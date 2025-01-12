20 сезонов по 20 голов. Меньше Овечкин в НХЛ не забивал никогда
Александр Овечкин установил окончательный результат в матче против «Нэшвилла» (4:1) и в очередной раз добрался до отметки в 20 забитых голов за регулярный чемпионат. Этот результат покоряется капитану «Вашингтона» в каждом из его сезонов в НХЛ. Серию длиной в два десятилетия ранее выдавал только Горди Хоу, но в активе великого канадца 26 сезонов в лиге.
В Теннеси Овечкин сделал очередной шаг в своей знаменитой погоне за Уэйном Гретцки. Теперь на счету российского суперснайпера 873 гола, у все еще владеющего рекордом канадца на 21 больше. При этом у Александра на 34 встречи меньше.
Каждый гол Ови позволяет ему обновить ряд снайперских достижений. Форвард уже в 446-й раз в карьере отличился на чужих площадках и оторвался от Гретцки по выездной результативности на 44 шайбы. Александр остается одним из двух выдающихся снайперов, предпочитавших гостевые голы домашним. На чужом льду он забросил 51,09% своих шайб (у Уэйна — только 44,97, меньше в топ-10 лишь у Горди Хоу), больше из легенд только у Стива Айзермана — 52,31%.
Также Овечкин в 61-й раз в карьере забросил шайбу в пустые ворота. Гретцки добивал выпустившего шестого полевого игрока противника 56 раз, занимающий третье место Мариан Хосса — 40. В топ-10 входят еще три действующих форварда — Брэд Маршан, Сидни Кросби и Себастьян Ахо. По очкам при пустых воротах соперника (77) Ови — третий после Гретцки (85) и Кросби (81).
В историческом рейтинге бомбардиров Овечкин по-прежнему занимает 12-е место с 1582 очками, причем отставание от Фила Эспозито составляет всего 8 баллов. Главный же соперник Александра Великого Сидни Кросби недавно поднялся на девятую строчку, оставив за спиной Джо Сакика. Следующая цель капитана «Питтсбурга» — другая мегазвезда «пингвинов» Марио Лемье. Неспешный подъем продолжает и Евгений Малкин. Сейчас магнитогорец занимает 34-е место с 21-очковым отставанием от замыкающего топ-30 Матса Сундина.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|43
|28
|15
|61
|2
|Нью-Джерси
|45
|26
|19
|56
|3
|Каролина
|43
|26
|17
|54
|4
|Коламбус
|43
|20
|23
|46
|5
|Питтсбург
|44
|18
|26
|44
|6
|Рейнджерс
|42
|20
|22
|42
|7
|Айлендерс
|42
|17
|25
|41
|8
|Филадельфия
|43
|18
|25
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|44
|27
|17
|56
|2
|Флорида
|43
|25
|18
|53
|3
|Тампа-Бэй
|40
|22
|18
|47
|4
|Бостон
|45
|21
|24
|47
|5
|Монреаль
|42
|20
|22
|44
|6
|Оттава
|41
|20
|21
|43
|7
|Детройт
|41
|19
|22
|42
|8
|Баффало
|43
|16
|27
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|29
|15
|61
|2
|Миннесота
|43
|27
|16
|58
|3
|Даллас
|41
|27
|14
|55
|4
|Колорадо
|44
|26
|18
|53
|5
|Сент-Луис
|44
|20
|24
|44
|6
|Юта
|42
|18
|24
|43
|7
|Нэшвилл
|42
|13
|29
|33
|8
|Чикаго
|43
|14
|29
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|28
|14
|59
|2
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|55
|3
|Лос-Анджелес
|40
|24
|16
|53
|4
|Ванкувер
|42
|19
|23
|48
|5
|Калгари
|41
|20
|21
|47
|6
|Анахайм
|42
|17
|25
|39
|7
|Сиэтл
|43
|18
|25
|39
|8
|Сан-Хосе
|45
|13
|32
|32
|12.01
|00:05
|
Питтсбург – Оттава
|0 : 5
|12.01
|00:05
|
Баффало – Сиэтл
|2 : 6
|12.01
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|0 : 3
|12.01
|03:00
|
Виннипег – Колорадо
|3 : 0
|12.01
|03:00
|
Филадельфия – Анахайм
|6 : 0
|12.01
|03:00
|
Сент-Луис – Коламбус
|1 : 2
|12.01
|03:00
|
Монреаль – Даллас
|1 : 2 Б
|12.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|3 : 2 ОТ
|12.01
|03:00
|
Чикаго – Эдмонтон
|3 : 4
|12.01
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|1 : 4
|12.01
|05:00
|
Юта – Айлендерс
|1 : 2
|12.01
|06:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|2 : 1
|12.01
|06:00
|
Вегас – Рейнджерс
|1 : 2
|12.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Миннесота
|1 : 3
|12.01
|23:00
|
Детройт – Сиэтл
|- : -