Овечкин повторил рекордный старт! По средней результативности он обходит Гретцки

В первых пяти матчах сезона-2021/22 Александр Овечкин, которому в сентябре исполнилось 36 лет, набрал 10 очков, записав на свой счет по пять голов и результативных передач.

Капитан «Вашингтона» в третий раз в карьере стартовал графиком «два очка за матч». Идентичные показатели с нынешним сезоном он выдал перед Олимпиадой в Ванкувере, а вот четыре года назад 10 очков сложились из фантастических девяти голов и одной передачи.

Первые матчи Александра Овечкина в сезоне.

Овечкин продолжил приближение к занимающему четвертое место Бретту Халлу. После матча с «Калгари» Александр Великий отстает от американца на шесть голов, а от замыкающего тройку Яромира Ягра — на 31. Чтобы добраться до главной карьерной цели — вечного достижения Уэйна Гретцки, Овечкину необходимо отличиться еще 159 раз. Кстати, по средней результативности среди десятки снайперов Александр занимает первое место, немного превосходя Гретцки (на 0,01 гола за игру) и Халла (на 0,03).

Лучшие снайперы в истории НХЛ.

Зато подъем в историческую тридцатку бомбардиров кажется для Овечкина делом самого ближайшего времени. В начале сезона лидер «Столичных» поднялся на три позиции и приготовился к атаке на позиции Майка Гартнера (пять очков) и Дениса Савара (восемь).

Кстати, от попадания в европейскую тройку (третий сейчас Яри Курри) Овечкина сейчас отделяет 68 очков, зато от рекорда Старого Света — аж 591. Среди действующих игроков капитан «Вашингтона» занимает второе место с 199-очковым отставанием от Джо Торнтона, выступающего ныне за «Флориду».