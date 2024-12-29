«С появлением Овечкина «Вашингтон» вернулся к своей игре». В Америке в восторге от первого матча россиянина после травмы
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел первый матч за команду после перелома малоберцовой кости. Возвращение лидера «Кэпс» получилось ярким — в самой концовке встречи он забросил шайбу в пустые ворота «Торонто» и установил окончательный счет в игре — 5:2. До «вечного» рекорда Уэйна Гретцки остается 25 голов. А североамериканские СМИ в восторге от россиянина, хотя и отмечают: ему еще нужно время вернуть былые кондиции.
Daily Faceoff: «Еще не был той самой Великой Восьмеркой»
Конечно, Овечкин есть Овечкин, и он восстановился менее чем за шесть недель. Быстрее большинства других смертных. И когда в субботу он вышел на лед в матче «Кэпиталз» против «Торонто», он не стал плавно возобновлять погоню за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов за всю историю, а сразу забросил шайбу.
Конечно, на бумаге он действительно без проблем вновь включился в игру. В конце третьего периода, когда «Вашингтон» вел с разницей в два гола, а ворота «Лифс» были пусты, Овечкин оказался совершенно один в их зоне с шайбой и буквально вальсировал, отправляя ее в сетку. Таким образом, у Овечкина теперь 869 голов, до рекорда Гретцки (894) осталось 25.
Но это еще не говорит о том, что ночь Алекса получилась полноценной. Он был замечен в паре стычек у ворот, а также неудачно действовал при втором голе «Торонто». Он отыграл 14:58, что значительно ниже его среднего показателя в сезоне — 17:36. До гола в пустые ворота он нанес всего два броска. «Кэпиталз» получили всего одну возможность для игры в большинстве, так что мы не получили возможности посмотреть на него в его «офисе». С ним на льду «Кэпс» реализовали 38,46 процента бросков и 41,93 процента ожидаемых голов при игре 5 на 5. Поэтому он был не совсем Великой Восьмеркой, что вполне объяснимо. Но его присутствие, несомненно, придавало команде эмоциональный подъем.
Теперь, когда у «Вашингтона» в регулярке осталось 46 матчей, ему нужно 26 голов, чтобы забросить 895-ю шайбу в этом сезоне. Возможно ли это? Безусловно. Овечкин — величайший бомбардир, когда-либо ходивший по земле. Правила старения на него не распространяются. Но трудно предсказать, как быстро он восстановит свои быстрые ноги. В худшем случае он успеет установить рекорд в следующем сезоне. А вот получится ли до конца апреля, будет зависеть от того, как он отреагирует на испытание, с которым еще никогда не сталкивался. Следующее препятствие будет пройдено в воскресенье утром, когда он проснется, проверит себя на предмет болей и ломоты и будет готовиться к следующей встрече.
The Hokkey News: «Показал себя с лучшей стороны»
С появлением Алекса Овечкина «Вашингтон» вернулся и к своей игре. С капитаном в обойме «Кэпиталз» снова начал показывать высокие показатели в атаке и одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 5:2.
Самым главным событием стало возвращение Алекса Овечкина. 39-летний игрок оказался в центре внимания, и в своей первой игре после перелома малоберцовой кости он показал себя с лучшей стороны.
Овечкин нанес три броска по воротам и отыграл 14 минут, а Спенсер Карбери вернул его в состав. Теперь россиянин находится в 26 голах от того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам за всю историю.
National Post: «Без малейших признаков хромоты»
В субботу, без малейших признаков хромоты, он вернулся в состав «Вашингтона» на матч с «Лифс» (5:2), опередив график. До гола в пустые ворота он нанес всего пару бросков по воротам, а хоккеисты «Торонто» заработали всего один штраф, лишив его возможности забросить в большинстве.
Однако отсчет времени до рекорда и шумиха начались заново. Овечкин намерен стать лучшим в НХЛ по количеству заброшенных шайб в истории где-то в 2025 году, но не хочет торопить события. Он сыграл чуть меньше 15 минут и провел пару ранних смен после 16 матчей отсутствия — самого длительного перерыва, связанного с травмой.
Сказав, что «приятно вернуться на борт», он пошутил с журналистами по поводу халявы в матче с «Лифс». «В этой лиге трудно забить любой гол, — сказал он. — Если хотите попробовать, берите коньки, и мы сыграем 6 на 5».
NHL Trade Talk: «Готов продолжить свой исторический путь»
До травмы Овечкин рвал соперников во время матчей... И теперь 39-летний снайпер готов продолжить свой исторический путь. Россиянин добился значительного успеха в Торонто, забив 24 гола в 29 матчах. Когда он снова выйдет на лед, не удивляйтесь, что Алекс начнет с того же места, на котором остановился. Он все ближе к тому, чтобы переписать книгу рекордов.
Погоня Овечкина за результатом Уэйна Гретцки по количеству забитых голов вызвала споры среди болельщиков и аналитиков. Однако один человек, который полностью поддерживает эту идею, — сам канадец. Великий игрок, известный своим классом и скромностью, постоянно выражал поддержку россиянину в его стремлении установить рекорд. Гретцки понимает: рекорды создаются для того, чтобы их бить. Он не чувствует угрозы в стремлении Овечкина, а, наоборот, болеет за него.
НХЛ: «Лучший бросок нанес не клюшкой»
Лучший бросок Алекса Овечкина за весь субботний вечер был произнесен устно, а не клюшкой. Это был такой винтажный Ови.
Он вышел на большую сцену, на которой так любит выступать. В Торонто зрители с побережья смотрели «Хоккейную ночь в Канаде». Он вернулся в состав «Вашингтон Кэпиталз», пропустив 16 игр из-за перелома малоберцовой кости. В последний раз он выходил на лед 40 дней назад. И, конечно, в типичной для себя манере капитан оставил свой след в игре, которая в остальном была обычной. Обеспечил победу 5:2 над «Мэйпл Лифс», забив гол в пустые ворота на 16:37 третьего периода, который и решил исход матча.
Но лучшее ждало всех впереди. Когда один из репортеров во время послематчевого общения с Овечкиным спросил, был ли этот гол самым легким из 869, форвард «Кэпиталз» криво усмехнулся и игриво ответил. «В этой лиге трудно забить каждый гол, — ответил он. — Так что, если хотите попробовать, берите коньки и выходите 6 на 5».
Его ответ был встречен смехом в раздевалке «Кэпиталз». А почему бы и нет? В конце концов, капитан «Вашингтона» вернулся, остроумный и веселый, как и его погоня за рекордом Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб за всю историю.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|39
|24
|15
|51
|2
|Вашингтон
|35
|24
|11
|50
|3
|Каролина
|36
|22
|14
|45
|4
|Питтсбург
|37
|16
|21
|37
|5
|Филадельфия
|36
|16
|20
|36
|6
|Коламбус
|37
|15
|22
|36
|7
|Айлендерс
|36
|14
|22
|35
|8
|Рейнджерс
|35
|16
|19
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|37
|22
|15
|46
|2
|Флорида
|37
|22
|15
|46
|3
|Бостон
|38
|20
|18
|44
|4
|Тампа-Бэй
|33
|20
|13
|42
|5
|Оттава
|35
|18
|17
|38
|6
|Монреаль
|35
|15
|20
|33
|7
|Детройт
|35
|13
|22
|30
|8
|Баффало
|36
|13
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|37
|26
|11
|53
|2
|Миннесота
|36
|22
|14
|48
|3
|Колорадо
|37
|22
|15
|44
|4
|Даллас
|34
|20
|14
|41
|5
|Юта
|35
|16
|19
|38
|6
|Сент-Луис
|37
|17
|20
|38
|7
|Нэшвилл
|36
|11
|25
|29
|8
|Чикаго
|36
|12
|24
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|35
|24
|11
|51
|2
|Лос-Анджелес
|35
|20
|15
|45
|3
|Эдмонтон
|35
|21
|14
|45
|4
|Ванкувер
|35
|17
|18
|42
|5
|Калгари
|35
|17
|18
|41
|6
|Сиэтл
|37
|16
|21
|34
|7
|Анахайм
|34
|13
|21
|30
|8
|Сан-Хосе
|39
|11
|28
|28
|29.12
|00:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|4 : 5 ОТ
|29.12
|00:00
|
Анахайм – Филадельфия
|1 : 3
|29.12
|00:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|4 : 3 ОТ
|29.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|6 : 2
|29.12
|03:00
|
Виннипег – Оттава
|4 : 2
|29.12
|03:00
|
Торонто – Вашингтон
|2 : 5
|29.12
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|5 : 2
|29.12
|03:00
|
Бостон – Коламбус
|4 : 0
|29.12
|03:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|6 : 3
|29.12
|06:00
|
Сан-Хосе – Калгари
|1 : 3
|29.12
|23:00
|
Чикаго – Даллас
|- : -