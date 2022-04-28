«Овечкин обойдет Гретцки, это неизбежно». Что говорят о величайшей гонке в истории НХЛ

За океаном все ждут рекорда русской звезды.

Болельщики, журналисты, эксперты, Ягр, да и сам Гретцки верят в Овечкина. Он действительно побьет снайперский рекорд Великого?

Математика — за Ови

Погоня Овечкина за рекордом лучшего хоккеиста всех времен и народов Уэйна Гретцки — главный сюжет нескольких ближайших сезонов НХЛ. По крайней мере для российского болельщика. Нашего зрителя даже победитель Кубка Стэнли не столь волнует, как статистика форварда «Вашингтона». После очередного игрового дня у нас в первую очередь открывают результаты матча «Кэпиталз» и ищут фамилию Овечкин в графе «Заброшенные шайбы».

Когда канадец с белорусскими корнями (дед Уэйна Терентий перебрался в Канаду из Гродненской губернии Российской империи) завершил славную карьеру с 894 голами, казалось, что его рекорд никто не побьет. Средняя результативность НХЛ падала, да и появления второго столь же гениального уникума в ближайшие десятилетия не предполагалось. Но он провел свой первый матч за океаном спустя всего шесть сезонов после того, как Гретцки перестал выходить на лед.

Пожалуй, впервые шаткость позиций легендарного нападающего «Эдмонтона» и «Рейнджерс» перед напором россиянина реально осознали только в 2019 году, когда Ови в 33 перешагнул за гроссмейстерскую отметку в 50 шайб за сезон. Тогда стало понятно: Александру возраст — не соперник. В нынешней регулярке уже в 36 он положил те же 50 голов на уровне элитных снайперов. Больше только у Остона Мэттьюса, Леона Драйзайтля и Криса Крайдера. Всего у Овечкина теперь 780 шайб. Чтобы побить рекорд Гретцки, осталось отличиться еще 115 раз.

Контракт нападающего «Кэпиталз» действует до 2026 года. У россиянина есть еще минимум четыре сезона для установки достижения. Математика показывает: для рекорда в каждом из них Ови должен забросить всего по 29 раз. Это почти вдвое меньше его нынешней нормы. Даже с учетом возрастной регрессии задача легкая, что-то из первой части ЕГЭ. Тем более Овечкин из тех, кого годы не берут. 36 и 39 — разница небольшая. Если сейчас он в прекрасной форме, то и в 40 сильно не просядет.

Чем он хуже тех же Здено Хары и Джо Торнтона, которые на высоком уровне выступают и на пятом десятке? Да и вообще, для хоккея это не редкость. Если вдруг до 2026-го Овечкин по каким-то причинам не сделает Гретцки вечно вторым, спокойно может подписаться еще на сезон. Хотя и тоску по родине исключать нельзя. Но близость рекорда все-таки должна перевесить. Впрочем, выбирать, наверное, и не придется. Нынешнего контракта вполне хватит. А если бы не локаут и пандемия, результат Александра мог бы стать лучшим в истории еще раньше. Это только дело времени, даже в Америке уже смирились, что Мэттьюсу, Коннору Макдэвиду и всем будущим звездам придется ориентироваться на показатели россиянина.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

«Вопрос лишь в том, когда это случится»

Хотя кто-то списал Овечкина еще девять лет назад. Тогда у него был спад в карьере, форвард «Вашингтона» забивал не так много, как поначалу, и нынешний генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Макгуайр в интервью TSN заявил, что 50 шайб за сезон Ови больше не покорятся никогда. Недавно об этом в одной из соцсетей вспомнил журналист Дэн Стейнберг. Пользователи в комментариях к его записи хорошо посмеялись над Макгуайром.

«И этот человек работает генменджером в НХЛ? Я бы не доверил ему даже свой аккаунт в симуляторе, не то что профессиональную команду», — написал американский болельщик.

Заокеанская публика восхищается Овечкиным и в комментариях к многочисленным хайлайтам с русской звездой на YouTube-канале вещателя НХЛ Sportsnet.

«Я никогда не думал, что это возможно, но Ови обгонит Великого», — написал один фанат. А другой ответил на его коммент: «Каждый день я думаю о том, что, если бы не было локаутов и сокращений сезонов из-за коронавируса, Овечкин мог бы уже в этом сезоне побить рекорд Гретцки».

Журналисты и эксперты тоже ждут события. «Начинаю думать, что Овечкин побьет рекорд Гретцки», — написал в соцсетях обозреватель портала The Athletic Дом Лущишин.

С ним солидарен и главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро, который работал с Овечкиным в «Вашингтоне». «Я уверен, что он побьет рекорд Уэйна Гретцки. Он знает, как это сделать, и у него это получится», — сказал он в интервью официальному сайту НХЛ.

А журналист CBS Sports Крис Бенгел недавно выпустил целый материал по теме. По прогнозу Бенгела, Овечкину достаточно просто доиграть до конца свой нынешний контракт, чтобы установить историческое достижение. При условии, что россиянин избежит серьезных травм. Если же Ови сохранит прежний уровень, автор считает, что рекорд падет за три сезона.

Верят в российского нападающего и коллеги-хоккеисты. Даже легендарный Яромир Ягр, который, кстати, до сих пор не завершил карьеру в 50 лет. Именно его результат Овечкин превзошел в нынешнем сезоне и стал лучшим европейским снайпером в истории заокеанской лиги.

«Овечкин в конечном итоге обойдет и Хоу, а затем обгонит Гретцки и станет рекордсменом НХЛ. Это неизбежно. Я уже говорил это раньше. У него есть пятилетний контракт, который он подписал. Я думаю, что он собирается побить рекорд раньше», — сказал Ягр официальному сайту НХЛ.

Уэйн Гретцки. Фото Global Look Press

Сам Уэйн тоже давно не верит в жизнеспособность своего достижения под натиском российского гения. «Вопрос лишь в том, когда это случится. И это отлично для игры. Мы хорошие друзья. Если он побьет рекорд, надеюсь, что я буду там, чтобы пожать ему руку», — сказал Гретцки в интервью официальному сайту НХЛ (и повторяет это уже несколько лет).

В общем, все к этому идет. Надо лишь подождать несколько лет. При этом нужно помнить и о промежуточной цели. Между Уэйном и Алексом пока стоит великий Горди Хоу с 801 голом. Его Ови должен обойти в следующем сезоне.

При определенном способе подсчета Овечкин уже более выдающийся снайпер, чем канадец. Александр провел 1274 матча, у Уэйна их на 213 больше. Если взять средний показатель по голам за игру, россиянин давно и немного выше (0,61 против 0,60). Правда, при такой арифметике круче обоих Марио Лемье. Легенда «Питтсбурга» поиграл не так много из-за тяжелой болезни, но успел настрелять 690 шайб в 915 встречах, или 0,75 за матч.

Так что кто тут еще величайший? Для россиян ответ, конечно, очевиден. И когда Овечкин наконец-то забросит свою 895-ю шайбу, они получат этому официальное юридическое подтверждение.