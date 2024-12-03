Российский форвард стал ближе к возвращению в игру.

«Не думаю, что он настоящий, если честно»

Александр Овечкин в понедельник провел легкую тренировку на льду. Капитан «Вашингтона» впервые вышел на каток через две недели после травмы в выездном матче с «Ютой» 18 ноября. Характер повреждения и ориентировочный срок восстановления форварда в «Кэпиталз» назвали через трое суток после нескольких обследований: перелом малоберцовой кости левой ноги оставил 39-летнего россиянина вне игры на четыре-шесть недель.

Первое появление Овечкина при большом скоплении людей состоялось почти сразу после объявления вердикта о переломе. Хоккеист пришел на матч НБА между «Вашингтон Уизардс» и «Бостон Селтикс», перемещался по арене с едва заметной хромотой. Александра в компании тестя Кирилла посадили рядом со скамейкой хозяев. На него направляли камеры и замечали со стаканом пенного напитка, к нему подходили за фото и подносили мяч с блестящими украшениями. Видео голов снайпера к общей радости вывели на куб в одной из пауз.

После пропуска пары домашних матчей Овечкин вместе с «Вашингтоном» отправился на выезд во Флориду — в гости к чемпионам из «Пантерз» и «Тампе». В эту поездку столичный клуб взял отцов или других близких игроков и тренеров. В так называемом туре менторов родственники участвуют в командном ужине и других мероприятиях. Компанию Александру снова составил тесть Кирилл. В конце победной игры в Санрайзе после гола Ивана Мирошниченко камера выхватила довольного и аплодирующего капитана. Ови вместе со старшим сыном Сергеем презентовал в раздевалке приз лучшему игроку команды в матче и по примеру одноклубников даже прошагал по коридору мимо довольных отцов. В Тампе форвард первым встречал партнеров при выходе со льда после новой победы.

Овечкин открыл декабрь выходом на лед перед занятием команды. Форвард появился на площадке в тренировочной экипировке и катался по облегченной программе. Это часть восстановления и способ поддерживать форму с учетом допустимых нагрузок. Пока речи о досрочном возвращении Александра не идет. Но его желание и настроение к этому располагают.

«Это приятно видеть. Просто первый шаг. Никаких обновлений по срокам или что-то подобное. Это просто шаг в процессе его возвращения», — сказал главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери.

Овечкин прервал свой 20-й сезон в НХЛ в очень крутой точке: 5 голов за пять периодов двух матчей за два дня против «Вегаса» и «Юты», 15 голов за 18 игр и выход на первое место списка снайперов регулярного чемпионата, всего 26 шайб до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки. Без капитана «Кэпс» сначала дважды проиграли на своем льду, потом оформили четыре победы подряд и вернулись на первое место Восточной конференции.

«Я просто не считаю, что мы полагаемся на какого-то одного игрока. Мы команда из четырех звеньев, четыре тройки [форвардов], три пары [защитников], два вратаря — как действительно полноценная команда с точки зрения вклада каждого по-своему. В этом наша сила», — сказал вернувшийся в столичный клуб форвард Ларс Эллер.

Овечкин за 19 лет в лиге не сыграл всего в 59 матчах регулярного чемпионата, причем из-за травм и повреждений пропустил только 35 и никогда не выбывал более чем на шесть игр подряд. Больше всего пропущенных матчей в одном сезоне ранее пришлось на урезанную регулярку-2020/21 — 11 из 56 (7 — из-за повреждений нижней части тела, 4 — из-за попадания в ковид-протокол).

«Не думаю, что он настоящий, если честно. Прошло две недели после перелома ноги, и он вернулся на лед. Он машина... Здорово видеть его снова на катке. Он был счастлив, когда вышел, весь такой воодушевленный. Мы все в восторге. Так что это отличный знак, шаг в нужном направлении», — сказал форвард «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа.

Фото USA Today Sports

«Надеюсь, я первым пожму его руку, когда он побьет рекорд»

Пока Овечкин восстанавливается, Гретцки снова ответил на пару вопросов о великой гонке россиянина за его снайперским рекордом. Александр выпал из нее в 26 шайбах от повторения достижения Уэйна для голеадоров НХЛ на все времена — 868 голов в 1444 матчах против 894 в 1487.

Гретцки вышел в эфир 21 ноября для программы Squawk Box на канале CNBC. Обычно в ней известные бизнесмены и политики делятся важными историями с утра пораньше. На этот раз фронтмен проекта Джо Кернен связался с легендой хоккея. Кернен напомнил Гретцки о давнем знакомстве с упоминанием встречи на турнире Майкла Джордана и десятилетней дочери Уэйна. «Теперь у нее самой растут двое детей, жизнь прекрасна», — улыбнулся Великий. И также пошутил в ответ на фразу про быстро пролетевшие годы: «Вспоминаю об этом каждое утро перед зеркалом».

В условно деловой части обсуждение быстро перешло к снайперскому рекорду НХЛ.

— Я не помню, как много рекордов у тебя, где-то 50 с лишним. Этот очень важный, но для спорта, вероятно, ты не очень расстроен, что он может пасть, — спросил Кернен.

— Нет, нет, совсем нет, — начал Гретцки. — Люди все время спрашивают меня об этом. Вы знаете, мы с Алексом хорошие друзья. Вы знаете, в чем дело с Национальной хоккейной лигой. Когда Бобби Орр завершил карьеру, мы вроде как интересовались: что же дальше? И потом Марио Лемье закончил, мы думали: что будет с нашей игрой? А затем пришли Сидни Кросби и Алекс Овечкин. Теперь, когда они стареют, мы снова интересуемся: что дальше? Сейчас появились новые ребята — Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс, Нэйтан Маккиннон. Так что игра в отличной позиции. Это реально хорошее положение. Наших болельщиков в Северной Америке, а говоря честно — во всем мире, становится все больше. Все больше детей начинают не только смотреть, но и играть в хоккей. А сами хоккеисты, эти ребята, суперзвезды, они на самом деле не только отличные игроки, но и действительно хорошие, особенные люди, отличные для своих сообществ и прекрасные для нашей игры. И Алекс — такой особенный молодой человек.

Слушайте, я очень горжусь тем, чего достиг с этими 894. Ничто не может отобрать это у меня. И знаете, Алекс был исключительным [хоккеистом] для всей игры и «Вашингтон Кэпиталз». Надеюсь, я первым пожму его руку, когда он побьет рекорд, потому что люди все время спрашивают: побьет ли Алекс мой рекорд? Я бы сказал — да, в конце концов так и случится. Это прогресс для нашего вида спорта. Я помню тот день, когда побил рекорд Горди Хоу [на отметке в 801 гол]. Помню, как увиделся с отцом и сказал, что для меня это ловушка-22 [заколдованный круг/безвыходная ситуация]. Я так превозносил Горди. Он был не только величайшим игроком из когда-либо живших, но и таким джентльменом. Поэтому я помню, как сказал отцу, что мне вроде как немного неловко бить рекорд Горди. Он сказал, что мне нельзя так считать: «Знаешь, Горди очень гордится тем, чего ты достиг». И он сказал: «Просто запомни, что однажды, когда кто-то побьет твой рекорд, у тебя будет такое же достоинство, как у Горди». И я посмотрел на своего отца и сказал: «Могу ли я просто насладиться этим пару дней?» (Смеется.)

— Очки и передачи, это когда-либо случится? Ведь останется 54 [рекорда у тебя] после падения этого, верно? — спросил Кернен о двух величайших из многих достижений Гретцки всех времен — для бомбардиров и ассистентов в регулярном чемпионате НХЛ.

— Это нормально, — начал Уэйн. — Я никогда не играл и не думал о самих рекордах. Мне достаточно повезло выступать в нескольких великих командах в нескольких отличных городах. И я всегда говорил людям, что это честь и привилегия играть в Национальной хоккейной лиге. Знаете, я никогда не сидел и не смотрел на это. Да, если я забил два гола за вечер, то хотел забить третий и четвертый. И это то, что меня подталкивало. Я хотел продолжать играть. Я хотел добиваться успеха каждый день, в любой вечер.

Я уже говорил об этом. Знаете, мы раньше проводили выставочные матчи в городах, где не было хоккея, вроде Майами, Тампа-Бэй, Канзас-Сити. Теперь наша игра выросла, расширилась [географически] до Техаса, Флориды. «Даллас» выигрывал Кубок Стэнли. «Тампа-Бэй» и «Флорида» выигрывали Кубок Стэнли. А когда я был моложе и участвовал в выставочных матчах в таких городах, то знал, что люди, возможно, больше не увидят еще одну мою игру. Так что готовился в сентябре к этим матчам так же, как к Кубку Стэнли, как к плей-офф в мае.