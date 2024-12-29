«С появлением Овечкина «Вашингтон» вернулся к своей игре». В Америке в восторге от первого матча россиянина после травмы

Вышел и сразу забил.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел первый матч за команду после перелома малоберцовой кости. Возвращение лидера «Кэпс» получилось ярким — в самой концовке встречи он забросил шайбу в пустые ворота «Торонто» и установил окончательный счет в игре — 5:2. До «вечного» рекорда Уэйна Гретцки остается 25 голов. А североамериканские СМИ в восторге от россиянина, хотя и отмечают: ему еще нужно время вернуть былые кондиции.

Daily Faceoff: «Еще не был той самой Великой Восьмеркой»

Конечно, Овечкин есть Овечкин, и он восстановился менее чем за шесть недель. Быстрее большинства других смертных. И когда в субботу он вышел на лед в матче «Кэпиталз» против «Торонто», он не стал плавно возобновлять погоню за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов за всю историю, а сразу забросил шайбу.

Конечно, на бумаге он действительно без проблем вновь включился в игру. В конце третьего периода, когда «Вашингтон» вел с разницей в два гола, а ворота «Лифс» были пусты, Овечкин оказался совершенно один в их зоне с шайбой и буквально вальсировал, отправляя ее в сетку. Таким образом, у Овечкина теперь 869 голов, до рекорда Гретцки (894) осталось 25.

Но это еще не говорит о том, что ночь Алекса получилась полноценной. Он был замечен в паре стычек у ворот, а также неудачно действовал при втором голе «Торонто». Он отыграл 14:58, что значительно ниже его среднего показателя в сезоне — 17:36. До гола в пустые ворота он нанес всего два броска. «Кэпиталз» получили всего одну возможность для игры в большинстве, так что мы не получили возможности посмотреть на него в его «офисе». С ним на льду «Кэпс» реализовали 38,46 процента бросков и 41,93 процента ожидаемых голов при игре 5 на 5. Поэтому он был не совсем Великой Восьмеркой, что вполне объяснимо. Но его присутствие, несомненно, придавало команде эмоциональный подъем.

Теперь, когда у «Вашингтона» в регулярке осталось 46 матчей, ему нужно 26 голов, чтобы забросить 895-ю шайбу в этом сезоне. Возможно ли это? Безусловно. Овечкин — величайший бомбардир, когда-либо ходивший по земле. Правила старения на него не распространяются. Но трудно предсказать, как быстро он восстановит свои быстрые ноги. В худшем случае он успеет установить рекорд в следующем сезоне. А вот получится ли до конца апреля, будет зависеть от того, как он отреагирует на испытание, с которым еще никогда не сталкивался. Следующее препятствие будет пройдено в воскресенье утром, когда он проснется, проверит себя на предмет болей и ломоты и будет готовиться к следующей встрече.

The Hokkey News: «Показал себя с лучшей стороны»

С появлением Алекса Овечкина «Вашингтон» вернулся и к своей игре. С капитаном в обойме «Кэпиталз» снова начал показывать высокие показатели в атаке и одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 5:2.

Самым главным событием стало возвращение Алекса Овечкина. 39-летний игрок оказался в центре внимания, и в своей первой игре после перелома малоберцовой кости он показал себя с лучшей стороны.

Овечкин нанес три броска по воротам и отыграл 14 минут, а Спенсер Карбери вернул его в состав. Теперь россиянин находится в 26 голах от того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам за всю историю.

National Post: «Без малейших признаков хромоты»

В субботу, без малейших признаков хромоты, он вернулся в состав «Вашингтона» на матч с «Лифс» (5:2), опередив график. До гола в пустые ворота он нанес всего пару бросков по воротам, а хоккеисты «Торонто» заработали всего один штраф, лишив его возможности забросить в большинстве.

Однако отсчет времени до рекорда и шумиха начались заново. Овечкин намерен стать лучшим в НХЛ по количеству заброшенных шайб в истории где-то в 2025 году, но не хочет торопить события. Он сыграл чуть меньше 15 минут и провел пару ранних смен после 16 матчей отсутствия — самого длительного перерыва, связанного с травмой.

Сказав, что «приятно вернуться на борт», он пошутил с журналистами по поводу халявы в матче с «Лифс». «В этой лиге трудно забить любой гол, — сказал он. — Если хотите попробовать, берите коньки, и мы сыграем 6 на 5».

NHL Trade Talk: «Готов продолжить свой исторический путь»

До травмы Овечкин рвал соперников во время матчей... И теперь 39-летний снайпер готов продолжить свой исторический путь. Россиянин добился значительного успеха в Торонто, забив 24 гола в 29 матчах. Когда он снова выйдет на лед, не удивляйтесь, что Алекс начнет с того же места, на котором остановился. Он все ближе к тому, чтобы переписать книгу рекордов.

Погоня Овечкина за результатом Уэйна Гретцки по количеству забитых голов вызвала споры среди болельщиков и аналитиков. Однако один человек, который полностью поддерживает эту идею, — сам канадец. Великий игрок, известный своим классом и скромностью, постоянно выражал поддержку россиянину в его стремлении установить рекорд. Гретцки понимает: рекорды создаются для того, чтобы их бить. Он не чувствует угрозы в стремлении Овечкина, а, наоборот, болеет за него.

НХЛ: «Лучший бросок нанес не клюшкой»

Лучший бросок Алекса Овечкина за весь субботний вечер был произнесен устно, а не клюшкой. Это был такой винтажный Ови.

Он вышел на большую сцену, на которой так любит выступать. В Торонто зрители с побережья смотрели «Хоккейную ночь в Канаде». Он вернулся в состав «Вашингтон Кэпиталз», пропустив 16 игр из-за перелома малоберцовой кости. В последний раз он выходил на лед 40 дней назад. И, конечно, в типичной для себя манере капитан оставил свой след в игре, которая в остальном была обычной. Обеспечил победу 5:2 над «Мэйпл Лифс», забив гол в пустые ворота на 16:37 третьего периода, который и решил исход матча.

Но лучшее ждало всех впереди. Когда один из репортеров во время послематчевого общения с Овечкиным спросил, был ли этот гол самым легким из 869, форвард «Кэпиталз» криво усмехнулся и игриво ответил. «В этой лиге трудно забить каждый гол, — ответил он. — Так что, если хотите попробовать, берите коньки и выходите 6 на 5».

Его ответ был встречен смехом в раздевалке «Кэпиталз». А почему бы и нет? В конце концов, капитан «Вашингтона» вернулся, остроумный и веселый, как и его погоня за рекордом Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб за всю историю.