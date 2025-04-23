Так здорово Овечкин не начинал плей-офф никогда. Продолжает смещать с пьедестала великих рекордсменов
Александр Овечкин стал главным героем первого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» в ночь на 22 апреля (3:2 ОТ). На 19-й минуте российский ветеран открыл счет, а на 63-й принес «Вашингтону» победу. Ови не только впервые в карьере отличился в овертайме игры плей-офф, но и с ходу попал в число самых возрастных авторов голов в дополнительное время. В день игры капитану «столичных» исполнилось 39 лет и 216 дней. Ненамного старше в дни своего триумфа были Стив Томас и Рэй Уитни, а вот Игорь Ларионов отмечался результативным броском в финальной серии в 41 с половиной год.
Ови, для которого нынешний плей-офф стал уже 16-м в карьере, впервые набрал три очка в первом же матче первого раунда. Ранее самым успешным можно было считать его старт в 2008 и 2009 годах. Во встрече с «Филадельфией» он отличился сам и ассистировал партнеру, а против «Рейнджерс» отметился двумя голевыми передачами.
Более того, в 39 лет Овечкин всего лишь в восьмой раз в карьере смог набрать больше двух очков в матче Кубка Стэнли. При этом три результативные встречи пришлись на одну серию против «Питтсбурга» во втором раунде сезона-2009. Рекорд, кстати, был установлен в противостоянии с «Монреалем». Чуть больше 15 лет назад Александр огорчил канадцев одним голом, к которому добавились две передачи на Никласа Бэкстрема и одна — на Джона Карлсона.
Мощное начало плей-офф помогло Овечкину подняться на 13-ю строчку в рейтинге лучших снайперов в истории Кубка Стэнли. Правда, Джо Павелски капитан «Вашингтона» пока опережает только благодаря меньшему количеству матчей. На пути в топ-10 Александра ожидают легенды — Марио Лемье (две шайбы отставания), Яромир Ягр (четыре) и Жан Беливо (пять). Да и до замыкающего шестерку лучших Майка Босси всего 11 голов.
Овечкин вновь напомнил о суммарном снайперском рейтинге НХЛ, где считаются все шайбы в регулярных чемпионатах и плей-офф. Лидер по количеству голов в регулярках теперь отстает от вечного рекордсмена Уэйна Гретцки на 45 точных бросков — на один меньше, чем забил в сезоне-2024/25 (44 в регулярке и два в плей-офф).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
1 - 0
|1 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 1
|0 - 1
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 1
|1 - 1
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
2 - 0
|2 - 0
|
Даллас - Колорадо
|1 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
|2 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
2 - 0
|2 - 0
|23.04
|01:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|3 : 1
|23.04
|02:30
|
Торонто – Оттава
|3 : 2 ОТ
|23.04
|03:30
|
Тампа-Бэй – Флорида
|2 : 6
|23.04
|06:00
|
Вегас – Миннесота
|2 : 5