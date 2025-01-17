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«Овечкина просто невозможно остановить». Реакция североамериканских СМИ на новый рекорд россиянина

Американские СМИ оценили новый рекорд Овечкина
Артем Белинин
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
До Гретцки — 20 шайб.

«Вашингтон» с трудом обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ благодаря единственной шайбе, заброшенной Александром Овечкиным в овертайме. Гол стал не только победным, но и 874-м в карьере российского бомбардира — теперь до «вечного» рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 20 шайб.

Кроме того, Овечкин установил новую планку — вратарь «Оттавы» Мериляйнен стал 179-м голкипером, пропустившим от Александра в НХЛ. До этого рекорд принадлежал Яромиру Ягру, который огорчал 178 разных вратарей.

Александр Овечкин (в&nbsp;центре) принимает поздравления после гола. 20 голов до Гретцки! Овечкин украсил унылый матч с «Оттавой» шайбой в овертайме и приблизился к рекорду

Поздравление от клуба

Само собой, «Вашингтон» не мог пройти мимо и поздравил своего нападающего в социальных сетях красочной картинкой.

The Hockey News: «Овечкин творит историю»

«Алекса Овечкина просто невозможно остановить. Капитан «Вашингтона» вернулся к тому, что у него получается лучше всего, — забросил победную шайбу в овертайме и обеспечил команде победу со счетом 1:0 над «Оттавой», вписав свое имя в историю еще четче.

Лееви Мериляйнен присоединился к эксклюзивному — но не очень престижному — клубу вратарей, став 179-м из тех, кому Овечкин забивал за свою 20-летнюю карьеру».

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин и&nbsp;вратарь &laquo;Кэпиталз&raquo; Логан Томпсон. «За 20 лет не упустишь такой шанс». Овечкин забрал еще один рекорд НХЛ

Обложка от NHL

Лига продолжает сопровождать тексты об Овечкине интересными обложками — на этот раз его шайбу в овертайме редакторы отметили игрой слов Ovi time («время Ови»).

«Просто перечислить достижения Овечкина заняло бы 10 страниц. Мы просто продолжаем ставить галочки — голы разным вратарям, на разных аренах и против разных команд. То, что он делает, — невероятно», — цитирует НХЛ главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери.

Список пострадавших вратарей

Разумеется, в Сети сразу же собрали всех 179 человек, когда-либо пропускавших от Овечкина. Изучайте:

The Washington Post: «Овертайм — для Алекса Овечкина»

«Это был тот самый Алекс Овечкин. «Вашингтон» большую часть игры с «Оттавой» не показывал яркую атаку и с трудом перевел матч в овертайм.

Но на отметке 3:07 дополнительного времени капитан «Вашингтона» нанес точный кистевой бросок, и шайба влетела в сетку ворот. Она оказалась единственной за весь вечер. Передачу на гол отдал Расмус Сандин.

«Просто попытался завезти шайбу в зону и отдать пас Ови, — сказал Сандин. — Обычно это срабатывает».

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 45 30 15 65
2 Нью-Джерси 47 26 21 58
3 Каролина 45 26 19 55
4 Коламбус 45 22 23 50
5 Филадельфия 46 20 26 46
6 Рейнджерс 44 21 23 45
7 Питтсбург 46 18 28 44
8 Айлендерс 44 17 27 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 46 28 18 58
2 Флорида 46 26 20 55
3 Тампа-Бэй 43 24 19 51
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 44 22 22 48
6 Монреаль 44 22 22 48
7 Детройт 44 21 23 46
8 Баффало 44 17 27 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 31 15 65
2 Миннесота 45 27 18 58
3 Даллас 44 28 16 57
4 Колорадо 46 27 19 55
5 Сент-Луис 46 22 24 48
6 Юта 44 18 26 43
7 Нэшвилл 44 15 29 37
8 Чикаго 45 14 31 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 29 15 61
2 Эдмонтон 45 29 16 61
3 Лос-Анджелес 42 25 17 55
4 Калгари 44 21 23 49
5 Ванкувер 44 19 25 48
6 Анахайм 45 18 27 42
7 Сиэтл 46 19 27 41
8 Сан-Хосе 47 14 33 34
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22.01
17.01 03:00
Торонто – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
17.01 03:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 4 : 3 Б
17.01 03:00
Флорида – Детройт
 2 : 5
17.01 03:00
Коламбус – Сан-Хосе
 4 : 1
17.01 03:00
Оттава – Вашингтон
 0 : 1 ОТ
17.01 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 3 : 5
17.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 4 : 1
17.01 04:00
Виннипег – Сиэтл
 2 : 1
17.01 04:00
Даллас – Монреаль
 1 : 3
17.01 04:00
Нэшвилл – Чикаго
 3 : 2 Б
17.01 05:00
Юта – Рейнджерс
3 : 5
17.01 05:30
Колорадо – Эдмонтон
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17.01 06:00
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 1 : 5
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