«Нужна искра». Овечкин и «Вашингтон» прервали лучшую серию сезона
«Так идем вперед»
«Вашингтон» в западном турне уступил «Ванкуверу» (1:2) и закрыл самую длинную серию в этом регулярном чемпионате из 6 побед и 12 матчей с набранными очками (9 побед, 3 поражения в овертайме или серии буллитов). Команда Спенсера Карбери проиграла в основное время впервые с 29 декабря и выезда к «Детройту». За это время «Кэпиталз» закрепились на первом месте в Восточной конференции и оторвались от конкурентов.
Овечкин после возвращения в конце 2024 года забил семь голов в 15 матчах, до 39-дневного отсутствия из-за травмы у 39-летнего форварда было 15 шайб в 18 играх. 22-й гол в сезоне Александр провел два дня назад в пустые ворота «Сиэтла» (3:0). «Вашингтон» и капитан были сверхрезультативны осенью, зимой показатели атаки сместились к средним значениям, на первый план вышла надежность обороны.
«Вы можете видеть, что система работает. Наши вратари играют очень надежно. Мы блокируем броски, умно действуем в зоне обороны. Вот и результат», — сказал Овечкин перед игрой в Ванкувере.
За месяц после стартового матча до перелома Александр выдал невероятный отрезок в одной тройке с Диланом Строумом и Алексеем Протасом. После возвращения капитана другой крайний нападающий в его звене несколько раз менялся — вместо белоруса появлялись Коннор Макмайкл и даже Тейлор Рэддиш. В середине января Карбери разбил связку Овечкина и Строума — центрфорвардом снайпера впервые стал один из летних новичков, Пьер-Люк Дюбуа. Но после встреч с «Анахаймом» и «Оттавой» тренер вернулся к прежним сочетаниям ведущих звеньев, Овечкин со Строумом и Макмайклом снова вышли вместе на матч с «Питтсбургом» и три следующих игры на выезде, а Дюбуа и Протас вернулись к Тому Уилсону.
«Считаю, наше звено столкнулось с небольшими трудностями, но игру в Сиэтле можно занести в актив. Мы держали шайбу, создали несколько очень хороших моментов. Так что продолжаем. Да, точно прибавляем. Это то, о чем говорим со Строумом. Думаю, мы с Майки можем взять игру за основу и двигаться дальше», — сказал капитан.
Никуда без вопросов о великой погоне за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. В Сиэтле россиянин забил 875-й гол в НХЛ и встал в 20 шагах от нового достижения на все времена. Результаты команды делают восхождение намного веселее и помогают в нем.
«Да, конечно же. Когда выигрываешь, настроение хорошее, раздевалка невероятна. Так что мы просто должны играть так. Да, как считаю, в этой команде все верят друг в друга, эта команда старается не упускать свое, рассчитывает на каждого. Так мы идем вперед», — сказал снайпер.
«Стараемся что-то выбить»
Первой звездой матча «Ванкувера» и «Вашингтона» стал Куинн Хьюз. Один из самых результативных защитников лиги здорово пользовался трафиком перед вратарем гостей Чарли Линдгреном и оформил победный дубль. В первом случае хоккеист «Кэнакс» эффектно сместился в ближний слот, во втором точно бросил от синей линии. «Кэпиталз» ответили голом в третьем периоде, когда Дюбуа с Протасом отработали перед воротами Кевина Ланкинена. За две встречи этих соперников в сезоне голкипер канадского клуба пропускал только от этого центрфорварда столичной команды («Кэпс» победили в начале января на своем льду — 2:1 ОТ).
Карбери в третьем периоде снова изменил расстановку ведущих троек нападения — к Дюбуа и Протасу отправился Макмайкл, к Овечкину и Строуму — Уилсон. «Вашингтон» отчаянно пытался сравнять счет, так что Александру даже пришлось разнимать потасовку после финальной сирены. При этом самым ярким моментом заключительных минут стало спасение Линдгрена в стиле Супермена. Вратарь поехал меняться на шестого полевого игрока, но успел откатиться и выловил шайбу в прыжке после падения своего капитана в зоне атаки и броска Филлипа Ди Джузеппе с красной линии.
Линдгрен пропустил две недели из-за травмы «верхней части тела» и вернулся в состав в Сиэтле, впервые в сезоне сыграл на ноль и вышел на два матча подряд. Пока напарник восстанавливался, Логан Томпсон оформил пять побед с двумя сухими играми. Для Карбери главный вопрос заключается в эффективности атаки против серьезного соперника.
«Против команды, которая защищается очень жестко, очень структурной, большой и сильной физически, у вас на самом деле не так много пространства. Мы сделали несколько хороших вещей, но когда играешь против такого голкипера, нужно пробиваться к воротам и экранировать, подправлять. У меня сложилось впечатление, что это была одна из таких игр, в которой мы недостаточно отработали в этом плане, а соперник провел пару таких розыгрышей, вот в чем разница», — сказал главный тренер «Кэпиталз».
Карбери объяснил перестановки в двух ведущих тройках по ходу матча прежним желанием поймать импульс. Специалист обратил внимание, что звено Овечкина и Строума не забивало в игре «пять на пять» после победы над «Рейнджерс» в начале января.
«Да, я думал, что это даст искру и позволит этому звену забить в равных составах. Вроде как тройка Стромера и Ови — и не так важно, кто еще на краю, давайте просто назовем Мики, — не скажу точно, но предположу, что не может забить в таком формате после игры с «Рейнджерс». Это 10-11 матчей без гола в игре «пять на пять». Так что просто стараемся найти способ что-то получить и выбить искру. Думаю, они сделали это. Для всей команды третий период был хорошим. Можно жалеть о счете, но считаю, что у нас было много позитивного», — сказал тренер.
Строум согласился с оценкой эффективности своей тройки. Центрфорвард отдал должное вкладу в игру Дюбуа, Уилсона и Протаса.
«Определенно, звено Дуби, Уили и Про делает невероятную работу. Знаете, моя тройка сейчас не очень продуктивна, впрочем, стало лучше в паре последних игр. Мы должны найти способ создавать больше моментов, много хороших шансов. В конце концов, все хотят работать на команду и добиваться побед, выходить и забивать, помогать в большинстве. Нужно просто найти способ делать это. Чувствую, что мы усердно работаем, какие-то шансы есть, но станет лучше, когда начнем их реализовывать», — сказал нападающий.
«Это хорошая битва»
Овечкин в матче с «Ванкувером» отметился семью бросками и провел на льду больше всех форвардов своей команды — 19:50 с четырьмя минутами в большинстве. Ланкинен справился со всеми угрозами от капитана «Вашингтона» и всего отразил 32 броска.
«Очевидно, команда играет здорово. Защитники проделали отличную работу передо мной, позволяли мне видеть шайбу, а Куинн взял игру на себя, показал себя выдающимся лидером, который проявляет себя в таких ситуациях. Так что это было сильно», — сказал голкипер «Кэнакс».
Овечкин на выезде к «Эдмонтону», «Сиэтлу» и «Ванкуверу» отметился одним точным броском и тремя в десяти последних матчах. У форварда — 22 гола в 33 играх, средняя результативность россиянина по-прежнему позволяет рассчитывать на обновление снайперского рекорда Гретцки в конце этой регулярки.
«Я считаю, у нас были очень хорошие шансы — определенно, вратарь сыграл хорошо. Вы могли видеть, что в концовке нам не хватало завершения. Шайба крутилась и скакала. Вроде как все сложилось не в нашу пользу. Но это была хорошая битва. Мы боролись до конца. К сожалению, не набрали очки», — сказал Овечкин.
О своих шансах в этой игре форвард заметил: «Думаю, в моем втором моменте в первом периоде вратарь видел бросок, просто попал в него. Как говорю, знаете ли, иногда такое бывает, все выглядит и складывается не в твою пользу. Вы могли видеть это в третьем периоде, когда дважды перед открытым створом шайба отскакивала не туда. И то же самое со мной, когда [Строум] вывел меня, но не зашло».
«Вашингтон» закроет это западное турне матчем с «Калгари» в ночь на среду. Перед возвращением домой «Кэпиталз» также снова заедут в гости к «Оттаве».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|49
|33
|16
|71
|2
|Каролина
|50
|30
|20
|64
|3
|Нью-Джерси
|51
|28
|23
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|48
|24
|24
|52
|6
|Филадельфия
|50
|22
|28
|50
|7
|Айлендерс
|48
|21
|27
|49
|8
|Питтсбург
|51
|20
|31
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|50
|29
|21
|61
|3
|Бостон
|51
|25
|26
|56
|4
|Тампа-Бэй
|48
|26
|22
|55
|5
|Оттава
|49
|25
|24
|54
|6
|Монреаль
|49
|24
|25
|53
|7
|Детройт
|49
|23
|26
|51
|8
|Баффало
|49
|18
|31
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|50
|33
|17
|69
|2
|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|49
|28
|21
|60
|4
|Колорадо
|50
|28
|22
|58
|5
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|50
|6
|Юта
|48
|21
|27
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|49
|31
|18
|65
|2
|Вегас
|49
|30
|19
|64
|3
|Лос-Анджелес
|46
|26
|20
|58
|4
|Калгари
|47
|24
|23
|55
|5
|Ванкувер
|48
|21
|27
|52
|6
|Сиэтл
|50
|22
|28
|47
|7
|Анахайм
|49
|20
|29
|46
|8
|Сан-Хосе
|52
|14
|38
|34
|26.01
|00:00
|
Эдмонтон – Баффало
|3 : 2
|26.01
|00:00
|
Сиэтл – Питтсбург
|4 : 1
|26.01
|03:00
|
Оттава – Торонто
|2 : 1
|26.01
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|26.01
|03:00
|
Сент-Луис – Даллас
|0 : 2
|26.01
|03:00
|
Коламбус – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|26.01
|03:00
|
Миннесота – Калгари
|4 : 5
|26.01
|03:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|2 : 0
|26.01
|03:30
|
Айлендерс – Каролина
|3 : 2 ОТ
|26.01
|06:00
|
Ванкувер – Вашингтон
|2 : 1
|26.01
|06:00
|
Анахайм – Нэшвилл
|5 : 2
|26.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Флорида
|2 : 7
|26.01
|21:00
|
Рейнджерс – Колорадо
|- : -