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Гол Овечкина не спас «Вашингтон». Александра затмил русский лидер «Каролины»

Овечкин и Свечников отличились в матче «Каролина» — «Вашингтон»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Андрей Свечников забросил восьмую шайбу в сезоне и реализовал победный буллит.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Вашингтон» — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Ноесен — 1 (бол., Бернс, Нечас), 4:27 — 1:0. Строум — 2 (Дженсен, Шири), 21:23 — 1:1. Овечкин — 5 (бол., Густафссон, Кузнецов), 28:57 — 1:2. Свечников — 8 (Штястны, Нечас), 35:42 — 2:2.
Победный буллит: Свечников.
Вратари: Андерсен — Кемпер.
Штраф: 12 — 16.
Броски: 35 (11+6+15+3) — 20 (5+7+7+1).
Наши: Свечников (21.47/2/+1) — Кузнецов (16.28/2/-1), Овечкин (19.56/3/0), Орлов (26.18/1/-1).
1 ноября. Роли. PNC Arena. 16211 зрителей.

Гол №785 от Овечкина

Дерби команд Столичного дивизиона — «Каролины» и «Вашингтона» — центральный матч малособытийного игрового вечера НХЛ. Сейчас рано говорить о принципиальности конкурентов по таблице. Команды движутся от матча к матчу и больше думают о собственных проблемах. «Кэпиталз» и «Харрикейнз» не впечатляют на старте регулярки. Однако очные встречи команд не обходятся без огня и драйва, в том числе благодаря русскому противостоянию Александра Овечкина и Андрея Свечникова.

«Вашингтон» в текущем сезоне чередует победы и поражения. Главный тренер Питер Лавиолетт вряд ли доволен тем, как команда проводит первый месяц чемпионата. Дело не только в набранных и потерянных очках. «Кэпиталз» не хватает стабильности, а игровому рисунку целостности. Не добавили оптимизма потери форварда Ти Джея Оши и защитника Джона Карлсона. Ведущие игроки травмировались в прошлом матче с «Нэшвиллом» и выбыли из состава. Скорость Оши пригодилась бы против мобильной «Каролины», проповедующей активный хоккей на всех участках площадки.

«Харрикейнз» лучше начали матч. Значительно перебросали «Вашингтон» в первом периоде (11-5) и ушли на перерыв с минимальным перевесом. Преимущество по броскам — классика для команды Рода Бриндамора. Количество по итогу переросло в качество, когда отличился Стефан Ноесен. Смутило, что «Кэпиталз» не воспользовались двумя попытками в большинстве и не создали внятных моментов перед воротами Фредерика Андерсена.

Шайба Дилана Строума на старте второго периода разбудила «Вашингтон» и сбила порыв «Каролины». «Кэпиталз» добавили агрессии и рациональнее обращались с шайбой. Справлялись с темпом и находили моменты для опасных атак. Все это привело к использованному с третьего раза большинству. Александр Овечкин проходом к чужим воротам заставил сфолить Брэди Шея и сам же реализовал удаление защитника. Классический розыгрыш «Вашингтона» завершился убойным броском капитана из левого круга вбрасываний.

Свечников превзошел капитана «Вашингтона»

Дуэль Овечкина и Андрея Свечникова обострилась после драки форвардов в плей-офф-2019. Александр усмирил разгоряченного юнца: прописал 19-летнему парню пару сочных ударов и повалил на лед. С тех пор страсти утихли, и форварды соревнуются только в голах и передачах. На короткой дистанции регулярки-2022 неплохой перевес за Свечниковым. Андрей — не только лучший русский снайпер НХЛ. Лидер «Каролины» уступает по голам только поцелованному Богом Коннору Макдэвиду. Кто, если не он, должен был ответить на шайбу Овечкина и сравнять счет во втором периоде?

«Вашингтон» мог улучшить статистику большинства, забей Евгений Кузнецов в начале третьего периода. Перед челябинцем открылись полупустые ворота, но бросок заблокировал защитник. «Каролина» вернулась к привычной тактике и искала счастье через обстрел чужих ворот. «Кэпиталз» отвечали редкими, но не менее опасными набегами в зону Андерсена. Показательна статистика бросков, к которой невольно возвращаешься, когда следишь за энергичной командой Бриндамора. Прямолинейность и настойчивость «Каролины» — ее счастье и боль одновременно. С «Вашингтоном» напор почти сработал — оставалось только реализовать большинство на последних минутах. Свечников вынудил удалиться Маркуса Юханссона, но розыгрыш уперся в Дарси Кемпера. Вратарь «Столичных» провел концовку в духе обладателя Кубка Стэнли-2022 и дотянул партнеров до овертайма.

«Вашингтон» не искал сегодня легких путей и схватил очередное удаление в овертайме. «Харрикейнз» простили соперников и довели дело до серии буллитов. Розыгрыш выглядел бесхитростным и читаемым. Блистательный Кемпер спас команду, но на буллитах пропустил от Свечникова и Брента Бернса. Андерсена переиграл только Кузнецов, а Овечкин не реализовал свою попытку. «Харрикейнз» не без нервотрепки забрали заслуженные два очка. Проблемы с дисциплиной должны насторожить Питера Лавиолетта. А Роду Бриндамору впору задуматься, как реанимировать большинство.

Александр Овечкин
Андрей Свечников
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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4 Филадельфия 8 5 3 11
5 Вашингтон 10 5 5 11
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1 Бостон 9 8 1 16
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5 Монреаль 9 5 4 10
6 Детройт 9 4 5 10
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3 Чикаго 9 4 5 10
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5 Миннесота 9 4 5 9
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7 Сент-Луис 8 3 5 6
8 Аризона 8 2 6 5
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