«Шансы Овечкина побить рекорд Гретцки — 15 %». Реакция американских СМИ на гол россиянина за 0,1 секунды до сирены
«Вашингтон» обыграл «Флориду» и прервал неприятную серию из двух поражений. 39-летний россиянин Александр Овечкин установил окончательный счет 6:3 точным броском по пустым воротам за 0,1 секунды до финальной сирены. Этот гол стал 878-м для Ови. Чтобы догнать Уэйна Гретцки, ему осталось 16 шайб.
Russian Machine Never Breaks: «После того как шайба попала в сетку, на «Кэпитал Уан Арене» началась пауза»
«Алекс Овечкин забросил в пустые ворота за десятую долю секунды до конца игры, опередив сирену точным броском из нейтральной зоны. Этот гол стал для него 878-м в карьере. Чтобы превзойти рекорд Гретцки, ему осталось забросить 17 шайб.
Овечкин использовал обманный маневр, когда обводил Эвана Родригеса из «Флориды», получая пространство для броска из центра. После того как шайба попала в сетку, на «Кэпитал Уан Арене» началась пауза — судьи смотрели повтор. Решающую роль сыграла верхняя камера, показавшая, что шайба пересекла линию ворот за мгновение до того, как прозвучала финальная сирена. Это уже 63-й гол Александра в пустые ворота в НХЛ».
The Hockey News: «Ови не мог уйти с площадки без гола»
«В целом это была уверенная игра для «Вашингтона», который провел три сильных периода и одержал победу. Александр Овечкин теперь всего в 17 голах от того, чтобы обойти Уэйна Гретцки и стать единолично лучшим снайпером в истории НХЛ. Ови, разумеется, не мог уйти с площадки без гола. Он отличился на последних секундах и продолжил погоню за рекордом. 39-летний форвард получил шайбу за две секунды до конца основного времени и отправил ее в пустые ворота. Шайба пересекла линию за 0,1 секунды до финальной сирены, установив окончательный счет 6:3».
The Athletic: «У Овечкина сейчас 15 % шансов завершить сезон-2024/25 в статусе лучшего снайпера НХЛ всех времен»
«Александр Овечкин почти наверняка побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Вопрос не в том, станет ли Овечкин лучшим снайпером в истории, а когда это произойдет. Если не будет серьезных травм, он побьет рекорд в этом сезоне или в начале следующего.
В матче против «Флориды» Ови отличился в последний раз — забросил шайбу номер 878. Он попал в пустые ворота на последних долях секунд матча, поставив точку в победе со счетом 6:3 над действующими обладателями Кубка Стэнли.
Мы следим за погоней Овечкина и пытаемся определить матч, в котором он, вероятнее всего, побьет рекорд. Чтобы превзойти достижение Гретцки (894 гола), Овечкину нужно отличиться в этом сезоне 42 раза. В наших расчетах учитываются ожидаемый темп его результативности (36,8 гола за 82 матча), партнеры по команде и соперники. С учетом этих факторов, у Овечкина сейчас 15 % шансов завершить сезон-2024/25 в статусе лучшего снайпера НХЛ всех времен. Наиболее вероятный исход — 37 голов за сезон, что доведет его карьерный показатель до 890 шайб».
Что сказали партнеры
«Это в стиле Ови — за 0,1 секунды до конца, — сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после матча. — Я посмотрел на Радди (Тейлор Рэддиш, нападающий «Кэпиталз». — Прим. «СЭ»), и он сказал: «Все в порядке. Все в порядке». Зеленый свет (за воротами. — Прим. «СЭ») помогает понять, когда шайба пересекает линию ворот, после этого загорается свет. Мы подумали, что гол засчитан. Потом посмотрели повтор — шайба оказалась в воротах за 0,1 секунды до сирены. Нас это устроило».
«Происходит что-то особенное. То, как он хладнокровно сыграл: сделал вид, что будет бросать за три секунды до конца, а забил за десятую долю секунды до сирены... Наверное, это из-за того, что впереди Гретцки. Так что мы продолжаем погоню, и это невероятно — видеть такой гол в такие секунды», — сказал нападающий Том Уилсон.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|53
|35
|18
|77
|2
|Каролина
|54
|32
|22
|68
|3
|Нью-Джерси
|55
|30
|25
|66
|4
|Коламбус
|54
|26
|28
|59
|5
|Айлендерс
|53
|25
|28
|57
|6
|Рейнджерс
|52
|25
|27
|54
|7
|Питтсбург
|55
|22
|33
|53
|8
|Филадельфия
|55
|23
|32
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|55
|32
|23
|67
|2
|Торонто
|53
|32
|21
|66
|3
|Оттава
|54
|29
|25
|62
|4
|Детройт
|54
|28
|26
|61
|5
|Тампа-Бэй
|52
|28
|24
|60
|6
|Бостон
|55
|27
|28
|60
|7
|Монреаль
|53
|25
|28
|55
|8
|Баффало
|53
|22
|31
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|55
|38
|17
|79
|2
|Даллас
|53
|34
|19
|69
|3
|Миннесота
|54
|31
|23
|66
|4
|Колорадо
|55
|31
|24
|64
|5
|Юта
|53
|22
|31
|53
|6
|Сент-Луис
|54
|24
|30
|53
|7
|Нэшвилл
|52
|18
|34
|43
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|53
|33
|20
|70
|2
|Вегас
|54
|31
|23
|68
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Калгари
|53
|26
|27
|59
|5
|Ванкувер
|53
|24
|29
|59
|6
|Анахайм
|53
|23
|30
|52
|7
|Сиэтл
|55
|23
|32
|50
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|36
|5.02
|03:00
|
Вашингтон – Флорида
|6 : 3
|5.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|4 : 3
|5.02
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|3 : 2
|5.02
|03:00
|
Бостон – Миннесота
|3 : 0
|5.02
|03:00
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|5.02
|03:30
|
Айлендерс – Вегас
|2 : 1
|5.02
|04:00
|
Виннипег – Каролина
|3 : 0
|5.02
|04:00
|
Сент-Луис – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|5.02
|05:00
|
Юта – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|5.02
|05:00
|
Калгари – Торонто
|3 : 6
|5.02
|06:00
|
Ванкувер – Колорадо
|3 : 0
|5.02
|06:00
|
Сиэтл – Детройт
|4 : 5 Б
|5.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Монреаль
|3 : 4
|5.02
|06:30
|
Анахайм – Даллас
|2 : 1