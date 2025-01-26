«Нужна искра». Овечкин и «Вашингтон» прервали лучшую серию сезона

«Кэпиталз» пытаются перезагрузить атаку.

«Так идем вперед»

«Вашингтон» в западном турне уступил «Ванкуверу» (1:2) и закрыл самую длинную серию в этом регулярном чемпионате из 6 побед и 12 матчей с набранными очками (9 побед, 3 поражения в овертайме или серии буллитов). Команда Спенсера Карбери проиграла в основное время впервые с 29 декабря и выезда к «Детройту». За это время «Кэпиталз» закрепились на первом месте в Восточной конференции и оторвались от конкурентов.

Овечкин после возвращения в конце 2024 года забил семь голов в 15 матчах, до 39-дневного отсутствия из-за травмы у 39-летнего форварда было 15 шайб в 18 играх. 22-й гол в сезоне Александр провел два дня назад в пустые ворота «Сиэтла» (3:0). «Вашингтон» и капитан были сверхрезультативны осенью, зимой показатели атаки сместились к средним значениям, на первый план вышла надежность обороны.

«Вы можете видеть, что система работает. Наши вратари играют очень надежно. Мы блокируем броски, умно действуем в зоне обороны. Вот и результат», — сказал Овечкин перед игрой в Ванкувере.

За месяц после стартового матча до перелома Александр выдал невероятный отрезок в одной тройке с Диланом Строумом и Алексеем Протасом. После возвращения капитана другой крайний нападающий в его звене несколько раз менялся — вместо белоруса появлялись Коннор Макмайкл и даже Тейлор Рэддиш. В середине января Карбери разбил связку Овечкина и Строума — центрфорвардом снайпера впервые стал один из летних новичков, Пьер-Люк Дюбуа. Но после встреч с «Анахаймом» и «Оттавой» тренер вернулся к прежним сочетаниям ведущих звеньев, Овечкин со Строумом и Макмайклом снова вышли вместе на матч с «Питтсбургом» и три следующих игры на выезде, а Дюбуа и Протас вернулись к Тому Уилсону.

«Считаю, наше звено столкнулось с небольшими трудностями, но игру в Сиэтле можно занести в актив. Мы держали шайбу, создали несколько очень хороших моментов. Так что продолжаем. Да, точно прибавляем. Это то, о чем говорим со Строумом. Думаю, мы с Майки можем взять игру за основу и двигаться дальше», — сказал капитан.

Никуда без вопросов о великой погоне за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. В Сиэтле россиянин забил 875-й гол в НХЛ и встал в 20 шагах от нового достижения на все времена. Результаты команды делают восхождение намного веселее и помогают в нем.

«Да, конечно же. Когда выигрываешь, настроение хорошее, раздевалка невероятна. Так что мы просто должны играть так. Да, как считаю, в этой команде все верят друг в друга, эта команда старается не упускать свое, рассчитывает на каждого. Так мы идем вперед», — сказал снайпер.

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«Стараемся что-то выбить»

Первой звездой матча «Ванкувера» и «Вашингтона» стал Куинн Хьюз. Один из самых результативных защитников лиги здорово пользовался трафиком перед вратарем гостей Чарли Линдгреном и оформил победный дубль. В первом случае хоккеист «Кэнакс» эффектно сместился в ближний слот, во втором точно бросил от синей линии. «Кэпиталз» ответили голом в третьем периоде, когда Дюбуа с Протасом отработали перед воротами Кевина Ланкинена. За две встречи этих соперников в сезоне голкипер канадского клуба пропускал только от этого центрфорварда столичной команды («Кэпс» победили в начале января на своем льду — 2:1 ОТ).

Карбери в третьем периоде снова изменил расстановку ведущих троек нападения — к Дюбуа и Протасу отправился Макмайкл, к Овечкину и Строуму — Уилсон. «Вашингтон» отчаянно пытался сравнять счет, так что Александру даже пришлось разнимать потасовку после финальной сирены. При этом самым ярким моментом заключительных минут стало спасение Линдгрена в стиле Супермена. Вратарь поехал меняться на шестого полевого игрока, но успел откатиться и выловил шайбу в прыжке после падения своего капитана в зоне атаки и броска Филлипа Ди Джузеппе с красной линии.

Линдгрен пропустил две недели из-за травмы «верхней части тела» и вернулся в состав в Сиэтле, впервые в сезоне сыграл на ноль и вышел на два матча подряд. Пока напарник восстанавливался, Логан Томпсон оформил пять побед с двумя сухими играми. Для Карбери главный вопрос заключается в эффективности атаки против серьезного соперника.

«Против команды, которая защищается очень жестко, очень структурной, большой и сильной физически, у вас на самом деле не так много пространства. Мы сделали несколько хороших вещей, но когда играешь против такого голкипера, нужно пробиваться к воротам и экранировать, подправлять. У меня сложилось впечатление, что это была одна из таких игр, в которой мы недостаточно отработали в этом плане, а соперник провел пару таких розыгрышей, вот в чем разница», — сказал главный тренер «Кэпиталз».

Карбери объяснил перестановки в двух ведущих тройках по ходу матча прежним желанием поймать импульс. Специалист обратил внимание, что звено Овечкина и Строума не забивало в игре «пять на пять» после победы над «Рейнджерс» в начале января.

«Да, я думал, что это даст искру и позволит этому звену забить в равных составах. Вроде как тройка Стромера и Ови — и не так важно, кто еще на краю, давайте просто назовем Мики, — не скажу точно, но предположу, что не может забить в таком формате после игры с «Рейнджерс». Это 10-11 матчей без гола в игре «пять на пять». Так что просто стараемся найти способ что-то получить и выбить искру. Думаю, они сделали это. Для всей команды третий период был хорошим. Можно жалеть о счете, но считаю, что у нас было много позитивного», — сказал тренер.

Строум согласился с оценкой эффективности своей тройки. Центрфорвард отдал должное вкладу в игру Дюбуа, Уилсона и Протаса.

«Определенно, звено Дуби, Уили и Про делает невероятную работу. Знаете, моя тройка сейчас не очень продуктивна, впрочем, стало лучше в паре последних игр. Мы должны найти способ создавать больше моментов, много хороших шансов. В конце концов, все хотят работать на команду и добиваться побед, выходить и забивать, помогать в большинстве. Нужно просто найти способ делать это. Чувствую, что мы усердно работаем, какие-то шансы есть, но станет лучше, когда начнем их реализовывать», — сказал нападающий.

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«Это хорошая битва»

Овечкин в матче с «Ванкувером» отметился семью бросками и провел на льду больше всех форвардов своей команды — 19:50 с четырьмя минутами в большинстве. Ланкинен справился со всеми угрозами от капитана «Вашингтона» и всего отразил 32 броска.

«Очевидно, команда играет здорово. Защитники проделали отличную работу передо мной, позволяли мне видеть шайбу, а Куинн взял игру на себя, показал себя выдающимся лидером, который проявляет себя в таких ситуациях. Так что это было сильно», — сказал голкипер «Кэнакс».

Овечкин на выезде к «Эдмонтону», «Сиэтлу» и «Ванкуверу» отметился одним точным броском и тремя в десяти последних матчах. У форварда — 22 гола в 33 играх, средняя результативность россиянина по-прежнему позволяет рассчитывать на обновление снайперского рекорда Гретцки в конце этой регулярки.

«Я считаю, у нас были очень хорошие шансы — определенно, вратарь сыграл хорошо. Вы могли видеть, что в концовке нам не хватало завершения. Шайба крутилась и скакала. Вроде как все сложилось не в нашу пользу. Но это была хорошая битва. Мы боролись до конца. К сожалению, не набрали очки», — сказал Овечкин.

О своих шансах в этой игре форвард заметил: «Думаю, в моем втором моменте в первом периоде вратарь видел бросок, просто попал в него. Как говорю, знаете ли, иногда такое бывает, все выглядит и складывается не в твою пользу. Вы могли видеть это в третьем периоде, когда дважды перед открытым створом шайба отскакивала не туда. И то же самое со мной, когда [Строум] вывел меня, но не зашло».

«Вашингтон» закроет это западное турне матчем с «Калгари» в ночь на среду. Перед возвращением домой «Кэпиталз» также снова заедут в гости к «Оттаве».