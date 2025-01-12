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Сегодня, 19:30

20 сезонов по 20 голов. Меньше Овечкин в НХЛ не забивал никогда

Овечкин забил 20 голов в 20 сезонах НХЛ подряд
Кирилл Бурдаков
Статистик
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Дело, которое не наскучит, — изучать статистику Александра.

Александр Овечкин установил окончательный результат в матче против «Нэшвилла» (4:1) и в очередной раз добрался до отметки в 20 забитых голов за регулярный чемпионат. Этот результат покоряется капитану «Вашингтона» в каждом из его сезонов в НХЛ. Серию длиной в два десятилетия ранее выдавал только Горди Хоу, но в активе великого канадца 26 сезонов в лиге.

Фото «СЭ»

В Теннеси Овечкин сделал очередной шаг в своей знаменитой погоне за Уэйном Гретцки. Теперь на счету российского суперснайпера 873 гола, у все еще владеющего рекордом канадца на 21 больше. При этом у Александра на 34 встречи меньше.

Фото «СЭ»

Каждый гол Ови позволяет ему обновить ряд снайперских достижений. Форвард уже в 446-й раз в карьере отличился на чужих площадках и оторвался от Гретцки по выездной результативности на 44 шайбы. Александр остается одним из двух выдающихся снайперов, предпочитавших гостевые голы домашним. На чужом льду он забросил 51,09% своих шайб (у Уэйна — только 44,97, меньше в топ-10 лишь у Горди Хоу), больше из легенд только у Стива Айзермана — 52,31%.

Фото «СЭ»

Также Овечкин в 61-й раз в карьере забросил шайбу в пустые ворота. Гретцки добивал выпустившего шестого полевого игрока противника 56 раз, занимающий третье место Мариан Хосса — 40. В топ-10 входят еще три действующих форварда — Брэд Маршан, Сидни Кросби и Себастьян Ахо. По очкам при пустых воротах соперника (77) Ови — третий после Гретцки (85) и Кросби (81).

Фото «СЭ»

В историческом рейтинге бомбардиров Овечкин по-прежнему занимает 12-е место с 1582 очками, причем отставание от Фила Эспозито составляет всего 8 баллов. Главный же соперник Александра Великого Сидни Кросби недавно поднялся на девятую строчку, оставив за спиной Джо Сакика. Следующая цель капитана «Питтсбурга» — другая мегазвезда «пингвинов» Марио Лемье. Неспешный подъем продолжает и Евгений Малкин. Сейчас магнитогорец занимает 34-е место с 21-очковым отставанием от замыкающего топ-30 Матса Сундина.

Фото «СЭ»
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 43 28 15 61
2 Нью-Джерси 45 26 19 56
3 Каролина 43 26 17 54
4 Коламбус 43 20 23 46
5 Питтсбург 44 18 26 44
6 Рейнджерс 42 20 22 42
7 Айлендерс 42 17 25 41
8 Филадельфия 43 18 25 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 44 27 17 56
2 Флорида 43 25 18 53
3 Тампа-Бэй 40 22 18 47
4 Бостон 45 21 24 47
5 Монреаль 42 20 22 44
6 Оттава 41 20 21 43
7 Детройт 41 19 22 42
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 61
2 Миннесота 43 27 16 58
3 Даллас 41 27 14 55
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 44 20 24 44
6 Юта 42 18 24 43
7 Нэшвилл 42 13 29 33
8 Чикаго 43 14 29 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 28 14 59
2 Эдмонтон 42 26 16 55
3 Лос-Анджелес 40 24 16 53
4 Ванкувер 42 19 23 48
5 Калгари 41 20 21 47
6 Анахайм 42 17 25 39
7 Сиэтл 43 18 25 39
8 Сан-Хосе 45 13 32 32
Результаты / календарь
2.01
3.01
4.01
5.01
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16.01
17.01
12.01 00:05
Питтсбург – Оттава
 0 : 5
12.01 00:05
Баффало – Сиэтл
 2 : 6
12.01 03:00
Торонто – Ванкувер
 0 : 3
12.01 03:00
Виннипег – Колорадо
 3 : 0
12.01 03:00
Филадельфия – Анахайм
 6 : 0
12.01 03:00
Сент-Луис – Коламбус
 1 : 2
12.01 03:00
Монреаль – Даллас
 1 : 2 Б
12.01 03:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 3 : 2 ОТ
12.01 03:00
Чикаго – Эдмонтон
 3 : 4
12.01 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 1 : 4
12.01 05:00
Юта – Айлендерс
1 : 2
12.01 06:00
Калгари – Лос-Анджелес
 2 : 1
12.01 06:00
Вегас – Рейнджерс
1 : 2
12.01 06:00
Сан-Хосе – Миннесота
 1 : 3
12.01 23:00
Детройт – Сиэтл
 - : -
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