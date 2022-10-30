Овечкин продолжает погоню за Гретцки! Капитан «Вашингтона» забил в пустые ворота
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Вашингтон» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Маленстин — 1 (Дауд), 32:49 — 0:1. Протас — 2 (Шири, Дженсен), 46:44 — 0:2. Овечкин — 4 (п.в., Орлов), 57:15 — 0:3.
Вратари: Сарос (55:51 — 57:15, 57:52 — 58:40) — Кемпер.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 34 (11+10+13) — 35 (16+10+9).
Наши: Тренин (14.59/3/-1) — Кузнецов (16.58/4/0), Овечкин (21.43/5/+1), Орлов (26.38/4/+2).
30 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
Нельзя сказать, что после поражения от «Далласа» в игре «Вашингтона» произошли глобальные изменения, но сегодня команда хотя бы смогла реабилитироваться в глазах болельщиков. Непростой выездной матч против «Нэшвилла» закончился для «столичных» сухой победой, а голкипер Дарси Кемпер оформил свой первый сухарь в составе «Кэпиталз».
Однако уже в первом периоде гости столкнулись с большим количеством трудностей, так как форвард Ти Джей Оши и защитник Джон Карлсон не смогли доиграть матч из-за травм. На двоих они провели на льду чуть больше шести минут и пока о характере их повреждений ничего не известно. В сложившейся ситуации на Дмитрия Орлова легла колоссальная нагрузка, и он стал лидером команды в матче по игровому времени — 26:38.
Российский защитник прекрасно справился со своими обязанностями и активно помогал команде в атаке. В его активе четыре броска по воротам Юусе Сароса и показатель полезности «+2». В последнее время в каждом матче «Вашингтона» героями становятся совершенно разные хоккеисты и сегодняшняя игра не стала исключением. Счет в середине встречи открыл нападающий Бек Малестин, для которого эта шайба стала первой в сезоне и второй в НХЛ.
После пропущенного гола «Нэшвилл» пытался включить повышенные обороты и действовать более агрессивно, но по-настоящему опасных атак было не очень много. Матч получился довольно вязким, с большим количеством борьбы и обе команды в таких условиях чувствуют себя комфортно. Хозяева сами виноваты, что не смогли размочить Кемпера, хотя для этого было как минимум пять попыток большинства.
А вот «Вашингтон» отнесся к своим моментам более бережно. В середине третьего периода здорово на пятаке сыграл белорусский форвард Алексей Протас, который получает все больше доверия от Питера Лавиолетта. Нападающий отличился во второй раз в сезоне и в последних трех играх на его счету 3 (2+1) очка. На данный момент белорус играет в третьем звене с Ларсом Эллером и Энтони Мантой.
При счете 0:2 хозяева пошли ва-банк и сняли вратаря уже за три с половиной минуты до сирены, но лишь помогли тем самым пополнить Александру Овечкину свою снайперскую копилку (784). Капитан «Вашингтона» с передачи Орлова поразил пустые ворота в 49-й раз за карьеру в НХЛ, и это второй результат в истории лиги. Даже здесь на первом месте располагается Уэйн Гретцки — 56 голов. Соперничество двух великих снайперов продолжается на всех уровнях.
Первой звездой встречи был ожидаемо признан Кемпер, который справился с 34 бросками по своим воротам. Особенным этот вечер также стал для Питера Лавиолетта. Американец одержал 722-ю победу в качестве главного тренера и теперь делит по этому показателю восьмое место с Аленом Виньо. Уже в следующем матче Лавиолетт может обойти своего коллегу, но сделать это будет крайне непросто. Его команда закроет выездную серию матчем против «Каролины», которая дома особенно опасна.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|8
|5
|3
|11
|2
|Филадельфия
|8
|5
|3
|11
|3
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|10
|4
|Айлендерс
|9
|5
|4
|10
|5
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|6
|Рейнджерс
|9
|4
|5
|10
|7
|Питтсбург
|9
|4
|5
|9
|8
|Коламбус
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|16
|2
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|3
|Баффало
|8
|5
|3
|10
|4
|Детройт
|8
|4
|4
|10
|5
|Тампа-Бэй
|9
|5
|4
|10
|6
|Монреаль
|9
|5
|4
|10
|7
|Торонто
|9
|4
|5
|9
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|2
|Виннипег
|8
|5
|3
|10
|3
|Чикаго
|8
|4
|4
|9
|4
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|5
|Миннесота
|8
|3
|5
|7
|6
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|7
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|6
|8
|Аризона
|7
|2
|5
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|7
|2
|14
|2
|Эдмонтон
|9
|6
|3
|12
|3
|Калгари
|7
|5
|2
|10
|4
|Сиэтл
|10
|4
|6
|10
|5
|Лос-Анджелес
|10
|5
|5
|10
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|11
|3
|8
|6
|8
|Анахайм
|8
|1
|7
|3
|30.10
|02:00
|
Баффало – Чикаго
|4 : 3 ОТ
|30.10
|02:00
|
Детройт – Миннесота
|2 : 1
|30.10
|02:00
|
Лос-Анджелес – Торонто
|4 : 2
|30.10
|02:00
|
Сент-Луис – Монреаль
|4 : 7
|30.10
|02:00
|
Филадельфия – Каролина
|3 : 4 ОТ
|30.10
|02:30
|
Айлендерс – Колорадо
|5 : 4
|30.10
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|0 : 3
|30.10
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|2 : 3
|30.10
|05:00
|
Сиэтл – Питтсбург
|3 : 1
|30.10
|21:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|18
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|16
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|9
|16
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|10
|7
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|9
|7
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66