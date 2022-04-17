Овечкин снова стал забивать, но его затмил Орлов. Русский защитник стал бомбардиром

У Дмитрия — лучший сезон в карьере

«Монреаль» — «Вашингтон» — 4:8 (0:1, 2:3, 2:4)

Голы: Дауд — 10 (Орлов, Манта), 12:23 — 0:1. Эванс — 11 (Дворак, Савар), 21:56 — 1:1. Манта — 8 (Эллер, Орлов), 28:03 — 1:2. Манта — 9 (Эллер), 28:37 — 1:3. Пелинг — 7 (Питри, Хоффман), 28:51 — 2:3. Овечкин — 47 (Кузнецов), 35:36 — 2:4. Пелинг — 8 (Т. Питлик, Романов), 42:22 — 3:4. Хэтэуэй — 13 (Дауд, Ларссон), 43:08 — 3:5. Орлов — 12 (Манта), 44:30 — 3:6. Шульц — 3 (бол., Орлов, Юханссон), 49:50 — 3:7. Сузуки — 20 (Питри), 54:53 — 4:7. Оши — 10 (бол., Кузнецов, Карлсон), 56:35 — 4:8.

Вратари: Монтембо — Ванечек.

Штраф: 16 — 8.

Броски: 32 (15+9+8) — 41 (7+18+16).

Наши: Романов (23.49/2/-3) — Кузнецов (19.37/0/0), Овечкин (19.50/4/0), Орлов (18.13/3/+2).

17 апреля. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

После сильной пощечины от «Торонто» со счетом 3:7 «Вашингтон» сделал выводы и обыграл на выезде «Монреаль». У команды Питера Лавиолетта не все получалось гладко и в этом матче, однако возвращение в состав Дмитрия Орлова помогло «столичным» взбодриться. Российский защитник пропустил неделю из-за травмы, но сегодня всем наглядно продемонстрировал, как успел соскучиться по хоккею.

В середине первого периода Дмитрий зарядил от синей линии, а его бросок удачно подправил Ник Дауд. Для Орлова эта передача стала 20-й в текущем сезоне. Голкипер «Канадиенс» Сэм Монтембо оказался дезориентирован рикошетом, а Дауд отметился 100-м набранным баллом в НХЛ и десятым голом в текущем чемпионате.

После перерыва хозяева сравняли счет, но несмотря на все усилия, им так и не удалось хотя бы раз выйти вперед. «Вашингтон» отвечал довольно быстро и складывалось впечатление, что «Кэпиталз» включают полные обороты только по ситуации. После шайбы Джейка Эванса в течение 34 секунд в формате «четыре на четыре» дублем отметился Энтони Манта. В первой атаке снова поучаствовал Орлов, который записал на свой счет второй балл.

Не остался в тени и Александр Овечкин. В матче против «Торонто» форвард прервал свою из четырех игр с голами, но сегодня ему удалось отличиться. В концовке второго периода на пару с Евгением Кузнецовым они разыграли классную атаку, и капитан «столичных» забросил 47-ю шайбу в этом сезоне и 777-ю в регулярных чемпионатах НХЛ. До заветного полтинника осталось совсем немного. Александр мог отметиться дублем, но в одном из эпизодов его бросок угодил в штангу.

Интересно, что Монтембо стал 159-м вратарем в карьере Овечкина, которому он забивал. Это четвертый показатель в истории НХЛ. Большему количеству голкиперов забрасывали только Марк Мессье (164), Патрик Марло (177) и Яромир Ягр (178). Радует, что Кузнецов всегда готов помочь капитану своей команды в погоне за любыми рекордами. Результативная передача стала для него 50-й в текущем чемпионате. Уже в четвертый раз за карьеру он достиг такой отметки, а удавалось это лишь шести игрокам в истории клуба.

Интрига в противостоянии практически умерла в начале третьего периода, когда разошедшийся не на шутку Орлов забросил 12-ю шайбу в сезоне. Как настоящий снайпер, он сместился с фланга в центр и мощным броском прошил Монтембо. В этом эпизоде Манта записал на свой счет четвертое очко. Канадец набрал отличный ход после травмы и в последних 18 играх в его активе 15 (7+8) баллов.

Орлов не захотел отставать от партнера и после заброшенной шайбы поучаствовал в голе Джастина Шульца. Канадец реализовал большинство, а Дмитрий впервые за карьеру в НХЛ набрал четыре очка в одном матче. Кроме того, российский защитник установил личный бомбардирский рекорд. Сейчас на его счету 34 балла, а до этого его лучшим показателем были 33 очка в сезоне-2016/17. В этот исторический вечер Дмитрий был признан второй звездой встречи. Его команда с хорошим настроением отправляется в Денвер, где их ждет непростой экзамен в лице «Колорадо».

Кучеров в огне

«Тампа-Бэй» — «Виннипег» — 7:4 (2:2, 2:2, 3:0)

Голы: Штястны — 21 (Элерс, Коннор), 0:56 — 0:1. Киллорн — 23 (бол., Стэмкос, Хедман), 6:05 — 1:1. Коннор — 43 (Дюбуа), 13:46 — 1:2. Белльмар — 9 (Рутта, Хедман), 18:21 — 2:2. Моррисси — 12 (Лаури, Эпплтон), 27:36 — 2:3. Уилер — 13 (бол., Пионк, Тонинато), 29:34 — 2:4. Пол — 14 (Кучеров), 33:56 — 3:4. Кучеров — 17 (Хедман, Пол), 38:03 — 4:4. Стэмкос — 33 (Палат), 43:00 — 5:4. Кучеров — 18 (Хедман), 46:50 — 6:4. Сергачев — 7 (Чернак, Кучеров), 51:55 — 7:4.

Вратари: Эллиотт — Хеллибак (Комри, 51:55).

Штраф: 16 — 18.

Броски: 36 (11+11+14) — 18 (5+9+4).

Наши: Кучеров (19.40/2/+3), Сергачев (22.55/4/-2) — Свечников (7.49/0/-1).

17 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

В последнее время «Тампа» не может похвастаться стабильностью, но сегодня команда Джона Купера одержала вторую волевую победу подряд. «Лайтнинг» отыгрались со счета 2:4, после чего уверенно добили «Виннипег». Одним из главных творцов успеха стал Никита Кучеров, который во второй раз в сезоне набрал четыре очка за игру. В прошлом матче против «Анахайма» его гол спас команду за 13 секунд до финальной сирены, а в этот раз форвард пополнил свою снайперскую копилку двумя шайбами в равных составах.

Кроме того, Никита помог отличиться Нику Полу и Михаилу Сергачеву. В середине третьего периода российский защитник включил режим снайпера и уверенно разобрался с голкипером «Джетс» Коннором Хеллибаком. Для Михаила эта шайба стала седьмой в текущем чемпионате, а всего в его активе 36 очков при показателе полезности «+8». Кучеров был признан второй звездой матча, уступив место Виктору Хедману, на счету которого четыре результативных передачи.

Андрей Василевский получил отдых и провел матч в запасе. В прошлой игре российский вратарь впервые с марта 2018 года был заменен походу встречи после трех пропущенных шайб за семь минут. Место в воротах занял 37-летний ветеран Брайан Эллиот, который вчера получил от клуба новый годовой контракт на 900 тысяч долларов. В этом сезоне он провел 17 матчей при 92 процентах отраженных бросков. Неплохие цифры, однако сегодня, несмотря на победу, он вряд ли может занести себе в актив этот матч. Четыре пропущенных гола после 18 бросков — не самый уверенный показатель.