«Мне нужно еще». Овечкин забил первый гол в 2025-м

До повторения рекорда Гретцки — 23 шайбы.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голами в трех из четырех матчей после возвращения в игру. 39-летний форвард вернулся к невероятному темпу после 39-дневной паузы, самого длительного в карьере отсутствия из-за травмы. Овечкин в конце декабря забил дважды за два дня на выезде против «Торонто» (5:2, в пустые ворота) и «Детройта» (2:4, из своего «офиса» в левом круге в равных составах). Александр промолчал в предновогодней встрече с «Бостоном» на своем льду (3:1) и открыл 2025-й шайбой в домашней игре с «Миннесотой» (3:4 Б).

«У нас будет еще одна встреча»

В первый день нового года многих позабавило видео Овечкина. Нет, не приветствие с пожеланием хорошенько начать утро после празднования, а игры в хоккей с сыновьями и мамой в своем доме. Александр преобразился во вратаря, надел маску и ловушку, взял мини-клюшку и ползал по полу, вылавливал мячик и начинал атаки. После возвращения в большую игру снайпер забил своему самому любимому голкиперу в НХЛ — Марку-Андре Флери.

Овечкин провел второй гол «Вашингтона» в матче с «Миннесотой» и сравнял счет в большинстве во втором периоде. «Кэпиталз» получили численное преимущество на четыре минуты после удаления Марата Хуснутдинова, Александру хватило 63 секунд. Россиянин получил шайбу от Дилана Строума у левого борта и точно бросил из точки между кругом и синей линией через трафик перед воротами Флери.

«Нам был нужен импульс от этого четырехминутного большинства, а там сначала ничего особо не происходило. И следующее, что вы знаете: он как бы отошел от стены и оживил все здание», — сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Флери — из действующих вратарей лиги самый любимый клиент Овечкина. Экс-хоккеист «Питтсбурга» и «Вегаса» пропустил от снайпера больше всех — 28 голов в 47 матчах регулярного чемпионата и 41 шайбу за 66 игр с учетом плей-офф. В этот вечер голкипер «Миннесоты» отразил 28 бросков и остановил попытку капитана «Вашингтона» в серии буллитов. Однако 40-летний ветеран не спешит говорить, что посмеялся последним в этой дуэли старых соперников.

«Что ж, у нас еще одна игра [против его команды], так что я не хочу быть слишком самонадеянным. Он уже забил гол в этом матче, так что этого достаточно», — сказал проводящий последний сезон в карьере Флери.

«Да, мы 20 лет играем друг против друга. Это всегда весело, это всегда вызов. Вы знаете, он один из лучших вратарей. Так что это большое испытание — игра с ним», — заметил Овечкин.

Форвард ответил на вопрос о том, что сказал вратарю после одного из спасений, прежде чем оба рассмеялись: «Я сказал что-то вроде, что мне нужен еще один [гол]. Он сказал, что у меня уже есть один, так что как-то так».

«Это же наша первая серия буллитов в сезоне? Обе команды действовали с полной отдачей [и в этом напряженном матче они и мы имели шансы], оба вратаря играли надежно [и нереально]. Я хотел забить, он — сделать спасение. Это всегда битва», — добавил нападающий.

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«Не упустите возможность приобрести билеты»

«Кэпиталз» показали, что могут выигрывать без голов Овечкина и даже без него самого, только с капитаном на льду шайбы и победы даются намного веселее. В начале осени были сомнения насчет силы перестроенной команды, теперь она уверенно лидирует в Восточной конференции. Вероятно, даже не придется выбирать: еще один поход за Кубком Стэнли или гонка за снайперским рекордном Гретцки? Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис отреагировал на материал The Washington Post в последний день 2024-го с подобным вопросом и выводом о совместимости задач.

«Ови забивает с впечатляющим темпом — в 39-летнем возрасте, — который превосходит все предыдущие сезоны. Как мы предсказывали, Алекс с сильной командой за ним приближается к рекорду. Волнение в округе Колумбия и на национальном уровне — это Великая Восьмерка! Не упустите возможность, берите билеты сейчас на оставшуюся часть этого сезона и следующий, мы можем стать свидетелями сотворения истории», — призвал Леонсис в соцсети Х.

Овечкин забил третий гол в четырех матчах после травмы и 18 шайб за 22 игры этого сезона. У Александра — 871 гол за 1448 матча в лиге, до повторения рекорда Уэйна Гретцки (894 в 1487) — 23 шайбы. Темп форварда до и после вынужденной паузы на самом деле нереальный и позволяет рассуждать о выходе на рекордную отметку в конце этой зимы или начале осени. Но снайпер пока еще возвращает игровой ритм.

«Да, знаете, когда пропускаешь так много матчей, ты просто стараешься проводить короткие смены, действовать с полной отдачей в каждой игре, в каждой смене, почувствовать шайбу. Да, иногда в подобный вечер у тебя не будет никакой возможности отличиться, но в конце концов все же забьешь один [гол], после чего чувствуешь себя намного лучше. Считаю, сегодня в первом периоде у меня был очень хороший шанс послать шайбу в ворота, но соперник сыграл надежно», — сказал Овечкин.

Через день «Вашингтон» примет «Рейнджерс». Здорово проводящая сезон «Миннесота» выиграла в столице США без главной звезды — Кирилл Капризов пропускает матчи из-за травмы после рождественской паузы. Посыпавшиеся в конце осени ньюйоркцы едут на выезд без Игоря Шестеркина. Значит, Овечкин постарается забить другому вратарю (им может стать звездный ветеран Джонатан Куик).