер — 2 (Хишир, Майер), 43:39 — 4:5. Хэмилтон — 1 (бол., Братт, Майер), 52:28 — 5:5. Уилсон — 5 (Строум, Чикран), 64:00 — 5:6.
Вратари: Маркстрем — Томпсон.
Штраф: 9 — 9.
Броски: 31 (10+10+9+2) — 37 (17+8+8+4).
Наши: — - Овечкин (17.29/5/0).
20 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.
Овечкин хвалил Уилсона
Россиянин дал короткое интервью сразу после игры, однако в полутораминутном разговоре с журналистами практически никак не отреагировал на собственный гол. Куда больше внимания Александр уделил форме партнера по команде Тома Уилсона — 30-летний канадец отметился результативными действиями в каждом из четырех матчей сезона, а всего у него уже 6 очков (5+1).
«Мы хорошо контролируем владение, не совершаем много потерь, наносим броски и хорошо контролируем шайбу в чужой зоне. Том Уилсон очень хорош. Он был вознагражден за то, что делает на льду. Он самый горячий парень в лиге. Я счастлив за него», — сказал Овечкин.
В раздевалке же Александра с первым голом поздравила вся команда, в том числе главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери.
Monumental Sports Network: Овечкину повезло с этим голом
Александр Овечкин впервые забил в сезоне-2024/25. Однако первый результативный гол капитана в этом году отличается от многих из предыдущих 853 в его карьере. Овечкин находился у ворот «Нью-Джерси»: бросок Джона Карлсона срикошетил от ноги восьмого номера, затем шайба попала в защитника «Девилз» Джонатана Ковачевича и оказалась в сетке. Изначально возникло некоторое недоумение относительно того, кому принадлежит гол.
Овечкин не мог не улыбаться до ушей, когда катился к скамейке запасных «Вашингтона», чтобы отпраздновать свою первую шайбу в сезоне. Ему, несомненно, повезло с этом голом.
Yardbarker: «Великая восьмерка» забил после медленного старта
Потребовалось четыре игры, чтобы Александр Овечкин открыл счет результативным броскам в сезоне-2024/25. Он забросил третий гол «Вашингтона» в матче против «Нью-Джерси». Овечкин перенаправил шайбу в ворота, сделав счет 3:1 в пользу «Кэпиталз» в конце первого периода. Его первый гол в сезоне стал 854-м в карьере, и теперь ему не хватает всего 40, чтобы сравняться с членом Зала славы Уэйном Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Напомним, в сезоне-2023/24 «Великая восьмерка» неспешно начал, тем не менее, забил 31 гол в регулярном чемпионате.
Российская звезда известна своим мастерством забивать. В новом сезоне он уже был заметен в составе «Вашингтона» — отдал три результативные передачи в первых трех играх команды. Одна из них стала 700-й в карьере, что сделало Овечкина лишь шестым игроком в истории НХЛ, забившим не менее 700 голов и отдавшим столько же ассистов. Гол Овечкина в субботу помог «Кэпиталз» забросить пять шайб за первые два периода — это самая результативная игра команды в этом сезоне.
The Hockey News: Овечкин забил странным образом
Александр Овечкин забил свой первый гол в сезоне странным образом — шайба отскочила от конька защитника вперед и прокатилась мимо Якоба Маркстрема (вратаря «Нью-Джерси». — Прим. «СЭ»), увеличив преимущество «Кэпиталз» до 3:1. Это был 854-й гол в карьере россиянина в НХЛ, что приблизило его на 41 шайбу до того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. Сильный первый период сделал «Вашингтону» хороший задел, и это была четвертая игра подряд, в которой команде удалось отличиться не менее трех раз — подобная результативность давалась очень нелегко еще в прошлом сезоне.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|11
|2
|Рейнджерс
|5
|4
|1
|9
|3
|Вашингтон
|4
|3
|1
|6
|4
|Айлендерс
|5
|2
|3
|6
|5
|Питтсбург
|6
|3
|3
|6
|6
|Каролина
|4
|2
|2
|4
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|5
|1
|4
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|7
|4
|3
|9
|2
|Бостон
|6
|3
|3
|7
|3
|Тампа-Бэй
|4
|3
|1
|6
|4
|Торонто
|5
|3
|2
|6
|5
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|6
|Монреаль
|6
|2
|4
|5
|7
|Баффало
|7
|2
|5
|5
|8
|Детройт
|5
|2
|3
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|6
|5
|1
|10
|2
|Юта
|6
|4
|2
|9
|3
|Виннипег
|4
|4
|0
|8
|4
|Миннесота
|5
|3
|2
|8
|5
|Сент-Луис
|6
|4
|2
|8
|6
|Чикаго
|6
|2
|4
|5
|7
|Колорадо
|5
|1
|4
|2
|8
|Нэшвилл
|5
|0
|5
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|9
|2
|Сиэтл
|6
|4
|2
|8
|3
|Вегас
|6
|3
|3
|7
|4
|Лос-Анджелес
|5
|2
|3
|6
|5
|Ванкувер
|5
|2
|3
|6
|6
|Анахайм
|4
|2
|2
|5
|7
|Эдмонтон
|6
|2
|4
|4
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|2
|20.10
|01:00
|
Флорида – Вегас
|4 : 3 ОТ
|20.10
|02:00
|
Сент-Луис – Каролина
|4 : 3
|20.10
|02:00
|
Филадельфия – Ванкувер
|0 : 3
|20.10
|02:00
|
Торонто – Рейнджерс
|1 : 4
|20.10
|02:00
|
Айлендерс – Монреаль
|4 : 3 Б
|20.10
|02:00
|
Коламбус – Миннесота
|1 : 3
|20.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|5 : 6 ОТ
|20.10
|03:00
|
Чикаго – Баффало
|2 : 4
|20.10
|04:00
|
Юта – Бостон
|2 : 1 ОТ
|20.10
|05:00
|
Сиэтл – Калгари
|2 : 1 ОТ
|20.10
|22:00
|
Виннипег – Питтсбург
|- : -