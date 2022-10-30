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Сегодня, 07:30

Овечкин продолжает погоню за Гретцки! Капитан «Вашингтона» забил в пустые ворота

Овечкин отметился голом в победном матче «Вашингтона» с «Нэшвиллом»
Андрей Жданюк
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Правда, его команда потеряла двух лидеров.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Вашингтон» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Маленстин — 1 (Дауд), 32:49 — 0:1. Протас — 2 (Шири, Дженсен), 46:44 — 0:2. Овечкин — 4 (п.в., Орлов), 57:15 — 0:3.
Вратари: Сарос (55:51 — 57:15, 57:52 — 58:40) — Кемпер.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 34 (11+10+13) — 35 (16+10+9).
Наши: Тренин (14.59/3/-1) — Кузнецов (16.58/4/0), Овечкин (21.43/5/+1), Орлов (26.38/4/+2).
30 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Нельзя сказать, что после поражения от «Далласа» в игре «Вашингтона» произошли глобальные изменения, но сегодня команда хотя бы смогла реабилитироваться в глазах болельщиков. Непростой выездной матч против «Нэшвилла» закончился для «столичных» сухой победой, а голкипер Дарси Кемпер оформил свой первый сухарь в составе «Кэпиталз».

Однако уже в первом периоде гости столкнулись с большим количеством трудностей, так как форвард Ти Джей Оши и защитник Джон Карлсон не смогли доиграть матч из-за травм. На двоих они провели на льду чуть больше шести минут и пока о характере их повреждений ничего не известно. В сложившейся ситуации на Дмитрия Орлова легла колоссальная нагрузка, и он стал лидером команды в матче по игровому времени — 26:38.

Российский защитник прекрасно справился со своими обязанностями и активно помогал команде в атаке. В его активе четыре броска по воротам Юусе Сароса и показатель полезности «+2». В последнее время в каждом матче «Вашингтона» героями становятся совершенно разные хоккеисты и сегодняшняя игра не стала исключением. Счет в середине встречи открыл нападающий Бек Малестин, для которого эта шайба стала первой в сезоне и второй в НХЛ.

После пропущенного гола «Нэшвилл» пытался включить повышенные обороты и действовать более агрессивно, но по-настоящему опасных атак было не очень много. Матч получился довольно вязким, с большим количеством борьбы и обе команды в таких условиях чувствуют себя комфортно. Хозяева сами виноваты, что не смогли размочить Кемпера, хотя для этого было как минимум пять попыток большинства.

А вот «Вашингтон» отнесся к своим моментам более бережно. В середине третьего периода здорово на пятаке сыграл белорусский форвард Алексей Протас, который получает все больше доверия от Питера Лавиолетта. Нападающий отличился во второй раз в сезоне и в последних трех играх на его счету 3 (2+1) очка. На данный момент белорус играет в третьем звене с Ларсом Эллером и Энтони Мантой.

При счете 0:2 хозяева пошли ва-банк и сняли вратаря уже за три с половиной минуты до сирены, но лишь помогли тем самым пополнить Александру Овечкину свою снайперскую копилку (784). Капитан «Вашингтона» с передачи Орлова поразил пустые ворота в 49-й раз за карьеру в НХЛ, и это второй результат в истории лиги. Даже здесь на первом месте располагается Уэйн Гретцки — 56 голов. Соперничество двух великих снайперов продолжается на всех уровнях.

Первой звездой встречи был ожидаемо признан Кемпер, который справился с 34 бросками по своим воротам. Особенным этот вечер также стал для Питера Лавиолетта. Американец одержал 722-ю победу в качестве главного тренера и теперь делит по этому показателю восьмое место с Аленом Виньо. Уже в следующем матче Лавиолетт может обойти своего коллегу, но сделать это будет крайне непросто. Его команда закроет выездную серию матчем против «Каролины», которая дома особенно опасна.

Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нэшвилл Предаторз
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