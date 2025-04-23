Так здорово Овечкин не начинал плей-офф никогда. Продолжает смещать с пьедестала великих рекордсменов

Регулярка закончилась, но в Кубке Стэнли статистика Александра не менее интересная.

Александр Овечкин стал главным героем первого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» в ночь на 22 апреля (3:2 ОТ). На 19-й минуте российский ветеран открыл счет, а на 63-й принес «Вашингтону» победу. Ови не только впервые в карьере отличился в овертайме игры плей-офф, но и с ходу попал в число самых возрастных авторов голов в дополнительное время. В день игры капитану «столичных» исполнилось 39 лет и 216 дней. Ненамного старше в дни своего триумфа были Стив Томас и Рэй Уитни, а вот Игорь Ларионов отмечался результативным броском в финальной серии в 41 с половиной год.

Ови, для которого нынешний плей-офф стал уже 16-м в карьере, впервые набрал три очка в первом же матче первого раунда. Ранее самым успешным можно было считать его старт в 2008 и 2009 годах. Во встрече с «Филадельфией» он отличился сам и ассистировал партнеру, а против «Рейнджерс» отметился двумя голевыми передачами.

Более того, в 39 лет Овечкин всего лишь в восьмой раз в карьере смог набрать больше двух очков в матче Кубка Стэнли. При этом три результативные встречи пришлись на одну серию против «Питтсбурга» во втором раунде сезона-2009. Рекорд, кстати, был установлен в противостоянии с «Монреалем». Чуть больше 15 лет назад Александр огорчил канадцев одним голом, к которому добавились две передачи на Никласа Бэкстрема и одна — на Джона Карлсона.

Мощное начало плей-офф помогло Овечкину подняться на 13-ю строчку в рейтинге лучших снайперов в истории Кубка Стэнли. Правда, Джо Павелски капитан «Вашингтона» пока опережает только благодаря меньшему количеству матчей. На пути в топ-10 Александра ожидают легенды — Марио Лемье (две шайбы отставания), Яромир Ягр (четыре) и Жан Беливо (пять). Да и до замыкающего шестерку лучших Майка Босси всего 11 голов.

Овечкин вновь напомнил о суммарном снайперском рейтинге НХЛ, где считаются все шайбы в регулярных чемпионатах и плей-офф. Лидер по количеству голов в регулярках теперь отстает от вечного рекордсмена Уэйна Гретцки на 45 точных бросков — на один меньше, чем забил в сезоне-2024/25 (44 в регулярке и два в плей-офф).