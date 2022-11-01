Гол Овечкина не спас «Вашингтон». Александра затмил русский лидер «Каролины»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Вашингтон» — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Ноесен — 1 (бол., Бернс, Нечас), 4:27 — 1:0. Строум — 2 (Дженсен, Шири), 21:23 — 1:1. Овечкин — 5 (бол., Густафссон, Кузнецов), 28:57 — 1:2. Свечников — 8 (Штястны, Нечас), 35:42 — 2:2.
Победный буллит: Свечников.
Вратари: Андерсен — Кемпер.
Штраф: 12 — 16.
Броски: 35 (11+6+15+3) — 20 (5+7+7+1).
Наши: Свечников (21.47/2/+1) — Кузнецов (16.28/2/-1), Овечкин (19.56/3/0), Орлов (26.18/1/-1).
1 ноября. Роли. PNC Arena. 16211 зрителей.
Гол №785 от Овечкина
Дерби команд Столичного дивизиона — «Каролины» и «Вашингтона» — центральный матч малособытийного игрового вечера НХЛ. Сейчас рано говорить о принципиальности конкурентов по таблице. Команды движутся от матча к матчу и больше думают о собственных проблемах. «Кэпиталз» и «Харрикейнз» не впечатляют на старте регулярки. Однако очные встречи команд не обходятся без огня и драйва, в том числе благодаря русскому противостоянию Александра Овечкина и Андрея Свечникова.
«Вашингтон» в текущем сезоне чередует победы и поражения. Главный тренер Питер Лавиолетт вряд ли доволен тем, как команда проводит первый месяц чемпионата. Дело не только в набранных и потерянных очках. «Кэпиталз» не хватает стабильности, а игровому рисунку целостности. Не добавили оптимизма потери форварда Ти Джея Оши и защитника Джона Карлсона. Ведущие игроки травмировались в прошлом матче с «Нэшвиллом» и выбыли из состава. Скорость Оши пригодилась бы против мобильной «Каролины», проповедующей активный хоккей на всех участках площадки.
«Харрикейнз» лучше начали матч. Значительно перебросали «Вашингтон» в первом периоде (11-5) и ушли на перерыв с минимальным перевесом. Преимущество по броскам — классика для команды Рода Бриндамора. Количество по итогу переросло в качество, когда отличился Стефан Ноесен. Смутило, что «Кэпиталз» не воспользовались двумя попытками в большинстве и не создали внятных моментов перед воротами Фредерика Андерсена.
Шайба Дилана Строума на старте второго периода разбудила «Вашингтон» и сбила порыв «Каролины». «Кэпиталз» добавили агрессии и рациональнее обращались с шайбой. Справлялись с темпом и находили моменты для опасных атак. Все это привело к использованному с третьего раза большинству. Александр Овечкин проходом к чужим воротам заставил сфолить Брэди Шея и сам же реализовал удаление защитника. Классический розыгрыш «Вашингтона» завершился убойным броском капитана из левого круга вбрасываний.
Свечников превзошел капитана «Вашингтона»
Дуэль Овечкина и Андрея Свечникова обострилась после драки форвардов в плей-офф-2019. Александр усмирил разгоряченного юнца: прописал 19-летнему парню пару сочных ударов и повалил на лед. С тех пор страсти утихли, и форварды соревнуются только в голах и передачах. На короткой дистанции регулярки-2022 неплохой перевес за Свечниковым. Андрей — не только лучший русский снайпер НХЛ. Лидер «Каролины» уступает по голам только поцелованному Богом Коннору Макдэвиду. Кто, если не он, должен был ответить на шайбу Овечкина и сравнять счет во втором периоде?
«Вашингтон» мог улучшить статистику большинства, забей Евгений Кузнецов в начале третьего периода. Перед челябинцем открылись полупустые ворота, но бросок заблокировал защитник. «Каролина» вернулась к привычной тактике и искала счастье через обстрел чужих ворот. «Кэпиталз» отвечали редкими, но не менее опасными набегами в зону Андерсена. Показательна статистика бросков, к которой невольно возвращаешься, когда следишь за энергичной командой Бриндамора. Прямолинейность и настойчивость «Каролины» — ее счастье и боль одновременно. С «Вашингтоном» напор почти сработал — оставалось только реализовать большинство на последних минутах. Свечников вынудил удалиться Маркуса Юханссона, но розыгрыш уперся в Дарси Кемпера. Вратарь «Столичных» провел концовку в духе обладателя Кубка Стэнли-2022 и дотянул партнеров до овертайма.
«Вашингтон» не искал сегодня легких путей и схватил очередное удаление в овертайме. «Харрикейнз» простили соперников и довели дело до серии буллитов. Розыгрыш выглядел бесхитростным и читаемым. Блистательный Кемпер спас команду, но на буллитах пропустил от Свечникова и Брента Бернса. Андерсена переиграл только Кузнецов, а Овечкин не реализовал свою попытку. «Харрикейнз» не без нервотрепки забрали заслуженные два очка. Проблемы с дисциплиной должны насторожить Питера Лавиолетта. А Роду Бриндамору впору задуматься, как реанимировать большинство.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|9
|6
|3
|13
|2
|Нью-Джерси
|9
|6
|3
|12
|3
|Рейнджерс
|10
|5
|5
|12
|4
|Филадельфия
|8
|5
|3
|11
|5
|Вашингтон
|10
|5
|5
|11
|6
|Айлендерс
|9
|5
|4
|10
|7
|Питтсбург
|9
|4
|5
|9
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|16
|2
|Баффало
|9
|6
|3
|12
|3
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|4
|Тампа-Бэй
|9
|5
|4
|10
|5
|Монреаль
|9
|5
|4
|10
|6
|Детройт
|9
|4
|5
|10
|7
|Торонто
|10
|4
|6
|10
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|2
|Виннипег
|9
|5
|4
|11
|3
|Чикаго
|9
|4
|5
|10
|4
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|5
|Миннесота
|9
|4
|5
|9
|6
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|6
|8
|Аризона
|8
|2
|6
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|8
|2
|16
|2
|Эдмонтон
|9
|6
|3
|12
|3
|Лос-Анджелес
|11
|6
|5
|12
|4
|Калгари
|7
|5
|2
|10
|5
|Сиэтл
|10
|4
|6
|10
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|11
|3
|8
|6
|8
|Анахайм
|9
|2
|7
|5
|1.11
|02:00
|
Баффало – Детройт
|8 : 3
|1.11
|02:00
|
Каролина – Вашингтон
|3 : 2 Б
|1.11
|03:00
|
Сент-Луис – Лос-Анджелес
|1 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|18
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|16
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|10
|16
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|11
|8
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|9
|8
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66