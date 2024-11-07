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«Овечкина не остановить». В Америке ждут покорения рекорда Гретцки уже весной

Американские СМИ оценили 861-ю шайбу Овечкина в НХЛ
Егор Сергеев
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (слева) в матче против «Нэшвилла» (3:2).
Фото USA Today Sports
Александр еще на гол ближе к цели.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. На этот раз россиянин забросил победную шайбу в ворота «Нэшвилла» (3:2) и продлил снайперскую серию до пяти матчей. Что об этом пишет североамериканская пресса?

The Washington Post: «Для Овечкина гол казался неизбежным»

«В последний раз в «Вашингтоне» надевали черную форму с кричащим орлом в сезоне-2022/23, и Овечкин забивал каждый раз, когда носил ее. В нынешнем сезоне «Кэпиталз» вернули черную форму и впервые надели ее в среду против «Нэшвилл Предаторз». Так что для Александра, который вошел в игру с текущей четырехматчевой голевой серией, редко когда успех казался таким неизбежным.

И когда он случился (на 51-й минуте), то стал победным в матче — Ови сделал счет 3:2. Это восьмой гол нападающего в сезоне и 861-й в его карьере, и теперь до рекорда Уэйна Гретцки остается 33 шайбы».

Александр Овечкин (в&nbsp;центре) после победы над &laquo;Нэшвиллом&raquo;. 33 гола до Гретцки! Невероятный Овечкин забивает пять матчей подряд

ABC: «Овечкин успеет до конца сезона»

«Алекс Овечкин забросил решающую шайбу в середине третьего периода — теперь на его счету 861 гол. Овечкин поразил ворота Юусе Сароса за 9:35 до конца основного времени и сравнялся с Коннором Макмайклом по очкам в команде. Теперь нападающему осталось всего 34 гола до того, как он побьет рекорд Гретцки, и россиянин на пути к тому, чтобы сделать это до конца сезона».

The Hockey News: «Овечкина не остановить»

«Алекса Овечкина сейчас просто не остановить. Капитан продолжил набирать обороты, снова заработав несколько очков в матче против «Предаторз». Записав на свой счет результативную передачу во втором периоде, Овечкин в третьем игровом отрезке прорвался к воротам и забросил сам.

Шайба стала восьмой для Овечкина в сезоне, а игра — пятой подряд с голом. Теперь ему не хватает 34 шайб, чтобы обойти Уэйна Гретцки и побить все рекорды. 39-летний игрок идет по графику в 55 голов, что позволит ему обойти Гретцки и превзойти 900 голов уже этой весной».

ClutchPoints: «Овечкин вернулся к своему обычному уровню»

«Капитан «Вашингтон Кэпиталз» и будущий член Зала славы Алекс Овечкин продолжает свой исторический путь, приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб. Все благодаря голу в матче с «Нэшвилл Предаторз».

Овечкин закрепил за собой звание лучшего бомбардира современной эры НХЛ. И похоже, он вернулся к своему обычному уровню, которого не мог достичь в первой половине прошлого сезона. Тогда он забросил всего девять шайб в первых 44 играх, но затем восстановился и закончил сезон с 31 голом».

RMNB: «Овечкина невозможно остановить»

«Алекса Овечкина невозможно остановить в начале сезона-2024/25. В третьем периоде Великая Восьмерка забросил свою восьмую шайбу и 861-ю в карьере, огорчив Юусе Сароса. Первое звено «Вашингтона» просто великолепно, и в этом победном голе проявились все его лучшие стороны. Протас с жесткой работой клюшкой при форчеке, Дилан Строум с грамотной позиционной игрой, а Ови с завершением».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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33 гола до Гретцки! Невероятный Овечкин забивает пять матчей подряд

«Все в восторге от его голов». Овечкин снова ассистировал, забил и теперь в 33 голах от рекорда Гретцки
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