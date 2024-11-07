«Овечкина не остановить». В Америке ждут покорения рекорда Гретцки уже весной
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. На этот раз россиянин забросил победную шайбу в ворота «Нэшвилла» (3:2) и продлил снайперскую серию до пяти матчей. Что об этом пишет североамериканская пресса?
The Washington Post: «Для Овечкина гол казался неизбежным»
«В последний раз в «Вашингтоне» надевали черную форму с кричащим орлом в сезоне-2022/23, и Овечкин забивал каждый раз, когда носил ее. В нынешнем сезоне «Кэпиталз» вернули черную форму и впервые надели ее в среду против «Нэшвилл Предаторз». Так что для Александра, который вошел в игру с текущей четырехматчевой голевой серией, редко когда успех казался таким неизбежным.
И когда он случился (на 51-й минуте), то стал победным в матче — Ови сделал счет 3:2. Это восьмой гол нападающего в сезоне и 861-й в его карьере, и теперь до рекорда Уэйна Гретцки остается 33 шайбы».
ABC: «Овечкин успеет до конца сезона»
«Алекс Овечкин забросил решающую шайбу в середине третьего периода — теперь на его счету 861 гол. Овечкин поразил ворота Юусе Сароса за 9:35 до конца основного времени и сравнялся с Коннором Макмайклом по очкам в команде. Теперь нападающему осталось всего 34 гола до того, как он побьет рекорд Гретцки, и россиянин на пути к тому, чтобы сделать это до конца сезона».
The Hockey News: «Овечкина не остановить»
«Алекса Овечкина сейчас просто не остановить. Капитан продолжил набирать обороты, снова заработав несколько очков в матче против «Предаторз». Записав на свой счет результативную передачу во втором периоде, Овечкин в третьем игровом отрезке прорвался к воротам и забросил сам.
Шайба стала восьмой для Овечкина в сезоне, а игра — пятой подряд с голом. Теперь ему не хватает 34 шайб, чтобы обойти Уэйна Гретцки и побить все рекорды. 39-летний игрок идет по графику в 55 голов, что позволит ему обойти Гретцки и превзойти 900 голов уже этой весной».
ClutchPoints: «Овечкин вернулся к своему обычному уровню»
«Капитан «Вашингтон Кэпиталз» и будущий член Зала славы Алекс Овечкин продолжает свой исторический путь, приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб. Все благодаря голу в матче с «Нэшвилл Предаторз».
Овечкин закрепил за собой звание лучшего бомбардира современной эры НХЛ. И похоже, он вернулся к своему обычному уровню, которого не мог достичь в первой половине прошлого сезона. Тогда он забросил всего девять шайб в первых 44 играх, но затем восстановился и закончил сезон с 31 голом».
RMNB: «Овечкина невозможно остановить»
«Алекса Овечкина невозможно остановить в начале сезона-2024/25. В третьем периоде Великая Восьмерка забросил свою восьмую шайбу и 861-ю в карьере, огорчив Юусе Сароса. Первое звено «Вашингтона» просто великолепно, и в этом победном голе проявились все его лучшие стороны. Протас с жесткой работой клюшкой при форчеке, Дилан Строум с грамотной позиционной игрой, а Ови с завершением».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|11
|9
|2
|18
|2
|Вашингтон
|12
|9
|3
|18
|3
|Нью-Джерси
|15
|8
|7
|18
|4
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|5
|Коламбус
|12
|5
|7
|12
|6
|Айлендерс
|13
|5
|8
|12
|7
|Питтсбург
|14
|5
|9
|12
|8
|Филадельфия
|13
|4
|9
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|13
|9
|4
|19
|2
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|3
|Тампа-Бэй
|13
|7
|6
|14
|4
|Детройт
|12
|6
|6
|13
|5
|Бостон
|14
|6
|8
|13
|6
|Оттава
|12
|6
|6
|12
|7
|Баффало
|13
|5
|8
|11
|8
|Монреаль
|13
|4
|9
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|13
|12
|1
|24
|2
|Миннесота
|12
|8
|4
|18
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|14
|5
|Юта
|13
|5
|8
|13
|6
|Колорадо
|13
|6
|7
|12
|7
|Чикаго
|14
|5
|9
|11
|8
|Нэшвилл
|13
|4
|9
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|9
|4
|19
|2
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|3
|Ванкувер
|11
|6
|5
|15
|4
|Калгари
|13
|7
|6
|15
|5
|Эдмонтон
|14
|6
|8
|13
|6
|Сиэтл
|14
|5
|9
|11
|7
|Анахайм
|12
|4
|8
|10
|8
|Сан-Хосе
|14
|4
|10
|10
|7.11
|03:00
|
Вашингтон – Нэшвилл
|3 : 2
|7.11
|04:00
|
Чикаго – Детройт
|1 : 4
|7.11
|04:30
|
Эдмонтон – Вегас
|2 : 4