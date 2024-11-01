«Погоня за Гретцки идет полным ходом, и фанатам это нравится». Пресса — о 858-й шайбе Овечкина в НХЛ
Рекорд канадца все ближе.
«Вашингтон» обыграл «Монреаль» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3), а Овечкин забросил 858-ю шайбу в лиге — до рекорда Уэйна Гретцки осталось 36 точных бросков. Всего же в 9 встречах Александр поразил ворота 5 раз. Как отреагировала американская пресса на очередной гол капитана «Кэпиталз»?
The Washington Post: «Подошел к цели совсем близко»
«Овечкин едва не ушел с площадки без гола, но все же воспользовался своим шансом. Примо стал 176-м вратарем, которого огорчил Алекс за всю свою карьеру в НХЛ. Теперь 39-летний форвард находится в 36 шайбах от рекорда, за погоней следит весь мир. Ови уже совсем близко подошел к цели».
The Hockey News: «Мигом перестроился, показав мастер-класс»
«К несчастью для «Канадиенс», «Вашингтон» показал всю свою мощь в третьем периоде и воспользовался ошибками соперника, в том числе потерей шайбы Двораком в средней зоне, которая внесла разлад в игру «Монреаля». Это привело к двум пропущенным голам за 36 секунд и отправило канадскую команду в нокдаун.
В довершение ко всему Александр Овечкин остался один у ворот и сумел сделать счет 6:3. Несмотря на не самую удачную обработку передачи, он успел мигом перестроиться, показав мастер-класс. После этого игра была практически окончена».
Monumental Sports Network: «Слишком стремительно приближается к недостижимой, казалось бы, цифре»
«Браво, Алекс! Этот парень начинает набирать обороты, забив три гола в последних двух играх. До рекорда Гретцки осталось всего лишь 36 шайб. И мы говорим «всего лишь», потому что Ови слишком стремительно приближается к недостижимой, казалось бы, цифре.
Сейчас «Кэпиталз» получат день на отдых, а затем завершат свой домашний тур матчем против «Коламбуса». Овечкин постарается забить 26-й гол в своей карьере в играх против «Блю Джекетс».
ClutchPoints: «Погоня за Гретцки идет полным ходом»
«Хоть Овечкин уже и не так опасен, как раньше, он все еще может забить много голов, чтобы достичь магического числа. В сезоне-2022/23 он отличился 42 раза, а в прошлом регулярном чемпионате, когда у него был спад, — 31. Погоня за Гретцки идет полным ходом, и фанатам это нравится».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|16
|2
|Вашингтон
|9
|7
|2
|14
|3
|Каролина
|9
|7
|2
|14
|4
|Рейнджерс
|9
|6
|3
|13
|5
|Коламбус
|9
|5
|4
|11
|6
|Филадельфия
|11
|4
|7
|9
|7
|Питтсбург
|12
|4
|8
|9
|8
|Айлендерс
|10
|3
|7
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|11
|7
|4
|15
|2
|Тампа-Бэй
|10
|7
|3
|14
|3
|Торонто
|11
|6
|5
|13
|4
|Оттава
|9
|5
|4
|10
|5
|Баффало
|10
|4
|6
|9
|6
|Детройт
|10
|4
|6
|9
|7
|Монреаль
|11
|4
|7
|9
|8
|Бостон
|11
|4
|7
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|10
|9
|1
|18
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|9
|6
|3
|14
|4
|Юта
|11
|5
|6
|12
|5
|Колорадо
|11
|5
|6
|10
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|8
|Чикаго
|11
|3
|8
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|7
|4
|15
|2
|Лос-Анджелес
|11
|6
|5
|14
|3
|Ванкувер
|9
|4
|5
|11
|4
|Калгари
|10
|5
|5
|11
|5
|Эдмонтон
|11
|5
|6
|11
|6
|Сиэтл
|11
|5
|6
|11
|7
|Анахайм
|10
|4
|6
|10
|8
|Сан-Хосе
|12
|3
|9
|8
|1.11
|02:00
|
Вашингтон – Монреаль
|6 : 3
|1.11
|02:00
|
Торонто – Сиэтл
|4 : 1
|1.11
|02:00
|
Филадельфия – Сент-Луис
|2 : 1
|1.11
|02:00
|
Питтсбург – Анахайм
|2 : 1 ОТ
|1.11
|02:00
|
Каролина – Бостон
|8 : 2
|1.11
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|1 : 5
|1.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Чикаго
|3 : 2
|1.11
|21:00
|
Даллас – Флорида
|- : -