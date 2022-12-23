Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!

Александр — лучший в истории лиги по броскам в створ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Дебринкэт — 10 (Холден, Пинто), 4:50 — 1:0. Кузнецов — 5 (бол., Овечкин, Карлсон), 7:01 — 1:1. Милано — 4 (Овечкин, Орлов), 25:25 — 1:2. Батерсон — 12 (бол., Ткачак, Штюцле), 43:04 — 2:2. Юханссон — 8 (Густафссон, Кузнецов), 62:04 — 2:3.

Вратари: Тэлбот — Кемпер.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 25 (5+7+12+1) — 40 (12+15+11+2).

Наши: Зайцев (17.00/0/0) — Кузнецов (17.21/4/-1), Овечкин (20.13/6/+1), Орлов (26.13/1/+1).

23 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre. 17231 зритель.

От Александра Овечкина ждут заброшенных шайб всегда, но прямо сейчас за его любым матчем следят с утроенным вниманием — следующий гол позволит ему сравняться в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю с идущим на второй строчке Горди Хоу. Вратарь «Оттавы» Кэм Тэлбот, который был по уши в работе с самого начала встречи, сделал все, чтобы не пропустить от капитана «Вашингтона», и справился с шестью его бросками. В третьем периоде арена приветствовала своего любимца овацией, когда голкипер в одной смене в нескольких эпизодах не дал забить русскому снайперу.

Овечкин не догнал Хоу, но все равно установил мощный рекорд — по броскам в створ за карьеру. Россиянин обогнал легендарного защитника Рэя Бурка и вышел на чистое первое место (6211). В ближайшие годы это умопомрачительная цифра продолжит возрастать с каждым матчем.

При всем уважении к Овечкину, который провел шикарный матч, и его достижениям, кажется, что все позитивные моменты в игре «Вашингтона» отошли на второй план и сейчас интересуют только главного тренера Питера Лавиолетта. Тогда как команда набрала отличный ход, одержала восемь побед в последних девяти матчах и ворвалась в зону плей-офф, обойдя «Айлендерс».

Впервые за много месяцев на тренировке «Кэпиталз» Овечкин занимался вместе с Никласом Бэкстремом и Томом Уилсоном, которые близки к возвращению в строй после операций. Пока «Вашингтон» очень уверенно выглядит без их помощи. Что же будет, когда наберут кондиции эти парни?

«Оттава» быстро открыла счет, но на протяжении всей встречи за исключением тех моментов, когда приходилось играть в меньшинстве, на площадке доминировали гости. Овечкин здорово проявил себя в роли ассистента и помог Евгению Кузнецову забросить в большинстве пятую шайбу в сезоне.

Нападающий Сонни Милано ярко выглядел в первой половине прошлого чемпионата в «Анахайме», часто выходя в звене с технарем Тревором Зеграсом. Однако в межсезонье с ним с легкостью расстались. К всеобщему удивлению, ему долгое время не удавалось найти хороший вариант и только в середине октября «Вашингтон» подписал с ним годичный контракт на скромные 750 тысяч долларов. После короткого пребывания в АХЛ форварда вызвали в основной состав. За доверие он отплатил хорошей игрой, набрав 15 очков в 22 матчах. Овечкин был очень близок к 801-м голу в НХЛ, но шайбу с ленточки дослал в сетку именно Милано.

«Оттава» местами показывает интересную игру, но основательности при этом явно не хватает. Большую часть матча «Сенаторы» судорожно обращались с шайбой и никак не могли наладить позиционное нападение. Если бы не великолепный Тэлбот и случайный фол, оцененный двойным малым штрафом, со стороны Милано на защитнике Трэвисе Хэмонике, то хозяева вряд ли бы дотянули до овертайма. Им удалось сравнять счет в большинстве и завоевать одно очко. В дополнительную пятиминутку Маркус Юханссон принес заслуженную победу «Вашингтону».